Inter je kao plavuša

Direktor Rosonera Marko Fasone na zanimljiv način opisao sve klubove u kojima je radio, poručio da Liga šampiona nije obavezna i da projekat novog Milana neće propasti zbog 40.000.000 evra...

Direktor Milana Marko Fasone, jedan od najvažnijih ljudi zaduženih za projekat pod nazivom "Novi veliki Milan" dao je opširan intervju za Gverin sportivo u kome je pričao o trenutnoj situaciji u klubu i svemu što je do sada urađeno, ali posebno zanimljiv bio je deo u kome je opisivao svoje bivše klubove.

Fasone je, podsetimo, radio u Juventusu, Napoliju i Interu i upravo je njegova izjava o gradskom rivalu izazvala najviše bure...

"U svakom klubu sam imao drugačija zaduženja i zato mi je uvek bilo zanimljivo da se bavim svojim poslom. Recimo Inter... To je klub kome je uvek trebao snažan čovek na klupi. Od Roberta Mančinija do Žozea Murinja. Inter je zapravo prelepa žena, ali plavuša (u pežorativnom smislu), naivna... Tako bi rekao Masimo Morati. Sada su pronašli Spaletija i dobro im je krenulo".

Juventus?

"To je najstrukturiraniji i najkorporativniji klub. Došao sam tamo iz ugostiteljske industrije, ali nije mi bilo teško da se prilagodim".

Napoli?

"Očinski klub. Imaju vlasnika (Aurelio de Laurentis) koji se pita za sve. Prilagodili su se takvom sistemu i stabilni su".

Kada se sve sabere...

"Nije lako razgovarati o mojoj karijeri. Zadovoljan sam svojim iskustvima. Juve me je doveo zbog marketinga. Dali su mi da radim na projektu izgradnje novog stadiona od kog se na kraju odustalo. De Laurentis je bio prvi koji mi je poverio sportski sektor i to je bilo mnogo važno za mene, jer se nikada time nisam bavio. Bio je hrabar. Da nije bilo njega ja sada ne bih bio ovo što jesam. Dve godine u Napoliju bile su ključne za moj razvoj. Morati me je pozvao da dođem kada je već bio odlučio da proda većinski paket akcija. Onda je došao Tohir i uključio me u poslove oko refinansiranja duga... Ukratko, moj profesionalni život sastavljen je od mnogo različitih iskustava. Zato sam i došao u Milan".

Fasone je iznenadio kada je rekao da Milanu nije potrebna Liga šampiona da bi nastavio putem kojim je krenuo - a to je put oporavka.

"Suočen sam sa teškom situacijom, ali to me motiviše. Uveren sam da ćemo uspeti. Imamo prave ljude u klubu. Liga šampiona naredne sezone? Neće biti drama ako ne uđemo. Predstavio sam ljudima iz UEFA naše planove i u njima Liga šampiona ne stoji pod obavezno. Tih 40.000.000 bi nam dobro došlo, ne bi smo morali mnogo da prodajemo zbog finansijskog fer pleja, međutim imperativa nema".

I za kraj prognoza borbe za titulu u Seriji A...

"Juve i Napoli jači su od ostalih. Mi ćemo se boriti za četvrto mesto sa Romom, Interom i Lacijem. Ovo je novi projekat. Potrebno je vremena... Sledećeg leta planiramo još dva ili tri pojačanja. Videćemo koga će želeti Mirabeli i Montela. Od njih zavisi", zaključio je Fasone.

(foto: Action Images)