Idemo na pobedu, pa kud puklo!

Orlovima potrebno još jedno rukometno čudo, jer će večeras odmeriti snage s najefikasnijom selekcijom turnira

Rukometna selekcija Srbije ostvarila je zacrtani cilj na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, manjim delom zbog pobede nad Islandom, a najvećim zahvaljujući senzacionalnoj pobedi Švedske na Hrvatskom, pa u drugi krug takmičenja ulazi potpuno rasterećena.

Izabranici Jovice Cvetkovića takmičenje u novoformiranoj Grupi I započinju bez ijednog boda, što znači da bi za neki čudesan plasman u polufinale bilo neophodno da pobedimo na sve tri utakmice i da se nadamo povoljnom ishodu ostalih mečeva, ali to je već domen naučne fantastike.

Objektivno gledano, svako slavlje u okršajima s Norveškom, Francuskom i Belorusijom smatraće se uspehom, tako da Orlovi u nastavku takmičenja nemaju pravo na pritisak, ali ni na prevelika očajavanja zbog eventualnog lošeg rezultata, već isključivo obavezu da izvuku maksimum iz sebe i svima stave do znanja da nisu zalutali među 12 najboljih selekcija na Starom kontinentu.

„Došli smo do Zagreba, još se nisu slegli utisci. Idemo da pobeđujemo. Zasluženo smo došli do druge faze, dali sve od sebe, a pogledala nas je i sreća. Verovatno je razlog i to maksimalno davanje. Sada nismo opterećeni, ali smo željni da napravimo još nešto dobro“, rekao je Cvetković.

Naravoučenije prve faze: Možemo i protiv jačih, da napadnemo sa krila i odigramo čvrstu odbranu - ne zavisi sve od jednog čoveka

Današnji okršaj sa Norvežanima predstavljaće možda i najveći izazov u dosadašnjem toku turnira (18.15) za naš nacionalni tim. U pitaju je ozbiljna rukometna sila, aktuelni vicešampion sveta i četvrtoplasirani sa prethodnog Evropskog prvenstva, pa nije potrebno naglašavati da je reprezentaciji Srbije neophodno pravo čudo za slavlje u ovoj utakmici.

Orlovi moraju da budu napadački izuzetno raspoloženi, ali i da odigraju besperkornu odbranu u večerašnjem meču, jer će snage odmeriti sa najefikasnijim timom turnira i jedinom ekipom koja je postigla više od 100 golova (103) u dosadašnjem toku turnira. Posebnu pažnju Srbija u defanzivi mora da Kristijana Bjornsena, koji je postigao 21 gol iz 28 pokušaja na dosadašnjem toku turnira, ali se ne sme zanemariti ni centralni bek Pari Sen Žermena, Sander Sagorsen, jedan od najboljih igrača ove selekcije.

Norvežani igraju eksplozivan rukomet, u prvoj fazi su bili blizu pobede i protiv Francuske, pa su jasno pokazali zbog čega su ih pre turnira mnogi rukometni stručnjaci videli kao jednog od glavnih favorita za najviši plasman. Ipak, sa Norvežanima tradicionalno igramo dramatične mečeve na velikim turnirima, često smo i pobeđivali, mada nismo odmeravali snage u poslednje vreme, pa će ovo biti jedna potpuno zasebna rukometna priča.

Naredna dva meča izabranici Jovice Cvetkovića igraju u ponedeljak (18.15) kada će protivnik biti moćna Francuska, a onda u sredu (16.00) kada je na programu okršaj sa Belorusijom, jedinom selekcijom koja u Srbiju nije prenela nijedan bod u novoformiranu grupu.

