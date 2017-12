IMAMO POBEDNIKA: Kume, dobih i ja BMW-a!

Završeno takmičenje POGODI NAJVEĆU KVOTU trijumfom tiketa s kvotom 14.553 koji je sastavio Dragan Višnjić iz Sente 16. decembra. Ovaj iskusni kladilac tako je ispunio obećanje dato kumu Stefanu Šipošu, koji je u maju osvojio BMW-a serije 1!

KRAJ! Završeno je MOZZARTOVO takmičenje POGODI NAJVEĆU KVOTU koje je trajalo od 1. novembra do 18. decembra, a pobednik nadmetanja najboljih kladilaca Srbije je Dragan Višnjić iz Sente, koji je samo dva dana pre kraja takmičenja, dakle u subotu 16. decembra, sastavio dobitni tiket s kvotom 14.553 (POGLEDAJTE POBEDNIČKI TIKET) i na taj način prestigao Radovana Stanića iz Zrenjanina koji je s pogođenom kvotom 7.019 (POGLEDAJTE DRUGOPLASIRANI TIKET) držao čelnu poziciju od 8. novembra, dakle duže od mesec dana.

Epilog uzbudljivog finiša je sledeći: Dragan Višnjić je prvi s kvotom 14.553 i njemu ide sjajni BMW serije 4, Radovan Stanić je drugi s kvotom 7.019 i sleduje mu skuter Piaggio MEDLEY 150 S, a novi iPhone 8 završio je u rukama Siniše Verića iz Bogatića, koji je s pogođenom kvotom 4.341 zauzeo treće mesto (POGLEDAJTE TREĆEPLASIRANI TIKET).

Dragan je dva dana strepeo da će ga neko u foto-finišu preteći, ali večeras može da odahne. BMW je njegov. Uz sjajan dobitak od 750.000 dinara. Sve to na samo 50 uloženih dinara na tiket na kojem je odigrao tri prelaza iz keca u iks, i dva puta 3-4 gola.

"Kada sam shvatio da je prošao tiket, u prvom trenutku sam potpuno zaboravio na BMW-a, već sam se radovao neverovatnom dobitku od 750.000 dinara", započinje Dragan priču za MOZZART Sport, samo nekoliko trenutaka pošto je postalo jasno da je prvo mesto i definitivno njegovo.

Da priča bude još neverovatnija, ovo je drugi BMW koji Mozzart u 2017. godini šalje za Sentu, mali grad u pitomoj vojvođanskoj ravnici. U takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU organizovanom u maju pobedio je Stefan Šipoš, koji je - Draganov kum!

"To mi je i bio dodatni motiv za ovo takmičenje. Kum Stefan je u maju dobio BMW-a, pogodio je kvotu veću od 30.000. Pošto se nas dvojica vikendom uglavnom družimo u Mozzartu, zajedno sastavljamo tikete i praktično se takmičimo ko je bolji, dugo je imao razlog da sebe smatra za boljeg kladioca. Obećao sam mu da ću ga kad-tad stići. Naravno, bilo je to više iz šale, ali večeras sam mu rekao: 'Kume, eto dobih i ja BMW-a'. Ono što mi je najslađe - on je sa duplo većom kvotom dobio BMW-a serije 1, a ja BMW-a serije 4, a-ha-ha... Stvarno čudo neviđeno: da dva BMW-a iste godine završe u našoj Senti".

PSV je najviše zabrinjavao junaka naše priče dok je čekao prolaz poslednjeg para na, ispostaviće se, pobedničkom tiketu. Tipovao je da će na duelu Filipsovaca i Den Haga pasti od tri do četiri gola. PSV je već na poluvremenu vodio sa 3:0, i pretio da "premaši" granicu.

"Nisam imao živaca da pratim taj meč, pa sam izašao u šetnju. PSV me je propisno oznojio. Prijatelji iz kladionice slali su mi poruke tipa - ne brini se, sve je u redu. I srećom, bilo je. U tom slučaju baš me je pogledala sreća. Za Rendžers sam nekako bio ubeđen da nema šanse da padne više od četiri pogotka".

Pitali smo Dragana da li tikete s ovako velikim kvotama sastavlja i kad nije u toku takmičenje.

"Ovo takmičenje sam baš ozbiljno shvatio. Svakodnevno sam igrao između 5 i 10 tiketa ovakvog tipa, nadajući se da ću u jednom trenutku izbiti na prvo mesto. A i kada nije takmičenje, to je moj sistem igre. Volim da jurim velike dobitke na male uloge. Odigram pet do šest parova s prelazima i golovima uz skroman ulog, pa šta bude".

Kome ne bi dobro došao dobitak od preko 6.000 evra, plus BMW serije 4? A Draganu će posebno dobro doći.

"Bavim se zemljoradnjom i ovaj dobitak će mi sjajno doći, iskreno da vam kažem. Imam poljoprivredno zemljište i već dugo planiram da napravim ulaganje, u vidu kupovine traktora, kako bih ozbiljnije obavljao taj posao. Takođe, novac će mi dobro doći i za ćerkino školovanje. A da vam ne pričam da vozim 'keca' starog 'kao biblija'. Pravljen je za američko tržište, oni stariji će znati kad je to Zastava radila... A sada ću sesti u BMW-a. Zvuči nestvarno, i meni je potrebno malo vremena da dođem k sebi".

Dragan na kraju tvrdi da nije verovao da će uspeti da nadmaši vodeću kvotu, ali da je bio uporan jer, kako kaže najbolji novembarsko-decembarski kladilac u Srbiji: "Nada umire poslednja".