IGRAČI - SPECIJAL: Luka i Bogdan idu u plus

Evo naših predloga za večerašnje utakmice najjačeg košarkaškog takmičenja u Evropi

Veličina slova A A A

Danas su na programu četiri utakmice 23. kola Evrolige u kom se sastaju: CSKA - Makabi Tel Aviv (18.00), Fenerbahče - Olimpijakos (18.45), Crvena zvezda - Galatasaraj (19.00), Milano - Barselona (20.45).

Naravno, mnogi kladioci će se pored klasičnih igara moći da tipuju i broj postignutih poena košarkaša koji su u ponudi. Mi smo odabrali četiri predloga, a sve vaše predloge, analize, komentare i ostalo možete napisati u komentarima ispod teksta.

LUKA MITROVIĆ - granica 9,5 - Tip VIŠE POENA (CRVENA ZVEZDA - GALATASARAJ, 19.00), kvota 1,85

Luka Mitrović je sredinom dosadašnjeg dela sezone bio prilično u slaboj formi, ali Zvezdin kapiten je toliko podigao nivo igre u poslednje vreme da je jedan od vodećih igrača. Igra veoma raznovrsno, a posebno mu dobro ide kada igra unutra jer mu je šut slabija karakteristika, mada se vide pojedina poboljšanja i na tom aspektu. Radonjić ga dosta koristi u poslednje vreme i večeras bi mogao da bude udarna igla u napadu kao što je bio recimo protiv CSKA gde je dao 16 poena.

STEFAN JOVIĆ - granica 7,5 - Tip VIŠE POENA (CRVENA ZVEZDA - GALATASARAJ, 19.00), kvota 1,85

S obzirom da Nejt Volters ima problema sa povredom, i biće rovit i ako i zaigra na večerašnjem meču, potpuna kontrola utakmice biće u rukama Stefana Jovića. A to znači i da će lopta biti u njegovim rukama, pa iako je Jović orijentisan na to da razigra saigrače, biće u dosta situacija da i sam poentira, pa ako pogodi to što bude imao šansi lako će prebaciti granicu. Kako vreme prolazi oporavlja se od povrede leđa. Sve ide ka tome da će u plus.

BOGDAN BOGDANOVIĆ - granica 12,5 - Tip VIŠE POENA (FENERBAHČE - OLIMPIJAKOS, 18.45), kvota 1,75

U jednom od derbija kola Fenerbahče dočekuje Olimpijakos, a to je prilika da Bogdanović ponovo pokaže koliko zna. U poslednje vreme igra veoma dobro, vratio se u formu posle povratka iz povrede i veže utakmice sa skorom od 18 poena. Na poslednja četiri meča u Evroligi dao je 16, 14, 12 i 18 poena. Jasno da bi naš reprezentativac lako mogao preko zadate granice na domaćem terenu.

NIKITA KURBANOV - granica 6,5 - Tip VIŠE POENA (CSKA - MAKABI TEL AVIV, 18.00), kvota 1,75

Ako je mogao da da Zvezdi 18 poena u Moskvi, može i da prebaci granicu protiv Makabija kome em odbrana nije jača strana, em je to trenutno trinaestoplasirana ekipa na tabeli i ne može da se pohvali Bog zna kakvom formom. Dosta problema ima Ponos Izraela, a sada gostuje prvaku Evrope. Kurbanov bi trebalo da ima svojih 20 minuta, a videćemo koliko će uspeti da ubaci za taj period.

* Kvote su podložne promenama

* Klađenje je dozvoljeno samo punoletnim licima

(FOTO: MN Press)