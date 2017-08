Igrao sam 15 minuta, promašio penal i već me ubijaju

Alvaro Morata i borba sa visinom transfera od 80.000.000 evra

Veličina slova A A A

Lepo je govorio Arturo Vidal kada je Pol Pogba prešao iz Juventusa u Mančester Junajted za 105.000.000 evra. Parafrazirajmo ga - "Niko ne vredi toliko, za te pare morao bi da daje pet golova po utakmici".

Sada taj pritisak visine obeštećenja oseća Alvaro Morata koji je za 80.000.000 evra prešao iz Real Madrida u Čelsi.

On je u meču Komjuniti Šilda protiv Arsenala ušao u igru u 74. minutu, a bio je jedan od igrača koji je promašio penal u seriji jedanaesteraca tako da su ga mnogi navijači okrivili za taj potez i poraz.

"Imao sam samo dve utakmice u predsezoni, 15 kompetitivnih minuta, promašio sam penal i već me ubijaju. Tako da, znam šta me čeka", rekao je Morata za Marku.

Svestan je šta je po sredi.

"To je cena koju moram da platim zbog visine obeštećenja. To je nešto što me motiviše i što me tera da treniram jače svakoga dana. Znam da ljudi na mene gledaju dva puta više i obraćaju pažnju na ono što radim".

Želja mu je da postigne 20 golova u sezoni.

"To je moj posao. Ali nije opsesija i ispred osvajanja titula sa timom. Na primer, kada sam bio u Juventusu nisam dao više od 20 golova. Ali sam osvojio sve titule osim Lige šampiona. Dao sa 15 ili 16 golova i osvojio titule. A neki su dali 35 nisu ništa osvojili".

(FOTO: Action images)