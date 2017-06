Imao sam dugu kosu, ličio malo na Šegija

Ognjen Dobrić govorio je za naš sajt o svom zanimljivom nadimku, zašto nosi broj 13, košarkaškom napretku, kako je došlo do toga da on vodi zagrevanje i pobedi u zakucavanjima u Zvezdinom dresu

Dokaz da se trud isplati. Dokaz da se skromnošću i kulturnim ponašanjem može daleko. Dokaz da “tiha voda breg roni“. Mic po mic, i Ognjen Dobrić je od novajlije postao sve važniji deo tima Crvene zvezde. Od sedenja na klupi, preko pet minuta na parketu, do značajnije role u MOZZART Superligi.

Pravilan razvojni put koji navijači vide, koji osećaju i nagrađuju aplauzom.

Na red su došli i poeni pa ih je dao 26 protiv Vršca, 20 protiv Borca u gostima, pa 19 kod kuće, 12 Spartaku, 10 Vršcu. Forma je u očiglednom usponu, pa smo zato rešili da popričamo o svemu tome sa Ognjenom i opišemo ovog momka i na terenu, ali i van „poslovnih“ obaveza.

Forma je u očiglednom usponu…

„Da, da, jeste... Opušten sam na terenu, pokušavam da radim prave stvari, ulazili su neki šutevi, znam da trčim, da rešavam to u tranziciji kako treba i kako trener želi. Ispostavilo se da sam odigrao dobro tih par utakmica i eto... Došli su poeni“, kroz osmeh počinje priču Dobrić za MOZZART Sport.

Kako se osećaš, da li ti ovo sve podiže samopouzdanje?

„Mnogo mi to znači zbog samopouzdanja. Svima pa tako i meni. Počele su sada da ulaze i trojke, šutevi sa distance koji ranije možda nisu išli. Ne bih baš rekao da sam imao probleme, ali nije bilo ovako kao sada. Radio sam godinama na tome, radim i sada naravno. Nastavio sam da radim sa ovim stručnim štabom, sa trenerom Dejanom radim na šutu svaki dan“.

Imate li neke posebne metode za treniranje trojki - metle, stolice?

„Ništa posebno, to je za mene samo trening i rad. Zavisi od treninga koliko ubacim u proseku lopti. Imam zadatke, ispunjavam ih, ubacujem svaki dan i to sada daje rezultat“.

Zbog čega nosiš broj 13?

„Nema simbolike, sasvim slučajno je došao na moja leđa. Nosio sam ranije broj 15 i bilo je zauzeto kada sam došao. Zato sam odabrao 13. I nije nesrećan, taman posla“, kaže Ognjen.

Bližimo se kraju sezone, ostalo je još da se odigra završnica MOZZART Superlige. Kako ti izgleda ova debitnantska godina u Zvezdi kada pogledaš iza sebe?

„Moja prva sezona u Zvezdi. Sve ovo je bilo novo za mene. I Evroliga i ABA liga. Nisam ih igrao sve do sada. Fenomenalan je osećaj samo biti deo ove ekipe. A igrati i dati neki doprinos može da bude samo veći plus. Prezadovoljan sam ovom sezonom, stvarno“.

Deluje da si u ovako veliki klub ušao na mala vrata što se kaže...

„Može tako da se kaže. Došao sam iz FMP-a ovde, znao sam da treba dosta da radim, dosta da pokažem, da dobijem koji minut, da zaradim svaki minut na terenu. Kad god mi trener da minute da to probam da iskoristim što bolje. Iz meča u meč da kupujem minute. Sada je to stvarno super“.

Kako bi opisao put od početka karijere do dresa Crvene zvezde?

„Moj košarkaški put je bio, ne znam kako bih ti objasnio, nije bilo naglih uspona i naglih padova. Sve je išlo postepeno i kretalo se u pravom smeru. Došao sam u Zvezdu, bogami ova sezona je duga, bilo je dosta mesta za napredak, za rad“.

Od koga u ekipi si pokupio koje „cake“ i „fore“?

„Pored Laze (Lazića), Jovića, Čarlsa (Dženkinsa) normalno je da napredujem u odbrani, pored takvih odbrambenih igrača, sve to ide prirodno. Imao sam od koga da se ugledam i u napadu, u trojkama od Simona a-ha-ha. Od svakoga je moglo po nešto da se nauči“.

Odakle nadimak Šegi?

„To je nastalo u Trebinju na jednom kampu, ne mogu da se setim koje godine. Imao sam dugu kosu i ličio sam pomalo na Šegija iz crtanog filma Skubi Du. Tako je počelo i evo ostalo do danas a-ha-ha“.

Mnogo puta se dešava da te publika nagrađuje aplauzom kada izlaziš iz igre. Prepoznaju navijači da u tvom slučaju sve ide svojim tokom.

Da li uspevaš da ispuniš sve zadatke koje trener Radonjić stavlja pred tebe?

„Imam želju da radim prave stvari. Dajem sve od sebe, mada nije lako a-ha-ha. Naravno, ovo je vrhunski nivo, vrhunska ekipa i zadaci su mnogo teži od onog sa čime sam se ranije susretao“.

Kada smo kod zadataka, Dobrić ima „zadatak“ da vodi zagrevanje pre svake utakmice. Kako je došlo do toga?

„Vodim sva zagrevanja. Postavio me je kondicioni trener Gagi da ja pokazujem vežbe, što je skroz bilo onako - ništa to posebno ne znači - ali eto ostalo je tako cele sezone a-ha-ha. Na početku je to tadio Nikola Rebić, pa sam ja samo nastavio“.

Primetno je da ima veoma dobru fizičku spremu i da mu to pomaže u dobroj odbrani.

„Radim i u teretani, radim sa kondicionim trenerom, imamo dobar program od početka sezone. Sve je to jedan sistem, to nije samo odjednom“.

BIO SAM POBEDNIK U ZAKUCAVANJIMA, NEKA LEBRON OSVOJI NBA LIGU

U dresu Zvezde si već pobedio u takmičenju u zakucavanjima?

„Da, to je bila moja prva sezona u juniorima Crvene zvezde. Osvojio sam Evroligin turnir u zakucavanjima. Tada se održavao u Beoradu. Tada smo osvojili, to je bio moj prvi trofej sa Zvezdom“.

Kakav je Ognjen Dobrić van terena i košarke?

„Povučen. Slobodno vreme koje imam, a nemam ga mnogo, probam da iskoristim da se vidim sa drugarima, sa devojkom, da odem do Mladenovca, budem sa porodicom... Non-stop sam na toj realciji“.

Imaš li neki hobi, neku ljubav van košarke?

„Samo košarka!“.

Da li ti nekada dosadi?

„Ne mogu da kažem da dosadi, imam 22 godine, ali zna da stigne malo umor ponekad. To se svakome dešava, to je normalno“.

Pomenuli smo Mladenovac. Mlađa populacija taj grad prepoznaje po tebi i predsedničkom kandidatu Belom Preletačeviću, odnosno Luki Maksimoviću...

„A-ha-ha, znam ko je, znam dečka odranije. Oduvek je bio takav,znam ga iz viđenja, voleo je da se šali“.

Ko osvaja NBA ligu?

„Hm, voleo bih da Lebron uzme titulu“.

A finale Lige šampiona u fudbalu, Real Madrid ili Juventus?

„Neka bude Juve“.

(FOTO: MN Press, Star Sport)