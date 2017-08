Ima nade za Partizan: Nismo odbijeni, tek ćemo se žaliti

Crno-beli poručuju da imaju rok od pet dana i da će slediti pravne korake u vezi sa tim

Fudbalski klub Partizan objavio je da UEFA nije odbacila njihovu žalbu, već je na svom zvaničnom sajtu objavila kaznu od dve utakmice bez publike na domaćem terenu, plus novčano 130.000 evra, koja je na adresu kluba iz Humske stigla još u petak.

Crno-beli poručuju da će žalba tek biti upućena u Evropsku kuću fudbala.

“Žalba FK Partizan nije odbijena kako su pojedini portali danas objavili. UEFA je samo danas zvanično postavila na sajt kaznu o kojoj je FK Partizan bio obaveśten u petak, a ujedno i vi novinari. Danas je to učinjeno transparentno kako to UEFA radi. FK Partizan ima pravo na žalbu i rok od pet dana da to učini, te će slediti pravne korake u vezi sa tim”, saopšteno je iz Humske.

(FOTO: Star Sport)