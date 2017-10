Inspirisani Mirsad Jahović dobio teren u Novom Pazaru i obećao - još jedan

Obnovljen i 55. teren u humanitarnoj akciji kompanije MOZZART

Veličina slova A A A

MOZZARTOVA akcija „Sto terena za jednu igru” stigla je u Novi Pazar! Legenda Evrolige i rođeni Pazarac Mirsad Jahović presekao je vrpcu terena u okiru gradskog rekreacionog centra koji od sada nosi njegovo ime. To je ukupno 55. košarkaško igralište koje obnovljeno u okviru jedne od najvećih akcija za omasovljenje i podršku sportu u Srbiji.

Mirsad Jahović, po kojem će renovirano igralište od sada nositi ime, jedini je košarkaš Fenerbahčea u čiju čast je klub „povukao” dres s njegovim brojem (6), bio je MVP Evrolige, biran je više puta u idealni tim i četvrti je najbolji skakač u istoriji najjačeg klupskog takmičenja u Evropi. Ove godine je, uz Dudu Ivkovića, Navara, Jasikevičijusa, Papalukasa... proglašen legendom Evrolige. Velikom broju prisutnih sugrađana se obratio sledećim rečima:

“Novom Pazaru je bila neophodna adaptacija košarkaškog terena, i hvala MOZZARTU što je to učinio. U medijima sam video da MOZZART to radi duže vreme, što bih kao nekadašnji košarkaš pozdravio jer sam i sam pre tri decenije krenuo upravo s ovog terena koji danas otvaramo zajedno. Zahvalio bih se pre svega u ime svih građana Novog Pazara što niste zaboravili naš grad i nadam se da će ovde biti još ovakvih terena jer pored odbojke i fudbala, Novi Pazar ima i veliki košarkaški potencijal. Pored svih odlikovanja koja sam dobio u toku karijere, individualnih i timskih medalja, ovo je stvarno nešto posebno, da teren na kojem sam odrastao i učio prve košarkaške korake ponese moje ime. Hvala što ste me se setili“, istakao je Jahović koji je sam izabrao slogan pod kojim je obnovljen teren u Novom Pazaru.

“Kada su me pitali za slogan koji bih mogao da predložim, rekao sam, put do najviših zvezda je neprestana borba, i ovi mladi momci koju su danas ispred mene na terenu treba upravo ovde da počnu sa svojom borbom. Pre tačno tri decenije sam ovde počeo da igram basket i nisam naučio samo o košarci, već i o životu, kako treba da se borim, radom i uspehom dođem do cilja“.

Jahović je dodao da ga je akcija „Sto terena za jednu igru“ inpirisala da i sam učini sličnu stvar.

“MOZZARTOVA akcija me jeste inspirisala i zato preuzimam na sebe da obnovim još jedan teren čim dozvole vremenski uslovi. Sa svojim velikim prijateljem, gradonačelnikom Nihatom Biševcem sam se dogovorio da se taj teren nazove po mom velikom prijatelju Hame Slezoviću, koji nije više među nama, jer sam prve košarkaške korake naučio upravo uz njega“, završio je Jahović, uz gromoglasan aplauz velikog broja priustnih Novopazaraca.

Prvi koji su se „upisali” i na terenu testirali zglobne obručeve, kliritne table, profesionalne konstrukcije i specijalnu podlogu po standardima FIBA 3X3 takmičenja jesu kadeti i juniori KK Novi Pazar, koji su odigrali revijalnu utakmicu. Pazarci su se posebno istakli u humanitarnom šutiranju trojki, gde je svaka pogođena trojka nosila određeni novčani iznos, te je tako prikupljeno 150.000 dinara koje će MOZZART donirati Udruženju za pomoć osobama sa autizmom iz Novog Pazara.

Svečano otvaranje terena je podržao i Grad Novi Pazar, a gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je prisutnima poručio.

“Veliko mi je zadovoljstvo sto danas imam priliku da vas sve pozdravim na otvaranju ovog terena, kao i što sam otvorio ovaj teren s legendom novopazarskog i svetskog sporta Mirsadom Jahovićem. Koristim priliku da se zahvalim kompaniji MOZZART na donaciji i obnovi ovog predivnog košarkaškog terena, kao i na inicijativi da teren nazovu po Mirsadu Jahoviću. Znamo da je Mirsad najuspešniji sportista u istoriji našeg grada i najbolji ambasador. Navešću jedan primer: sadašnji ambasador Turske u Srbiji je za Novi Pazar čuo prvi put od Mirsada. Gde god da je bio nikada nije zaboravio svoj grad u koji se uvek vraćao, što je i danas pokazao. Najbolji je primer budućim košarkašima i omladini koja se bavi sportom, da se samo upornim radom može stići do rezultata. U košarci je postigao sve što je moglo da se postigne i na kraju je postao i legenda Evrolige. Hvala Mirsadu, hvala kompaniji MOZZART, a gradska uprava će nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu da bi se omladina sto vise bavila sportom. U zdravlju koristite ovaj teren”, poručio je Biševac.

Do sada je kompanija MOZZART obnovila terene u Pirotu, Prijepolju, Feketiću, Zrenjaninu, Kragujevcu, Vrnjačkoj Banji, Velikoj Drenovi, Kruševcu, Valjevu, Šapcu, Pribojskoj banji, Labudovom brdu, Mačvanskoj Mitrovici, Beloj Crkvi, Svilajncu, Preševu, Negotinu, Rumi, Novom Sadu, Nišu, Kovinu, Obrenovcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Raškoj, Novoj Varoši, Bačkoj Palanci, Zaječaru, Bajinoj Bašti, Lazarevcu, Sremskoj Mitrovici, Dorćolu, Čukarici, Paraćinu, Čukaričkoj padini, Ubu, Savskom vencu, Vrbasu, Užicu, Kikindi, Inđiji, Subotici, Prokuplju, Apatinu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, na Novom Beogradu…

U ime kompanije MOZZART prisutne je pozdravio Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija.

“Misard Jahović je pravi primer kako se predanim radom, treningom i upornošću dolazi do košarkaških visina i nema boljeg uzora za klince kojima ostavljamo ovaj teren. Akciju „Sto terena za jednu igru” pokrenuli smo upravo inspirisani željom da stvorimo što više takvih mesta u Srbiji, da najmlađi dobiju što više mogućnosti da se bave sportom i da imaju bar malo bolje uslove za to nego što su imali njihovi idoli. Teren koji smo obnovili u Novom Pazaru je 55. po redu u okviru ove naše akcije i sigurno nećemo stati sve do ispunjnja konačnog cilja, a to je da obnovimo 100 košarakaških terena u Srbiji. To je naš doprinos društvu i lokalnoj zajednici, a ogromna podrška koju imamo i od lokalne samouprave, sportskih legendi i, naravno, građana učvršćuje nas u uverenju da radimo pravu stvar”.

Akcija kompanije MOZZART „Sto terena za jednu igru” je jedna od najvećih akcija za omasovljenje i podršku sportu u Srbiji. Cilj je stvaranje što boljih uslova za buduće šampione koji rastu u svim krajevima naše zemlje. Nadamo se da će Novi Pazar na novom terenu dočekati nekog novog Mirsada, dok kompanija MOZZART nastavlja sa obnovom do svih 100 terena!

(FOTO: Zoran Rašić/MOZZART Sport)