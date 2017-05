Interov problem je unutra: Možemo da kupimo Ronalda, ali ekipa je podeljena u klanove…

Čovek iz kluba objašnjava koja je razlika u odnosu na Juventus i zašto Inter ne može da se oporavi

Ni 150.000.000 evra potrošenih na pojačanja u prethodna dva prelazna roka nisu pomogli Interu da se izdigne izand proseka. Biće ovo još jedna sezona za zaborav u kojoj su još niše razočarali svoje navijače…

Novi vlasnici iz Kine su izdvojili značajna finansijska sredstva, ali je Inter vukao neke druge loše poteze.

“Počeli smo sezonu sa entuzijazmom nove uprave, sa trenerom koji je prošao pripreme, a onda smo nedelju dana pred početak prvenstva promenili trenera i doveli stratega koji ne zna ništa o italijanskom fudbalu. Znali smo da to nije pametan potez. Morali smo da krenemo iz početka sa planom treninga, da opet počnemo sa upoznavanjem trenera i ekipe…”, priznaje Interov direktor Pjero Auzilio.

On ističe da Inter nema loš tim kao što to rezultati govore.

“Svi koji sada kažu da imamo slab tim su govorili uoči sezone da ćemo biti najveća pretnja Juventusu i da imamo dobar tim. To su govorili i Algeri, i Sari, i Spaleti… Ali ako ne igramo dobro, onda je to irelevantna stvar”.

Međutim, problem je u atmosferi među igračima.

“Nije istina da ovi momci ne treniraju naporno svakog dana. Ali nema tu zajedničkog duha… Nisu uspeli da stvore jaku grupu. Različitog su godišta, nacionalnosti, vaspitanja… Ekipa je podeljena u nekoliko malih grupa u kojima mnogi vole da misle samo o sebi”.

To je upravo ono što čini razliku u odnosu na Juventus.

“Juve je sada jak, ali videćemo ih kada ostanu bez te četvorice ili petorice koji su kičma tima i koji im daju karakter i mentalitet. Takvi igrači se ne kupuju na tržištu. Mi smo tako ostali bez Kambijasa, Zanetija, Milita, Samuela…”

Interov direktor podvlači i razlike u finansijskim kapacaitetima.

“Danas nije moguće potrošiti 200.000.000 ili 300.000.000 evra u prelaznom roku. Novi vlasnici iz Kine bi mogli sebi da priušte kupovinu Kristijana Ronalda i najboljih igrača na svetu, ali to nije izvodljivo jer imamo finansijski fer-plej. Moramo da poštujemo seleri kep. Naši prihodi su između 200.000.000 i 230.000.000 evra dok su Juventusovi 400.000.000 evra. Pokušali smo da dovedemo Dibalu, ali je Juventusova ponuda bila veća za 20.000.000 evra. Posle ispadanja 2006. godine, Juventus je radio na specifičnom modelu poslovanja i fokusirao se na unapređenje svoje škole. Izgradio je stadion, podigao prihode i sada može da ponudi više novca igračima”.

Dosta se nagađa i ko će na klupu Intera pošto su nerealne želje o dolascima Simeonea, Kontea, Poketina…

“Moramo da se suočimo sa realnošću tržišta jer su mnogi treneri u Atletiku, Totenhemu ili Čelsiju zauzeti ugovorima”.

