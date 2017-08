Ilija Stolica i nenormalne stvari!

“Moramo da promenimo način razmišljanja“, dodaje trener Zmajeva

Veličina slova A A A

Proletos je savladao Crvenu zvezdu i odlučio šampionsku trku u Srbiji, a večeras je drugom velikanu srpskog fudbala opalio prvu packu u novoj sezoni. Voždovac je postao lovac na skalpove beogradskih večitih rivala. I možda je Partizan prošle sezone uspevao da se izvuče iz zagrljaja Zmajeva, ali danas mu nije vredelo. Ekipa Ilija Stolica nije samo pobedila, već je crno-belima očitala fudbalsku lekciju usred Humske. Šef mora da bude ponosan.

I jeste. Mada se čini da tek očekuje još više od svojih izabranika, pa na konstataciju da je Voždovac pokazao da može da parira najvećim srpskim klubovima kaže...

"Trebalo bi da to bude normalna stvar. Nažalost, nije normalna kod nas. To se jednostavno doživljava tako zbog nekog shvatanja fudbala koji nije dobar. I to mora pod hitno da se promeni", istakao je Stolica u izjavi za TV Arena odmah posle meča.

"Mnogim ljudima pokazali smo da Voždovac može da igra protiv bilo kog protivnika. I tako će i igrati", dodao je.

Sportsko vaspitanje pokazao je time što je samoinicijativno pružio podršku Nebojši Kosoviću, koji je zbog povrede morao da prevremeno napusti teren.

(FOTO: Star Sport)