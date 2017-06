Idemo levo! Ne, ipak desno... Kari, Lebron i ringišpil (VIDEO)

Dva velika košarkaša, dva majstora. Stef Kari i Lebron Džejms. Obojica upisala tripl-dabl. Najbolje su što košarka u današnjem svetu može da ponudi.

Golden Stejt ima šansu da uđe u istoriju, Karijev tripl-dabl i Durantulin otrov ubili Kavalirse (VIDEO)

Ipak, sinoćnji duel pripao je Kariju i rezultatski, ali i zbog ovog driblinga u kom je potpuno nadigrao Kralja Lebrona.

Nema šta, zaista je odradio impresivan posao u ovom napadu...

Steph Curry takes LeBron everywhere off the dribble. pic.twitter.com/LOuOcuIvmJ