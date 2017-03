I protivnici ga hvale: Jokić je glavni u Denveru - na mnogo različitih načina

"Što je više bio van igre - to bolje po nas", rekao je košarkaš Hjustona Rajan Anderson

Nikola Jokić je ponovo pokazao da ga je milina gledati, pa čak i u porazu Denvera na svom parketu protiv Hjustona (105:109) u meču u kom je Džejms Harden ubacio 40 poena.

Primetno je bilo da Joka nije uspeo da iskontroliše faulove što mu nije prvi put ove sezone. Ali, očigledno je bilo i da je on sve i svja u ovom timu Denvera.

To je potvrdio i njegov protivnik iz redova Hjustona Rajan Anderson.

"Jokić je glavni u Denveru, na mnogo mnogo različitih načina. Sjajan je košarkaš, tako da što je više van parketa, to bolje - po nas", objasnio je Anderson slikovito Jokićev problem sa faulovima.

O tome je govorio i Majkl Meloun.

"To što je Nikola upao u problem sa faulovima bilo je dovoljno teško za nas, a to što smo još igrali bez Vilsona Čendlera i Danila Galinarija stvari je učinilo dodatno težim. Uradili smo mnogo dobrih stvari, pravili manje grešaka u disciplini u odnosu na ranije utakmice, a nadam se da ćemo doći do boljeg rezultata u narednom meču, u Hjustonu", rekao je Majkl Meloun.

Sam Jokić bio je kratak.

"Oni su pogađali, a mi nismo. Igrali su jako dobro u poslednjem periodu kada se lomilo, a mi nismo uspevali da pogađamo u tim momentima", rekao je Nikola koji je na ovom meču dao 16 poena i imao pet skokova i četiri asistencije.

