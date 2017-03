Igrači Arsenala: Navijači, izvinite, ali mi smo za to da Venger ostane

Ektor Beljerin o odnosima na Emiratima

Navijači su rekli svoje. Davno. Mnogo pre još jednog brodoloma. Traže ostavku Arsena Vengera. U najgorem slučaju, zahtevaju od uprave da ne produži saradnju sa francuskim stručnjakom na kraju sezone. A pojedini igrači Tobdžija - teško je poverovati baš svi, posebno posle onoga što se desilo sa Aleksisom Sančezom - žele da Profesor ostane.

Iako će još jedna njegova takmičarska godina biti ocenjena neuspešnom.

„Ceo tim podržava trenera. Stvorio je ovu ekipu i učinio je funkcionalnom. Mene je doveo u London, naravno da želim da ostane. Ne samo ja, mnogi moji saigrači misle isto. Svi podržavamo Vengera i želimo da nastavi posao“, rekao je Ektor Beljerin, levi bek Arsenala.

Može biti da Španac to stvarno misli, međutim, čak i da je tačno ne može se prenebregnuti stav navijača koji su bili toliko ubijeni u pojam za vreme revanša sa Bajernom da su iz protesta počeli da napuštaju tribine Emirata mnogo pre kraja.

„Mene je posebno pogodilo kad sam video kako navijači napuštaju stadion. Na kraju krajeva, igramo za njih, želimo da budu srećno, da nas podržavaju. Boli me kad vidim takvu njihovu reakciju. Do kraja sezone moraćemo da ih usrećimo, imamo potencijal za tako nešto. Zato, želim da se izvinim publici, znamo da možemo bolje od ovoga što smo pokazali protiv Bajerna“.

Arsenal je ispao iz Lige šampiona, van domašaja mu je titula u Engleskoj, a jedina kakva-takva šanse je FA kuop, gde mu je u četvrtfinalu rival Linkoln.

„U fudbalu je tako, nekad ste na vrhu, nekad u padu. Ovo je trenutno naša najniža tačka, da bismo sa nje krenuli napred moramo da gledamo isključivo sebe i da uradimo nešto“, dodao je Ektor Beljerin.

