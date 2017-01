Iliev garantuje: Dajem ostavku ako Leonarda prodamo za manje od 5.000.000 evra!

„Ja sam sportski direktor Partizana i držim situaciju pod kontrolom, a za nepoverljive imam samo jednu poruku: držite jezik za zubima“, kaže funkcioner crno-belih

Veličina slova A A A

Ili ide Leonardo ili ide Iliev! Trećeg nema!

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev deluje duboko pogođeno komentarima javnosti koja je „na nož“ dočekala informaciju kako PAOK želi da angažuje najboljeg fudbalera crno-belih, Leonarda da Silvu Sozu i tvrdi da nema šanse da Brazilac napusti Humsku 1 ove zime, makar neko ponudio i više od 2.500.000 evra, na koliko je ograničena izlazna klauzula.

Štaviše, Iliev za MOZZART Sport tvrdi da će podneti ostavku ukoliko strelac 12 superligaških golova ode do kraja januara, mimo dogovora napravljenog pre njegovog odlaska na odmor u Južnu Ameriku.

Povodom informacije iz Soluna da PAOK nudi 1.000.000 evra, ali da je spreman i da izađe sa ponudom od 2.500.000, kontaktirali smo Ilijeva, a on potvrdio interesovanje kluba u kome je nekad bio centarfor postoji.

„Zovu me od jutros svi mogući grčki mediji, pitaju za PAOK i Leonarda. Za tu informaciju znam od juče, predočio mi je Leov menadžer Dimitri Seljuk. A vidim da i tamo i ovde provejava priča kako će Partizan morati da pusti svog najboljeg igrača dođe li ponuda od 2.500.000 evra. Evo, ja kao sportski direktor, dakle najodgovorniji za ova pitanja, garantujem - ponavljam garantujem - da naš vezista ne može da ide. Ni za 2.500.000. ni za 3.000.000, a vala ni za 4.000.000 evra. Tek ukoliko neko ponudi 5.000.000 evra onda ću razmisliti šta je dobro rešenje za klub. Odnosno, da li ću prodati njega ili, možda, drugu dvojicu igrača koja vrede isto“, precizirao je Iliev u razgovoru za naš portal.

Pojasnio je direktor Parnog valjka da to što u ugovoru sa nekadašnjim prvotimcem ruskog Anžija postoji izlazna klauzula ne znači da će on automatski napustiti Topčidersko brdu ako stigne ponuda od 2.500.000 evra. Odnosno...

„Čitam šta ljudi pišu, kako komentarišu interesovanje PAOK-a. Zaprepašćen sam načinon na koji narod u komentarima daje sebi za pravo da pljuje po upravi i omalovažava njen rad. Ponavljam, grantujem da Leo neće otići. Ako se to desi, odnosno, ako neko donese 2.500.000 evra do kraja januara i to bude cena po kojoj Brazilac ide, onda ja više neću biti sportski direktor Partizana. Daću neopozivu ostavku. Otići ću iz kluba".

Podsetimo, Iliev je još letos, u vrlo turbulentnom periodu za klub, kad se nije znalo ni ko će biti predsednik, niti članovi uprave, rekao da je spreman da ode ukoliko neko proceni da njegov rad nije zadovoljavajući. Imajući, pak, u vidu da je pogađao angažovanjem stranaca (Leonardo, Everton, pa donekle i Gogua) uspeo je da stekne više simpatija Grobara nego na početku mandata.

„Nije problem da i sad odem. Onog trenutka kad za Leonarda stigne ponuda od 2.500.000 ili 3.000.000 evra i bude prihvaćena - ja dajem neopozivu ostavku. Zato molim ljude koji komentarišu rad naše urave da prestanu da pričaju svašta. Ja sam sportski direktor Partizana i uveravam svakog navijača da držim stvari pod kontrolom. Za nepoverljive imam samo jednu poruku: držite jezik za zubima dok se ne završi prelazni rok, recite na kraju da li smo ispunili obećanje ili ne. Nemoj samo posle da bude: „nema veze šta sam pričao“.

--->>> E, to je bomba - Everton i Leonardo Partizanovi do kraja kvalifikacija!

--->>> Otvorila se uprava Partizana: Leonardo i Everton dobijaju povišicu!

--->>> Evo i predsednika oko Lea: Postoji problem u ugovoru! Ako neko da 2.500.000 evra - ide

Pitali smo Ivicu Ilijeva da li smatra da je upravo Rus Dimitri Seljuk jedan od inicijatora transfera, jer njemu kao agentu svakako odgovara da mu klijent promeni sredinu posle ovakve sezone kakvu je imao Leonardo. A već se pričalo da ga traži Sent Etjen.

„Ne, ne, ne... Sa Seljukom imam dobru komunikaciju. Normalno je da su mnogi zainteresovani. Pet ozbiljnih klubova me dosad zvalo za Lea, do kraja januara će još pet sigurno. Razumem i da se piše o tome, ali - ako treba da ponovim, ponoviću - garantujem da on ne ide nigde“, uverljivo će sportski direktor Partizuana na kraju mini-intervju povodom aktuelne situacije u Humskoj.

(FOTO: Star sport, MN Press)