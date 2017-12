Igor Kokoškov za Nedeljnik: Kažem ja Gregu Popoviću „Dobar ste trener jer ste Srbin“, a on će meni „Ja sam Crnogorac“

Srpski trener pričao o brojnim detaljima iz života i dosadašnje karijere

Veličina slova A A A

Dugi niz godina Igor Kokoškov važi za jednog od najboljih srpskih trenera, ali se o njegovom radu malo govori. Svakako manje nego što bi bilo logično za srpskog košarkaškog stručnjaka koji je ovog leta bio najbolji evropski trener. Pokorio je Evropu sa Slovenijom i to tako što je u finalu pobedio upravo svoje - Srbiju. Postao je prvi srpski trener sa NBA pobedom u džepu, prvi neamerički trener koji je osvojio NBA ligu, pa prvi na Ol-star utakmici...

Mnogo toga se o životu i karijeri Igora Kokoškova ne zna, ali je u velikom intervjuu za Nedeljnik govorio o brojnim detaljima, danima u JNA u vreme raspada zemlje, o saobraćajnoj nesreći zbog koje je prekinuo igračku karijeru, o američkom snu, kako je otišao u Ameriku, susretima sa najvećim imenima košarke, ali i predsednikom SAD Džordžom Bušom.

Jedna od najzanimljivijih anegdota bila je ona tokom susreta sa Gregom Popovičem u mlađim danima.

"Radio sam za Lerija Brauna, a Popović je bio pomoćnik Braunu. Kvin Snajder, moj sadašnji trener, radio je u San Antoniju. Imamo mnogo zajedničkih prijatelja. Grega sam upoznao 2001. godine, bio sam u Klipersima i igrali smo u 'Alamo domu', to je impresivna građevina koja služi i za rodeo. Još je igrao Dejvid Robinson, a Dankan je drugu godinu dominirao u NBA. Posle utakmice Popović je došao da se javi Alvinu Džentriju, treneru Klipersa. I ja, mlad i lud, priđem Gregu, pozdravimo se, i ja kažem: 'Vi ste dobar trener zato što ste Srbin'. A on se onako brecne i kaže: 'Nisam ja Srbin, ja sam Crnogorac'. Kažem ja: 'Pa dobro, to je isto'. A on: 'I nisam dobar trener, nego imam Tima Dankana u timu'", ispričao je Kokoškov.

Kompletan intervju sa Igorom Kokoškovim možete pročitati u novom broju magazina Nedeljnik, koji je u prodaji od četvrtka.

(FOTO: Fiba basketball)