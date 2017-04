Interov poklon Napoliju – greška Nagatoma i Kaljehonov mat za napad na Romu (VIDEO)

Japanski defanzivac katastrofalno reagovao u finišu prvog poluvremena, što su lukavi gosti iskoristili i došli do pobedonosnog pogotka – 0:1

Šta više reći o Interu, a da nije već ispričano. Nerazuri ni šestu uzastopnu utakmicu u Seriji A nisu uspeli da reše u svoju korist, a večeras su bukvalno poklonili pobedu Napoliju na Đuzepe Meaci. Ekipa Mauricija Sarija je utakmicu prelomila u završnici prvog poluvremena, kada je jedini pogodak na utakmici postigao Hose Kaljehon i to posle kardinalne greške Nagatoma pred golom Samira Handanovića – 0:1 (0:1).

Taj pogodak se ispostavio ključnim za Napolitance, koji su tako prišli drugoplasiranoj Romi na samo bod zaostatka i u poslednja četiri kola će pokušati da izbore direktan plasman u Ligu šampiona. Inter je ostao na sedmom mestu sa osam bodova manje od petoplasirane Atalante.

Oba tima su u utakmicu ušla izuzetno ofanzivno, ali je od samog starta bilo jasno da su gosti u ovom trenutku tim koji ima više izgleda da dođe do cilja. Napolitanci su napadali iz kontranapada, ali su došli do gola kada su možda i najmanje očekivali. Bila je to bezazlena lopta Insinjea na drugu stativu, a Nagatomo umesto da je izbaci u gol-aut, on ju je spustio direktno na nogu Kaljehonu, koji je bez problema matirao slovenačkog čuvara mreže.

Napolitanci su u drugom poluvremenu uspeli da stave loptu pod svoju kontrolu, uspore ritam i napade domaćina, koji je "pucao" u prazno i tako ostao bez ijednog boda u ovom meču.

SERIJA A - 34. KOLO:

Petak

Atalanta - Juventus 2:2 (1:0)

/Konti 45, Freuler 89 - Spinacola 50 ag, Alveš 84/

Subota

Torino - Sampdorija 1:1 (0:1)

/Iturbe 78 - Šik 12/

Nedelja

Roma - Lacio 1:3 (1:1)

/De Rosi 45. penal - Keita 12, 85, Basta 50/

Bolonja - Udineze 4:0 (2:0)

/Destro 2, 59, Taider 45+1, Danilo 68ag/

Kaljari - Peskara 1:0 (1:0)

/Žoao Pedro 23pen/

Krotone - Milan 1:1 (1:0)

/Trota 8 - Paleta 50/

Empoli - Sasuolo 1:3 (1:2)

/Pućareli 24pen - Peluzo 20, Matri 34, Dankan 57/

Đenova - Kjevo 1:2 (1:0)

/Pandev 43 - Bastijan 60, Birsa 70/

Palermo - Fjorentina 2:0 (1:0)

/Dijamanti 32, Alesami 90/

Inter - Napoli 0:1 (0:1)

/Kaljehon 43/