Điđi Bufon kao momak: Moraš da veruješ u svoje snove! Ja verujem...

"Svi su mislili da je ono finale u Berlinu bilo moje poslednje. I ja sam. Ali, verovao sam da mogu da ponovim"

Juventus je ponovo u finalu Lige šampiona! Mada, nije bilo nimalo lako da pobede Monako, fudbaleri Stare dame učinili su da jedna velika napadačka sila ostane na samo jednom postignutom golu, a Juve na tek jednom primljenom pogotku u celoj nokaut fazi!

A jedan od najzaslužnijih za takav podvig Stare dame upravo je legendarni kapiten Đanluiđi Bufon, koji je zajedno sa svojim defanzivnim trilingom postao najveća noćna mora mnogih napadača širom Evrope.

Zato sada mnogi i navijaju za popularnog Điđija da se konačno okiti i tim "Ušatim peharom", čime bi zaokružio jednu spektakularnu karijeru.

"Bilo je pakleno teško, bez obzira što smo nosili 2:0 iz prvog meča. Da smo u ovaj susret ušli i s minimalnom dozom arogancije, verovatno bismo sada proživele neke od najtežih trenutaka. Bilo nam je teško, ali smo pokazali pobednički mentalitet i prešli sve prepreke na putu do finala", kaže Điđi.

Sada Juventus napada trofej!

"Došli smo do finala, ali neću da kažem da je to bio naš primarni cilj. Jer, ulaskom u finale nismo uradili ništa. Jako sam srećan, u dobroj sam formi i niko ne može da mi kaže da ne igram u velikom klubu, sa fantastičnim saigračima. Bez njih, nikada ne bih ponovo došao do finala Lige šampiona".

Upravo se Bufon prisetio detalja iz finala Lige šampiona pre dve godine, kada je Barsa slavila lako i ubedljivo.

"Posle te utakmice svi su mislili da je to moje poslednje finale u karijeri. I ja sam tako mislio. Ali, verovao sam u svoje snove. Verovao sam da mogu da ponovim. Ja verujem".

Juventus će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Real - Atletiko. Prvi meč Kraljevski klub dobio je rezultatom 3:0.

