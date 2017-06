Idealno: Remi u Dablinu koji nama mnogo znači (VIDEO)

Džonatan Volters pet minuta pre kraja pogodio za Irsku protiv Austrije - 1:1

Jedan Ircima, jedan Austrijancima. Važno je za Srbiju da niko nije uzeo tri, iako je bilo šansi na obe strane. U Dablinu, na krcatom Aviva stadionu, ostrvska selekcija je pet minuta pre kraja sačuvala bod i prvo mesto na tabeli Grupe D, bar dok naša reprezentacija na završi duel sa Velšanima, ali je važno što je sprečila četu Marsela Kolera da se vrati u trku - 1:1.

Činilo se da će Austrijanci vratiti Ircima milo za drago za novembarski poraz u Beču, da će uskočiti u poslednji voz za Rusiju, utisak je da poimence imaju ekipu koja zaslužuje plasman na veliko takmičenje, ali očito nemaju mentalitet pobednika. Zato ovaj rezultat odgovara našoj reprezentaciji, uoči završna četiri kola mundijalskih kvalifikacija.

Austrija je povela golom Marina Hinteregera, 25-godišnji štopera Augzburga je milimetarski precizno reagovao posle centaršuta Davida Alabe iz kornera i šmekerskog propuštanja lopte kroz noge Predla i Dragovića. Na taj način je okončao 524 minuta dugu seriju bez primljenog gola ekipe Martina O’ Nila pred svojom publikom.

Irci su se dugo mučili, ali se ne može reći da su nezasluženo stigli do remija. Do primljenog gola nisu igrali ništa, ali kad su shvatili da im klizi prvo mesto jurnuli su iz sve snage ka Hajncu Lindneru. Nisu to bile smislene akcije, međutim, svaki napad, uz huk s tribina, bio je opasnost po goste. Uporni Džonatan Volters čekao je šansu i konačno je dočekao u 85. minutu.

Napadač Stouka je u jednoj kontri prevario Aleksandra Dragovića i pogodio sam ćošak, a osim njegovog umeća i egzekucije, gol ide na dušu štoperu Austrije, desetak minuta ranije prijavio je povredu kolena, ali nije hteo da izađe s terena. Skupa cena želje da pomogne kolegama.

Čak Austrijanci mogu da slave, jer su dobro prošli, pošto je sudija u završnici, utisak je prestrogo, poništio gol Šejna Dafa za 2:1.

U drugom susretu naše grupe Moldavija je propustila sjajnu šansu da zabeleži prvi trijumf u kvalifikacijama još od 15. oktobra 2013. kad je savladala Crnu Goru. Bila je na dobrom putu, jer je vodila 2:0 u Kišinjevu, ali su izmene Vladimira Vajsa urodile plodom.

Slovački stručnjak na klupi Gruzije u 65. minutu uveo je Gregorija Merebašvilija, a nekadašnji vezista Vojvodine mu se u prvoj akciji odužio golom, da bi pet minuta docnije, još jedan rezervista, Kazaišvili, doneo bod Gruzinima i sprečio pad na poslednje mesto na tabeli.

U okviru Grupe I, Ukrajina je u Tampereu opravdala ulogu favorita i tukla Finsku 2:1. Prvi gol za reprezentaciju posle godinu dana dao je Jevgen Konopljanka, da bi pobedu 15 minuta pre kraja obezbedio doskorašnji mladi reprezentativac Artjom Besedin.

KVALIFIKACIJE ZA PRVENSTVO SVETA U RUSIJI 2018.

Grupa D

Republika Irska - Austrija 1:1 (0:1)

/Volters 85 - Hintereger 31/

Moldavija - Gruzija 2:2 (2:0)

/Ginsari 15, Dedov 36 - Merebašvili 65, Kazaišvili 70/

20.45 Srbija - Vels

GRUPA G

20.45 Makedonija - Španija

20.45 Izrael - Albanija

20.45 Italija - Lihtenštajn

Grupa I

Finska - Ukrajina 1:2 (0:0)

/Pohjanpalo 71 - Konopljanka 51, Besedin 75/

20.45 Island - Hrvatska

20.45 Kosovo - Turska

