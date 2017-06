Kapiten Real Madrida spreman za finale Lige šampiona

To je to. Došli smo do kraja puta kada je Liga šampiona u pitanju. U sudaru Real Madrida i Juventusa (20.45h) videćemo ko je glavni, ko je najbolji u Evropi. Real ima nekoliko aduta, a jedan od važnijih biće kapiten Serhio Ramos.

Iskustvo - tu je. Motivacija - na pretek. Osećaj za važan gol iako je defanzivac - i ha haj. Ako Kraljevi žele da sačuvaju presto, Ramos će biti iks faktor u finalu protiv Juventusa.

A znamo koliko je teško odbraniti titulu u Ligi šampiona, zapravo - nemoguće za sada u modernoj eri ovog takmičenja.

"Imamo sastanak sa istorijom. Moramo da razmišljamo kao da se borimo za prvu titulu. Veoma smo motivisani. Želimo da odbranimo titulu i budemo prvi u istoriji koji su osvojili dve titule zaredom", rekao je Ramos.

On će kao i ostali defanzivci Reala imati pune ruke posla... Juventus je najnezgodniji mogući protivnik.

"Njih skoro niko ne opisuje kao napadačku ekipu. A imaju zaista mnogo potencijala u napadu. Tu su Dibaa, Iguain, veoma ofanzivni bočni igrači. Moraćemo da ih isključimo iz igre", kaže Ramos.

Nije retko Ramos postizao golove na kraju utakmica poslednjih godina...

"To se jeste događalo, ali ja ne živim u prošlosti. Imamo duh koji kaže da ćemo se boriti do kraja. Nada je poslednja stvar koju smete da izgubite, a sve dok sudija ne označi kraj, rezultat može da se promeni".

Naravno, nervoza je prisutna kada igrate ovako veliki meč, ali Ramos je naučio kako da se kontroliše.

"Svi osećaju nervozu, neki se sa njom nose bolje, neki lošije. Onog dana kada ne bude treme će biti dan kada ću se zapitati da li je vredno truda".

(FOTO: Action images)