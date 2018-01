Ibrahimović: Švedski mediji me stalno napadaju zato što nisam Anderson ili Svenson!

"Da se tako prezivam branili bi me, verujte mi i da opljačkam banku!”, ozlojeđen je napadač Mančester junajteda

Veličina slova A A A

Koliko je težak život dece gastarbajtera mi ovde nismo ni svesni. Mladi ljudi, odvojeni od glavnih tokova društva, bačeni uglavnom u sirotinjska geta probijaju se nekako kroz život kao "građani drugog reda". Mnogo njih tako ostane ceo život u senci, nedorečeno, ali najjači deo, najzdraviji ispliva iz tmine i obasja svet.

To je ukratko i priča o Zlatanu Ibrahimoviću i njegovom odrastanju u sirotinjskom predgrađu Malmea, Rozengardu. Napadač Mančester junajteda nikada nije dozvoljavao da se Šveđanini prema njemu tako odnose. Prgav jezik, balkanski temperament i samopoštovanje izgradili su od njega 11 puta najboljeg igrača države u kojoj je rođen.

Ipak, sin jugoslovenskih gastarbajtera, majke Hrvatice i oca Bošnjaka koji su se razveli pred raspad SFRJ, što mu je oca bacilo u pakao alkoholizma, nije imao lako odrastanje, a prvi put je ušao u centar Malmea već u dubokim tinejdžerskim danima. Kukica na poslednjem slovu prezimena nije mu dozvoljavala da se uklopi u društvo, a čini se da mu i dalje stoji nad glavom. Tako barem tvrdi popularni Ibra.

"I dalje me švedski mediji napadaju pošto ne mogu da prihvate da sam Ibrahimović! Da neki drugi švedski fudbaler napravi greške kao ja, oni bi ga branili. U pitanju je rasizam! Ne mogu da kažem da je baš ogoljeni, već više prikriveni rasizam! To postoji u Švedskoj, uveren sam 100 posto. I to sve zato što nisam Anderson ili Svenson. Da se prezivam tako branili bi me, verujte mi i da opljačkam banku.", izjavio je Ibahimović za L'Ekip.

Zlatan je pobedio sudbinu pre svega velikim talentom i zaleganjem ukombinovanim sa zaista posebnom ličnošću koje kipti od samopouzdanja. Zato on i može da poruči ovako nešto svojim zemljacima, ne brinući da li će se nekom svideti ili ne.

(foto: Action Images)