I Nikola Aksentijević A reprezentativac

Slavoljubu Muslinu se zameralo što nje zvao Sergeja Milinković Savića, šuškalo se kasnije da mu je FSS sugerisao da na spisku treba da budu i Andrija Živković i Nemanja Radonjić. Ali izgleda da je to bio samo početak rubrike "želje i pozdravi". Pa je danas, dan posle pobede nad Kinom od 2:0, selektor Mladen Krstajić na spisak za prijateljsku utakmicu u Južnoj Koreji naknadno pozvao i napadača Spartaka Đorđa Ivanovića, pa defanzivca Voždovca Aleksandra Filipovića i za kraj - desnog beka Radničkog iz Niša Nikolu Aksentijevića.

Posebno zanimljivo je to što je vest o pozivima za svakog od njih trojice stigla od njihovih klubova, a ne od Fudbalskog saveza Srbije. Mada, to i nije toliko čudno s obzirom na to da još čekamo na zvanično saopštenje o razlozima smene Slavoljuba Muslina.

Podsetimo, Mladen Krstajić je na prvoj konferenciji za novinare po imenovanju za vršioca dužnosti rekao da je pitanje "da li je on sastavljao spisak?" za njega poražavajuće.

Čini se međutim da se niko na Terazijama ne brine za to što bi samo učešće na Mundijalu moglo da bude poražavajuće za Orlove. Jer stiče se utisak da nam je bar trenutno bitnija promocija mladih igrača nego priprema za Svetsko prvenstvo.

