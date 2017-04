Ima nade za plej-of! Nikola Jokić odbio da se preda - bolji od prvog pleja Denvera, 11 poena za šest minuta, Majami grmi na sudije (VIDEO)

Nada umire poslednja. A nadu Denveru da se nekako dočepa plej-ofa čuva Nikola Jokić. Srpski centar ponovo je bio jedna od centralnih figura u ekipi iz Kolorada, koja je tačku na tri vezana poraza stavila NA Floridi, gde je uz još jednu fantastičnu partju našeg reprezentativca slavila - 116:113.

Ovim trijumfom ekipa trenera Majkla Melouna se vratila u igru za plasman u plej-of, međutim, i dalje ima dva trijumfa manje od osmoplasiranog Portlanda, a naredne dve utakmice igra u gostima (Nju Orleans i Hjuston), međutim, bude li momak iz Sombora nastavio da pruža blistave igre poput sinoćnje sve je moguće.

A sinoć je Nikola Jokić pokazao Amerikancima takav smisao za organizaciju igre da su se mnogi zapitali da li plejmejker!? Jokić je podelio sedam asistencija - primera radi startni organizator igre Denvera Džamal Marej nije imao nijednu - razoružavajući protivnika lob pasovima. Razume se, bio je sjajan i pod koševima, ubacio je 19 poena (od toga čak 11 do polovine prve četvrtine), a sa deset skokova stigao do još jednog dabl-dabl učinka.

Njegova „duga dvojka“ za plus četiri na 55 sekundi pre kraja bila je jedan od presudnih detalja na utakmici u „Amerikan erlajns areni“, ali je trijumf overen tek u poslednjem napadu gostiju i to posle situacije zbog koje su se domaćini žestoko pobunili. Tražili su od sudija da pri rezultatu 114:113 dodeli loptu Majamiju smatrajući da je Jokić nije na vreme ubacio iz auta. Jokić se snašao i pozvao tajm-aut, arbitar Ron Garetson je smatrrao da je sve čisto, da bi posle predaha usledio pas za Džamala Mala koji je bio siguran sa linije penala. Ričardson u preostalom vremenu propustio šansu da domaćinu donese produžetak.

„Ne želim mnogo da pričam, jer NBA voli da kažnjava ljude novčano, pa ću ja moj novac da sačuvam, ali ima razloga zbog čega me to pitate“, žalio se posle meča Hasan Vajtsajd iz Majamija.

@NBA why is Ron garretson a ref? Once u reach 100 yrs old shouldn't u be forced to retire? R u fucking kidding me with this travel?WTF?? pic.twitter.com/mDkSLFzg15