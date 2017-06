Interovo - brojali su ljudi - 64. “pojačanje“ ovog leta: Potpisao - niko?!

Borha Valero je nova meta

Veličina slova A A A

Interovi navijači u carstvu ludila. Uostalom, pogledajte se nekad u ogledalo kad čujete da vaš omiljeni klub dovodi neko atraktivno pojačanje, prisetite se koliko ste Jutjub klipova pregledali, koliko linkova otvorili... I sad zamislite kako je pristalicama Nerazura, koji su uoči ovog prelaznog roka mogli da čitaju o čak 64 pika novih kineskih vlasnika?!

Od svih njih stigao je - nijedan! Ali to ne sprečava medije na Apeninima da nastave da bruje o svim silnim igračima koje Lučano Spaleti namerava da promoviše u fudbalere koji će vratiti Inter tamo gde mu je mesto.

Borha Valero se, doduše, pominjao i ranije, ali sada stižu i cifre. Navodno, Fjorentina će ga pustiti za obeštećenje od svega 5.000.000 do 10.000.000 evra s obzirom da mu je već 32 godina. Iako se to nikako ne uklapa u procene Violinih navijača, pa je u Firenci danas osvanuo veliki transparent sa parolom: “Učinili su to i tebi. Korvino odlazi! Hvala ti BV20“. Pantaleo Korvino se naravno neće obazirati na navijače proteste. On će nastaviti da radi po svome.

Što se tiče Valera, njemu će kao veteranu koji se bliži kraju karijere biti veoma teško da odbije ugovor na tri sezone sa godišnjom platom od 3.000.000 evra. Toliko je Inter navodno ponudio Špancu.

Međutim, postoji tu jedno veliko “ali“. Valero je, naime, čak 64. igrač koji se ovog leta dovodio u vezu sa Nerazurima. Počevi od superambicioznih “projekata“ kakvi su bili Hames Rodrigez ili Anhel Di Marija, pa do igrača koje su Interu ukrali najveći rivali poput Rikarda Rodrigeza (Milan) ili Patrika Šika (Juventus). I tu nije kraj. Bilo je tu, naravno, i onih potpuno nerealnih ciljeva. Recimo, Andres Inijesta, Danijele De Rosi, Tijago Silva, Blez Matuidi, Rađa Najngolan, Kalidu Kulibali...

Već nervozni navijači Intera (ovaj put smo se poslužili listom sa Fejsbuk grupe Inter Club Balkan) redom su brojali: Manolas, Ridiger, De Fraj, Škrinijar, Diop, Dijakabi, Pepe, Tijago Silva, Ačerbi, Markinjos, Dalbert, Karsdorp, Tete, Zapakosta, Darmijan, Vrsaljko, Marijano, Dinj, Najngolan, Korentin Toliso, Krihovjak, Vesino, Rabio, Borha Valero, Matuidi, Luiz Gustavo, Arslan, Tijago Maja, Hames Rodrigez, Di Marija, Bernardeski, Berardi, Keita Balde, Lukas Moura, Julijan Brant, Martinez, Falčineli, Ščensni, Rikardo Rodrigez, Daglas Kosta, Šik, Anhel Korea, Driusi, Nabi Keita, Konti, Henrihs, Danilo, Ruiz, Aleiš Vidal, Papu Gomez, Petanja, Kulibali, Toreira, Federiko Facio, Kurt Zuma, Kevin Strotman, Murijel, De Rosi, Arda Turan, Emerson Palmijeri, Samir, Paredes, Inijesta...

Za sada - ama baš niko!

Nema sumnje, neko će po zakonu verovatnoće prosto morati da stigen. Ali obično ne ispadne na dobro kad se klub zadovoljava onime što ostane na tržištu.

Stresno je biti navijač Intera ovih dana...

(FOTO: Action Images)