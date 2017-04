Igrač koji je najviše napredovao u NBA? Jasno je - Nikola Jokić!

Srpski centar prvi kandidat za prestižnu nagradu

Plamičak nade i dalje tinja da Denver može nekim čudom do plej-ofa. Ipak, verovatno se i trener Majkl Meloun sada pita - zašto Nikoli Jokiću nije podario sadašnju ulogu već na početku sezone?

Jasno, čak ni najveći poznavaoci košarke nisu mogli da predvide vrtoglavi rast i uspon srpskog centra, koji je za manje od dve godine u NBA ligi postao čudo o kojem priča cela planeta. To su u nedavnom razgovoru za američke medije priznali i Meloun, ali i najveće glave Denver Nagetsa.

Nikola Jokić odavno je prevazišao i najveća očekivanja svih u klubu. Zato je danas daleko ispred konkurencije u trci za prestižnu nagradu - Igrač koji je najviše napredovao (MIP).

U autorskom tekstu jednog od najboljih američkih novinara Marka Štajna stoji iskren osvrt na to kako je i zašto Jokić u prvom tromesečju 2017. godine uspeo čak i njega da ubedi da je prvi kandidat za pomenuto odlikovanje.

"Tokom Božića bio sam mišljenja da je Janis Adetokunbo taj, da je on Igrač koji je najviše napredovao. Iskreno, mislio sam da je to završena stvar. Janis je bio na fantastičnom putu da postane prvi igrač u istoriji NBA lige koji je bio najbolji strelac, skakač, asistent, bloker, kradljivac lopti i igrač sa najjačim procentima šuta u jednom timu. Toliko je porastao da je čak izabran i u startnu petorku u Ol star utakmici. Ali, ko bi mogao da se takmiči sa takvim brojkama? Nikola Jokić, naravno", piše Štajn i objašnjava dalje svoja razmišljanja:

"Jokić je toliko, prokleto dobar u središnjem delu sezone i opravdao je apsolutno sve procene. Pitam se, kako je moguće da upravo on nije bio MVP Zapada u ovom periodu".

A, koliko je to Jokić bio dobar?

U drugom tromesečju sezone Jokić je imao prosečni PER (nešto sličnu indeksu korisnosti u evropskoj košarci) od 31,5!

U tom pogledu apsolutno je najbolji od svih igrača. Jokić je beležio prosečno 21 poen, 10 skokova i pet asistencija, dok je imao čak 60,8 odsto pogođenih šuteva iz igre. I to za prosečno 29,4 minuta na terenu. Poređenja radi, početkom sezone knjižio je tek 11 poena, sedam uhvaćenih i tri podeljene lopte na nešto manje od 24 minuta.

"Jokićev napredak bio je toliko jasan i neočekivan da su se u Denveru osmelili da Jusufa Nurkića izbace iz rotacije, a zatim ga i trejduju u Portland", ističe Štajn.

Zahvaljujući Jokićevom usponu, Denver se našao u konkurenciji za plej-of. Nagetsi su u datom periodu imali 13 pobeda i 11 poraza, s tim što su imali 1-3 u četiri utakmice kada je Somborac bio povređen.

Štajn je podsetio čitaoce i da je Jokić pokupljen s 41. pozicije na Draftu 2014. godine, a da je Nurkić biran sa 23. meta.

Kako se ističe u daljem tekstu, Jokićev napredak ravan je ludilu koje Janis Adetokunbo pravi u Milvokiju.

Štajn u završnici teksta ističe da je razlika između Jokića i Adetokunba u odnosu na ostale kandidate drastično velika, da je čak bespotrebno pominjati im imena! A to su, inače, Harison Barns i Tim Hardavej Džunior.

Inače, do zvaničnog izbora za prestižnu nagradu, gde je Jokić sada prvi kandidat, ostalo je još šest sedmica.

