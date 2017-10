Imobile i Strakoša nisu bili džentlmeni, pa su poslali Damu na remont (VIDEO)

Prvi put posle 15 godina Lacio slavio na gostovanju Juventusa u Seriji A

Veličina slova A A A

Konačno su dočekali navijači Lacija pobedu u Torinu nad Juventusom! Čak 15 godina je trajala ta crna serija Lacijala u Seriji A protiv Stare dame, ali od večeras zahvaljujući sjajnom Ćiru Imobileu i golmanu Tomasu Strakoši ta priča je gotova i tim iz italijanske prestonice okrenuo je novi list u klupskoj istoriji.

Lacio je slavio sa 2:1 u jednom od derbi mečeva osmog kola italijanskog šampionata i došao na deobu drugog mesta. Dva gola Imobilea i Strakošina odbrana penala Paulu Dibali sedmom minutu nadoknade otvorila su vrata velikom trijumfu.

Veoma dobru partiju pružio je Sergej Milinković Savić koji je, pored ostalog, učestvovao u akciji koja je prethodila drugom, pobedonosnom golu Lacija.

Simone Inzagi je u pauzi tokom pauze za poluvreme odlično motivisao svoje igrače pa su do trijumfa stigli posle preokreta. U 47. minutu Imobile je odigrao dupli pas sa Luisom Albertom, a onda rutinski savladao Bufona kao da je to do sada već radio “milion” puta u karijeri.

Ako je to bilo neprijatno iznenađenje za domaće tifoze, onda je pravi šok usledio u 54. minutu. Milinković Savić je proigrao Imobilea koji je vešto pao u duelu sa Điđijem Bufonom, a sudija je bez velike dileme pokazao na belu tačku. Imobile je uzeo loptu i još jednom hladnokrvno savladao jednog od najboljih golmana svih vremena.

Nije treneru Juventusa Maksu Alegriju pomoglo ni uvođenje Paola Dibale u 65. minutu. I umalo je domaćin izvukao bod, pošto je Patrik neoprezno startovao u petom minutu nadoknade, sudija Macoleni je posle gledanja snimka pokazao na kreč, Ipak, Strakoša je sjajno pročitao Dibalu i izrastao u heroja utakmica.

Sve je počelo više nego lepo za Juventus, pošto je u 24. minutu Daglas Kosta iz situacije koja je bila na ivici ofsajda zatresao mrežu i doneo prednost domaćinu.

I kao mnogo puta do sada, delovalo je da će Stada dama da iz tog pozitivnog rezultata uspeti da iskontroliše situaciju na terenu. Tako je i bilo u prvom delu meča, jer je do kraja tog perioda samo još u 36. minutu priliku imao Sami Kedira.

A drugo poluvreme donelo je potpuno drugačiji odnos snaga. Na teren kao da je izašao neki drugi Lacio. I to se odmah osetilo na terenu.

Serija A, osmo kolo:

Subota:

Juventus - Lacio 1:2 (1:0)

/Kosta 24 - Imobile 45, 54/

21.00: (3,10) Roma (3,50) Napoli (2,25)

Nedelja:

12.30: (1,65) Fjorentina (3,80) udineze (5,50)

15.00: (1,80) Bolonja (3,40) SPAL (4,90)

15.00: (2,30) Kaljari (3,20) Đenova (3,25)

15.00: (3,60) Krotone (3,45) Torino (2,05)

15.00: (2,70) Sampdorija (3,25) Atalanta (2,65)

15.00: (2,45) Sasuolo (3,20) Kjevo (3,00)

20.45: (2,20) Inter (3,45) Milan (3,25)

Ponedeljak:

20.45: (1,90) Verona (3,45) Benevento (4,20)

(FOTO: Action Images)