Điđi poštuje Monakovu decu: A, nisu se ni rodili kada sam igrao na Mondijalu... Mbape je novi Anri, ima „to“

Šta to Monako ima što nema Juventus i zašto je obećao Anjeliju da će se povući na kraju ove sezone

Juventus se nalazi pred možda i najboljom sezonom u istoriji. Na pragu Triplete! U prvenstvu ih samo teorija deli od odbrane krune, u finalu Kupa Italije su veliki favorit protiv Lacija, ali najteži posao ih očekuje u Ligi šampiona gde u polufinalu idu na Monako, a u eventualnom finalu na nekog od madridskih velikana.

I pre dve godine je Juve bio na pragu istorijske Triplete kada ih je Barselona zaustavila u finalu. Ove sezone su se ovsetili Barseloni...

„Obećao sam predsedniku Anjeliju da ću se povući na kraju sezone ako ne primim gol protiv Barselone. Sada moram da povučem to obećanje“, rekao je uz osmeh Bufon.

Legendarni golman je možda i pred poslednjom šansom da osvoji toliko željeni trofej Lige šampiona koji mu nedostaje. Pretposlednja prepreka se zove Monako.

„Igraju mnogo dinamičan i živahan fudbal. Oni su briljantan tim koji je fizički moćan, ima kvalitet, a u nekim elementima čak i iskustvo. Znamo da je Monako još jedna velika prepreka ako želimo da osvojimo Ligu šampiona i da će nam na terenu biti teško kao i protiv Barselpone. Možda nivo atraktivnosti nije kao protiv Barselone, ali problem je što teren kaže drugačije“.

Upravo se to iskustvo Juventusa navodi kao velika prednost nad mladim timom Kneževa.

„Naravno da je iskustvo segment koji može da odluči ovaj duel. Ali isto tako mogu da odluče i entuzijazam i ta njihova luda mladost. Ne smemo da dozvolimo da se taj njihov polet raširi po terenu“.

Od Monakovih mladića najveća pretnja Bufonu će biti supertalentovani Kilijan Mbape koji nije bio ni rođen kada je Điđi već bio reprezentativac Italije.

„On je '98 godište? Znači, ja sam igrao na SP u Francuskoj kada se on rodio... To je lepota života. Kada igraš protiv momaka koji nisu bili ni rođeni dok si ti već imao određeni deo karijere iza sebe. Na počecima karijere sam igrao protiv fudbalera rođenih šezdesetih godina, a sada su mi rivali oni koji su rođeni dvehiljaditih. To su četiri decenije i jako sam ponosan na to“.

Mbapea mnogi porede sa Tjerijem Anrijem...

„Novi Anri? Naravno, po nekim karakteristikama su jako slični. Obojica su počeli karijere u Monaku, lagani su, elegantni... Vidim sa kojom lakoćom Mbape trese mreže. Postiže golove u skoro svakoj utakmici i ima kontinuitet neverovatan za njegove godine. Znam da mladim igračima nije lako da imaju takav cinizam i lucidnost pred protivničkim golom. Ali, on „to“ ima...“, prokomentarisao je Bufon.

(FOOT: Action images)