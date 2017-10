Ime na koje bi srpska košarka trebalo da obrati pažnju: Todorović rasturio Lijetuvos Ritas!

Srpski košarkaš blistao u prvom kolu Evrokupa

Veličina slova A A A

Pokazalo se minulog leta koliko srpska košarka ima kvalitetnih igrača i koliko je kandidata uvek spremnih da odgovore zadacima u reprezentaciji. A na početku ove sezone još jedno zanimljivo ime stidljivo kuca na vrata srpske reprezentativne koašrke... Reč je o Dejanu Todoroviću koji je sjajno započeo sezonu u Bilbau.

Na krilima sjajne partije srpskog košarkaša, Bilbao je večeras porazio Lijetuvos Ritas u Litvaniji sa 93:83. Todorović je bio najbolji pojedinac susreta i sa 20 poena nosio baskijski tim do laganog trijumfa. Bio je prevaga za Bilbao u drugoj četvrtini kada su gosti stigli do velike prednosti koji nisu ispuštali do kraja. Todorović je za dva poena šutirao 5/6, trojke je gađao 2/4, a sa linije penala imao učinak 4/4. Dodao je još sedam sokova i dve asistencije za ukupan indeks korisnosti od 26 sa samo 24 minuta na paketu. Ispratio ga je iskusni Ervel sa 13 poena, dok su kod litvanskog tima najefikasniji bili Beron i Mavrokefalidis sa po 15 poena.

Dejan Todrović ima 23 godine, igra na pozicijama beka i krila, visok je 196 centimetara. Srbin je iz Republike Srpske, rođen u Mrkonjić Gradu i do sada je odbijao pozive da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Isticao je da bi voleo da zaigra za Srbiju. Kao 17-godipnji tinejdžer se 2011. iz Novog Sada otisnuo put Španije. Potpisao je za Unikahu gde je igrao za mladi tim, a potom i filijalu. Pre ti godine ga je Unikaha pozajmila Bilbau koji ga je otkupio posle dve godine i Todrović već četvrtu sezonu nosi dres baskijskog kluba. Ali ovo je prva u kojoj ima ozbiljnu minutažu.

Letos je igrao u Letnjoj NBA ligi i nosio dres Čikago Bulsa. Na početku ove sezone je dobio značajnu minutažu u Bilbau i ostavio odličan utisak. Bio je najefikasniji u porazu od Reala, a potom sa 14 poena i jedan od najzaslužnijih za prvenac svog tima protiv Betisa. Večeras je došla i blistava partija protiv Lijetuvos Ritasa...