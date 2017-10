I Đukić brani Muslina: To je Srbija

Trener Partizana smatra da FSS ne bi trebalo da menja selektora

Posle osam godina plasman na Svetsko prvenstvo, ali pojedincima u FSS nije baš milo kad se prisete kako je Srbija dolazila do bodova u pojedinim utakmicama. Spekuliše se već danima, rešenje o prestanku radnog odnosa Slavoljuba Muslina u FSS već je kovertirano i samo je pitanje vremena kada će Izvršni odbor aminovati takvu odluku.

Međutim, dok se to ne desi i dok Muslinve šanse još postoje sudbina srpskog selektora jedna je od prvih tema u fudbalskoj čaršiji. Šef struke Partizana Miroslav Đukić ustaje u odbranu kormilara našeg nacionalnog tima. Uostalom, Đukić se i sam dobro seća kako je to kad te teraju sa reprezentativne klupe.

Uoči početka kvalifikacija za Mundijal u Južnoj Africi njega je Tomislav Karadžić smenio i pre no što je odigrao prvu takmičarsku utakmicu. Baš zato što mu se nije dopala igra Srbije. Umesto Đukića, stigao je Radomir Antić, Orlovi su igrali najbolji fudbal od osamostaljenja, pa se brzo zaboravila i ta “nepravda“ učinjena sadašnjem treneru crno-belih.

Ali nepravda koja bi bila učinjena Muslinu - na stranu to što ne možemo svi da se saglasimo oko svih pitanja, pa naravno da imamo i zamerke na njegov račun - bila bi epskih dimenzija. Jer na prste jedne ruke mogu da se izbroje savezi koji su smenjivali selektore posle uspešnih kvalifikacija. I uglavnom se to dešavalo u afričkim savezima, skoro nikad u evropskim.

"To je Srbija, takve stvari se ovde dešavaju", sumira utiske Miroslav Đukić.

Nastavlja u istom maniru.

"Muslin je obavio vrhunski posao i zaslužuje da mu se dozvoli da nastavi da rasi. Ali nisam ja taj koji odlučuje o tim stvarima. Uostalom, mnogo se nagađa... Treba samo pustiti ljude da rade", kaže Đukić.

U pravu je, ne pita se on. Pitaju se ljudi koji sede u kancelarijama na Terazijama.

