Iliev: Niko nam nikad nije verovao! Leonardo i Everton su duplo bolji, videćete šta je Nikolić uradio sa Kićom, Necom, Savom...

„Bio sam ljut na Tavambu, ali sačekajte...“, upozorava sportski direktor Partizana

Veličina slova A A A

Iza njega su tri prelazna roka, a ispred sezona u kojoj želi da vrati Partizan na vrh srpskog fudbala. Šansu ima, tim ima, trenera ima, ostalo je još samo da se vidi da li su ideje Ivice Ilijeva dovoljne da se stigne prednost Crvene zvezde i da se posle dve godine tila vrati u Humsku 1.

U osviit prolećnog dela prvenstva, sportski direktor crno-belih pozvao je navijače da budu strpljivi u oceni pojedinaca, nejgovog i rada uprave, jer uverava da je u međuvremenu uspeo da ispuni svako obećanje koje je dao Grobarima.

Poslednje od njih tiče se ostanka najboljeg strelca Superlige, Leonarda da Silve Soze. Pre mesec dana Iliev je rekao „sigurno ostaje“ i zaista, na tri dana pre duela sa Radom na Banjici, jasno je da je Brazilac prva uzdanica Parnog valjka u pokušaju da nadoknadi manjak od šest bodova.

„Kad sam dolazio na ovu funkciju, dosta toga iznosio sam u euforiji, iz želje da se stvari promene preko noći, što je nemoguće. Niko nam nikad nije verovao! Ne krivim nikog, samo mislim da je trebalo da nam veruju. Naš narod se naslušao svega, normalno je da ne veruje. To je deo našeg DNK, ali... Mi smo tu da razuverimo ljude. Nekad ne zavisi sve od nas, ali moraju da osete dobru volju. Dosad se ostvarilo sve što smo rekli. Borimo se za naš Partizan. Imamo čisto srce i veliku energiju, želimo da ovaj klub opet bude simbol srpskog fudbala“, rekao je Iliev u intervjuu za klupsku televiziju, u okviru emisije „Partizanov vesnik“.

Na osnovu njegovih reči nije teško zaključiti da je naponosniji na činjenicu da je zadržao Leonarda, uprkos ponudama od kojih su bar dve odbijene za vreme boravka ekipe na pripremama na Kipru.

„Znao sam u šta se upuštam kad sam obećavao da ostaje. Pokazalo se da smo to ispunili. Pričalo se o klauzulama. Da, ona postoji (u vrednosti od 2.500.000 evra, op. au), ali sam rekao da neće otići. Dolazio je generalni direktor jednog kluba u Limasol, nudio uslove iz klauzuile, posle toga još jače uslove, ali Leon ni tad nije otišao“.

A nije ni Everton Luiz, za koga se pričalo da ima ponudu iz arapskog sveta koja bi Partizanu rešila pitanje nesmetanog funkcionisanja do leta.

„Ponosan sam na odnos sa strancima. Da bi ispunili naša očekivanja, ja - kao neko ko je na čelu struke - moram da vodim računa o njima i učinim sve što je u mojoj moći da budu na najvišem nivou. Hajde da se vratimo na prošli januar, tad su svi omaložavali Evertina rečima „nije to to“, a sad je najbolji zadnji vezni ikad. Onda Leonardo... U prvih mesec dana je bio igrač za plažu i zabavu, a sad je ljudi od kredibiliteta, naše legende i trazni treneri govore da je najbolji stranac u istoriji srpskog fudbala. Sve se dešava u četiri, pet meseci. Idemo od pakla do raja ili obrnuto. Polako, ljudi. Svi stranci potpisuju ugovore na više godina, potreban im je period prolagođavanja“.

Na taj način nekadašnji krilni napadač posmatra Leandrea Tavambu, kamerunskog špica angažovanog još u novembru koji se nije proslavio na pripremama (bez gola).

„Kad su u pitanju analize naših igrača ja sam brutalan. Možda i strog. Nisam bio zadovoljan, možda sam čak u jednom trenutku bio i ljut na Tavambu. Ne povodom igre, nego na ideju. A onda je na poslednjoj utakmici sa Uralom počeo da sprovodi u delo zamisli trenera, učestvovao je u akcijama za oba gola i pokazao ono zbog čega je doveden“.

Na isti način komentariše i Mohameda el Monira. Libijac je drugo zimsko pojačanje, ali s obzirom da nije prošao uvodnu fazu priprema u Sloveniji logično je što tek sad hvata zalet za proleće.

„I Tavamba i El Monir su u oktobru završili obaveze u prethodnim klubovima. A mi svi žurimo. Nemamo nimalo strpljenja. Evo primer - Miletić je sad 50 odsto bolji igrač nego kad je došao. Leonardo je bolji nego jesenas, jer je prošao pripreme, pa u tandemu sa Đurđevićem deluje ubojitije Naš trener je pobošljao Evertona za 50 odsto u odnosu na prethodni period. Nije lako igrati ovde, svi stranci su čuli za Partizan, ali kad obuku dres na leđa stavljaju po dva teška džaka, potrebno je vreme da ga polako skinu. Znam njihove kvalitete, sve će se to namestiti“.

Posebne pohvale sportskog direktora zaslužio je Marko Nikolić. Ne samo zbog jesenjeg učinka, već što je, kako kaže, proširio krug kandidata za prvi tim.

„Izuzetno sam ponosan na našu saradnju. Marko je moje i Partizanovo najveće pojačanje. Ne može nijedan igrač, bilo kakvih kvaliteta, da donese timu koliko može trener. Nikolić je bio moj izbor, a pokazao se kao najbolje moguće rešenje. Imamo poverenje jedan u drugog i divnu saradnju. On je trener koji će izvući maksimum od svakog igrača, videćete ovog proleća na koji način je podigao Kiću Kosovića, Strahinju Bošnjaka, Savu Petrova, kako je Necu Mihajlovića vratio na nivo iz prvog dela 2016...“, zadovoljan je Ivica Iliev.

(FOTO: Star sport, MN Press)