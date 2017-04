INTER = RASPAD! Sampdorija uz pomoć sudija pokorila Meacu, nerealno šta je promašio Ikardi (VIDEO)

Vredi li komentarisati ono što je uradio Brozović u samom finišu...

Ciao Lega dei Campioni!

Inter može da se pozdravi sa elitom i za iduću sezonu! Velikan sa Đuzepe Meace u jednoj od najvažnijih utakmica sezone odigrao je najblaže rečeno užasno. Na sve to sudije su pogurale njihovog večerašnjeg rivala - Sampdoriju, a onda je kao "šlag prevrnutu tortu" došao ludački potez njihovog fudbalera - Marcela Brozovića, koji je namerno igrao rukom u svom šesnaestercu i omogućio Đenovljanima da slave: Inter - Sampdorija 1:2.

Mogu Milanezi da se žale na suđenje, imaju potpuno pravo na to jer je Patrik Šik u 50. minutu iz čistog ofsajda postigao izjednačujući gol, ali ima li to uopšte smisla pored podatka koji kaže da ekipa koja se bori da zaigra Ligu šampiona posle pet sezona u jednoj od ključnih utakmica odigra toliko mlitavo da do dva minuta pre kraja ne dobije ni žuti karton?! Nije to merilo, reći će neko, ali za takve stvari mora da se grize.

Nije Inter blistao ni dok je vodio. Preko Danila D'Ambrozija stigli su domaći do 1:0, međutim, u prvih 45 minuta Sampdorija je dva puta pogađala okvir gola. Dakle, samo je sreća sačuvala Nerazure u tom delu meča.

I onda ta greška arbitra koja je dovela do 1:1 i potpuni raspad sistema u Piolievom timu. Silvestre je gađao glavom, Šik bio u ofsajdu - u prvi mah delovalo je da nije dirao loptu - dokačio je loptu i smestio je u mrežu, ali sudija je pokazao na centar.

Ono što je Brozović uradio u 84. minutu za nalizu je nekog stručnog lica. Ko nije video, EVO TE GENIJALNOSTI OVDE.

Posle toga ovaj promašaj Maura Ikardija čak deluje prihvatljivo:

Dodatni problem za Inter posle svega što je večeras prošao jeste vrlo, vrlo komplikovan raspored. Posle Krotonea naredne nedelje Nerazure čekaju tri paklena kola - gradski derbi protiv Milana, gostovanje u Firenci gde godinu dana niko nije pobedio i domaćinstvo Napoliju. A onda i preostale četiri nedelje i put u Rim na megdan Laciju.

Iz svega ovoga možemo da zaključimo da je Inter večeras sasvim izvesno ostao bez kvalifiakcija za Ligu šampiona, dok su šanse za plasman u Ligu Evrope podosta umanjene...

SERIJA A - 30. KOLO

Subota:

Sasuolo - Lacio 1:2 (1:1)

/Berardi 26. penal - Imobile 42, Aćerbi 84. autogol/

Roma - Empoli 2:0 (1:0)

/Džeko 12, 56/

Nedelja:

Torino - Udineze 2:2 (0:0)

/Moreti 70, Beloti 83 - Jankto 49, Perica 68/

Kjevo - Krotone 1:2 (0:0)

/Pelisije 57 - Ferari 52, Falćineli 82/

Fiorentina - Bolonja 1:0 (0:0)

/Babakar 51/

Đenova - Atalanta 0:5 (0:2)

/Konti 25, Gomez 32 penal, 63, 83, Kaldara 76/

Palermo - Kaljari 1:3 (1:0)

/Gonazels 26 - Jonica 49, 89, Borijelo 58/

Peskara - Milan 1:1 (1:1)

/Paleta 12 autogol - Pašalić 41/

Napoli - Juventus 1:1 (0:1)

/Hamšik 60 - Kedira 7/

Ponedeljak:

Inter - Sampdorija 1:2 (1:0)

/D'Ambrozio 35 - Šik 50, Kvaljarela 85/

