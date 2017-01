IGU-BALA! Juventus pustio napadačku lavinu, pao je rekord Italije (VIDEO)

Debitovao i General

To se čekalo! Proradili su. Gonalo Iguain - Paulo Dibala!

Tandem koji se čekao u Torinu i u koji se kunu Juventusovi navijači. Golovima argentinskih napadača, Juventus je razbio Bolonju sa 3:0 i vratio se na plus četiri u odnosu na Romu. Uz utakmicu manje. I uz sve to je postavio novi rekord Italije sa 26 uzastopnih pobeda na svom terenu pošto je do sada bio izjednačen sa onom generacijom koju je trenirao Anotnio Konte.

Konačno je Maks Alegri upario Iguaina i Dibalu, prilagodio im sistem u 4-3-1-2 i Stara dama je zaigrala kao savršeno podmazana mašina. Bolonja je samo bila nemi posmatrač i nije se mnogo pitala o konačnom epilogu.

Dibala se našao u startnih 11 prvi put podle 22 novembra i povrede koja ga je odvojila mesec dana od terena. Iguain je u sedmom minutu nastavio golgetersku seriju i na asistenciju Pjanića načeo goste iz Bolonje. U 40. minutu je Sturaro iznudio penal, a Dibala je bio precizan sa bele tačke. U 54. minutu je sve bilo gotovo. Peti gol Iguaina na poslednja tri meča u Seriji A. Sjajno je izmakao odrbani Bolonje, sačekao centaršut Lihtštajnera i rutinski se poklonio za 3:0.

Do kraja su igrači Bolonje jedva čekali da sudija svira kraj jer su bili nemoćni da bilo šta urade, a za Juventus je debitovao i novajlija Tomas “General” Rinkon pa je ovo zaista bila veče za uživanje svih Juventusovih navijača.

SERIJA A, 19. KOLO

Subota:

Empoli - Palermo 1:0 (0:0)

/Makarone 78/

Napoli - Sampdorija 2:1 (0:1)

/Gabijadini 77, Toneli 90+5 - Hisaj 30/

Nedelja:

Udineze - Inter 1:2 (1:1)

/Jankto 17 - Perišić 45+2, 87/

Kjevo - Atalanta 1:4 (0:3)

/Pelisije 62 - Gomez 4,23, Konti 42, Frojler 69/

Đenova - Roma 0:1 (0:1)

/Ico 36ag/

Lacio - Krotone 1:0 (0:0)

/Imobile 90/

Sasuolo - Torino 0:0

Milan - Kaljari 1:0 (0:0)

/Baka 88/

Juventus - Bolonja 3:0 (2:0)

/Iguain 7, 54, Dibala 41 penal/

Odloženo: Peskara - Krotone

(FOTO: Action images)