Ikardi x3, Banega x3 - Super ArgentInter! Oluja kakva nije viđena pola veka! Lagana trojka i u Napulju… (VIDEO)

Fantastična partija argentinskog tandema Nerazura koji su demolirali Atalantu

Veličina slova A A A

To je ta veza! Kada igraju Mauro Ikardi i Ever Banega, igra i Inter. A kada Banega ima dan, onda je to plodno tlo da Mauro Ikardi rešeta mreže.

Tandem Argentinaca je postigao po het-trik i odigrao spektakularnu partiju u kojoj je Inter demolirao Atalantu sa 7:1 i preskočo je na tabeli u borbi za plasman u Evropu.

Argentinci su pisali istoriju Intera, u onoj najslavnijoj generaciji su blistali Zaneti, Samuel, Milito, Kambijaso, a danas su Argentinci opet najavili bolje dane za slavni klub iz Milana. Bio je to fudbalski ples tandema koji ponekad izgleda kao da može da igra zavezanih očiju. I dokaz da bi Inter napravio kardinalnu grešku ako bi prodao Banegu zbog finansijskog fer-pleja o čemu se dugo priča…

Na krilima pomenutog tandema, Inter u je u prvom poluvremenu uništio Atalantu čija odbrana je pravila početničke greške. U intervalu od 17 minuta, Nerazuri su Orijundima spakovali čak pet komada u mrežu! Inter već više od pola veka nije dao pet golova za poluvreme. Poslednji put se to desilo 1964. godine! Ikardi je otvorio seriju u 17. minutu pošto je prethodno sam iznudio slobodnjak posle kojeg je nastala gužva koju je iskoristio. šest minuta kasnije je iskoristio penal koji se sam iznudio. U 26. minutu je za het-trik iskoristio sjajnu asistenciju Banege.

A onda šou Banege! Za tri minuta mu je Kandreva dva puta asistirao, a Argentinac dva puta pogodio. Frojler je uspeo da u finišu poluvremena postigne poačsni gol za Atalantu, a serija se nastavila u 52. minutu. Strelac je Interovo januarsko pojačanje Roberto Galjardini koji je došao upravo iz Atalante i danas je drugu utakmicu zaredom bio strelac. Nije se radovao protiv kluba koji ga je lansirao… Tačku je stavio Banega golom iz slobodnog udarca.

Perfektno popodne Nerazura koji su oduševili 60.000 navijača na meaci, najavili bolje dane i preskočili jednog od direktnih rivala. Plus što su dobili tandem koji nosi ceo tim...

Lagana pobeda domaćeg favorita je viđena i u Napulju gde su domaći navijači oduševili porukom Fabiju Kvaljareli, a potom je Lorenco Insinje oduševio njih sa dva gola za pobedu od 3:0 protiv odavno otpisanog Krotonea. Gosti čak nisu ni bili toliko loši i možda su zaslužili blaži poraz.

Insinje je otvorio seriju golom iz penala koji je sam iznudio. Ređale su se brojne šanse domaćih, ali i poneka za goste. Na drugi gol se čekalo do 66. minuta kada je Hamšik isfolirao penal, a Mertens bio siguran "sa kreča". Tačku je stavio Insinje drugim golom na meču posle sjajne asistencije Žoržinja...

Interisti slave Ikardija i Banegu, Napolitanci Insinjea, a navijači Fiorentine kliču Nikoli Kaliniću! Hrvatski napadač je golom u 92. minutu meča doneo Violi minimalan trijumf nad Kaljarijem. I to pošto su se gosti sa Sardinije propisno ispromašivali jer su sjajne prilike propustili Borijelo, Pedro i Sau koji je pogodio stativu. Kazna je stigla u nadoknadi vremena kada je Kalinić neobjašnjivo ostao sam u petercu na centaršut Telja i glavom zakucao loptu u mrežu.

Ubedljivu pobedu je ostvario i Kjevo koji je deklasirao Empoli sa 4:0. Ingleze je lepim volejom načeo goste, a do poluvremena je već bilo 2:0 pošto je centaršut Birse zakačio Pelisije i sproveo ga u mrežu. Birsa je ipak dao gol na početku drugog poluvremena kada je pogodio sam ugao Empolijevog gola, a tačku je stavio njegov zemljak Cesar.

Raspucan dan italijanskih prvoligaša je zaokružio meč u Peskari gde je domaćin pregažen 1:3 od Udinezea. Zemanova čarolija je kratko trajala, Delfini su opet na gubitničkom putu. Štaviše, sada gube ubedljivo. Načeo ih je sjajni skakač Duvan Zapata koje je Peskarina odbrana ispustila iz vida na prekidu. Potom je Jantko duplirao vođstvo posle još jednog prekida, da bi Tero u 55. minutu rešio sve dileme. Peskara je došla do utešnog gola preko Muntarija.

SERIJA A - 28. KOLO:

Petak:

Juventus - Milan 2:1 (1:1)

/Benatija 30, Dibala 90+7 - Baka 43/

Subota:

Đenova - Sampdorija 0:1 (0:0)

/Murijel 71/

Nedelja:

Sasuolo – Bolonja 0:1(0:0)

/Destro 58/

Kjevo - Empoli 4:0 (2:0)

/Ingleze 22, Pelisije 40, Birsa 75, Cesar 89/

Fjorentina - Kaljari 1:0 (0:0)

/Kalinić 90+2/

Inter - Atalanta 7:1 (5:1)

/Ikardi 17, 23, 26, Banega 31, 34, 68, Galjardini 52 - Frojler 42/

Napoli - Krotone 3:0 (1:0)

/Insinje 32pen, Mertens 66 pen, Insinje 70/

Peskara - Udineze 1:3 (0:1)

/Muntari 84 - Zapata 20, Jankto 51, Tero 55/

20.45: Palermo - Roma

Ponedeljak:

20.45: Lacio - Torino