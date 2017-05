INTERVJU - Andrija Pavlović: Od niskog starta, preko mrtvih pacova, do prvog het-trika u Danskoj

Čovek o kome se danas priča u Kopenhagenu

Trebalo je vremena da se sklope kockice pa da Srbin Andrija Pavlović pokaže zašto je prošlog leta doveden u Kopenhagen. Verovali su u njega od starta u klubu sa Parkena, čak i trener Stale Solbaken, koji ga je tvrdoglavo forsirao i onda kada mu nije išlo.

Znao je iskusni Norvežanin da će Andrija proraditi kad-tad, a u smiraj sezone kada Lavovi treba da overe tek 12. titulu šampiona Danske (Kopenhagen je mladi klub osnovan 1992. godine), srpski reprezentativac golovima itekako doprinosi tom cilju.

Iako je igrao standardno, golovi ga nikako nisu hteli u porvom delu šampionata. Međutim, kako se sezona približava kraju, Pavlo, kako ga saigrači iz milošte zovu, ima ih sve više na kontu (već 10 u svim takmičenjima). Sinoć je Andrija čak tri puta matirao golmana Lingbija, izvesnog Jespera Hansena, i za samo 13 minuta kompletirao najbrži het-trik u Danskoj ove sezone.

Dobro će ga sigurno upamtiti i čuvar mreže gostiju, a Pavlović, novi ljubimac navijača Kopenhagena u našem prvomajskom razgovoru s povodom kaže da će i on dobro upamtiti nedelju 30. april.

“Pamtiću je dok sam živ jer sam ostvario jedan veliki san. Stalno sam pričao da u životu svakog napadača postoji vreme kada ga golovi hoće i onda kada ga golovi neće. Dosta toga mi se poklopilo u poslednje vreme, ne samo što igram standarno već sam počeo i redovno da dajem golove, a Kopenhagen je sve bliži glavnom cilju - osvajanju šampionske titule. Kada se te dve ambicije poklope jasno je da imam nešto prelepo u karijeri i ne krijem da sam veoma srećan”, kaže Andrija u intervjuu za MOZZART Sport.

Treći het-trik u karijeri (prethodna dva je postigao u dresu Čukaričkog prošle sezone u Superligi), a da li i najdraži?

“Ne bih rekao da mi je ovaj najdraži, jer svaki je het-trik nešto specijalno. Zato bih rekao da je ovaj najbitniji do sada jer znači i titulu Kopenhagena. Imamo još pet kola do kraja, 15 bodova više od drugoplasiranog Brondbija i ako u petak uzmemo bod u Nordsjelandu, eto nas opet na vrhu, drugu godinu uzastopno.”

Ali, sam početak ove sezone i same karijere u Danskoj nikako nije bio iz snova?

“Očekivano. Znao sam da mi predstoji period adaptacije na novu sredinu, na novi život i na novi fudbal. Nisam očekivao da ću odmah poleteti ka zvezdama, a dobra stvar je bila to što su mi u klubu stavili do znanja da ne treba da budem pod pritiskom. Znao sam da ću morati puno da radim, to sam shvatio posle prvog duela u Danskoj, kada sam video s kakvim igračima imam posla. Stigao sam iz naše Superlige u drugu ligu gde je fudbal drugačiji, gde je sve različito. Znao sam da moram da radim puno i treniram.”

Kakve su ti impresije o danskom fudbalu posle prvih godinu dana?

“Mnogo je teži od srpskog. Posebno je teško jer se igra na snagu. Više je trčanja, morate da dobijete svaki duel na terenu, nijedan protivnik neće da vam popusti. Igra se tvrdo, sa dosta prekida, auta, dosta trčanja i zaista je liga u kojoj pobeđuje najsnažniji i najpametniji tim. Ono što je dobro je to što je Danska odličan izlog za dalju karijeru, gro najboljih fudbalera nastavlja odatle karijeru u Holandiji ili Nemačkoj i to je motiv za još žešće treninge.”

Koliko ti odgovara takav fudbal?

“Ne žalim se. Ja sam stigao ovde iz Srbije u kojoj sam bio dominantan centarfor, ali sam shvatio da mi je neophodna nadogradnja da bih bio dominantan i u Danskoj. Prihvatio sam činjenicu da moram više da trčim, da treniram, da se trudim, a nije lako biti dominantan u ligi u kojoj ima dosta gorostasnih fudbalera. To se vidi i na terenu, gde sam stekao već solidno iskustvo. Igrao sam standardno jesenas i u Ligi šampiona i tamo sam osetio fudbal na top nivou, pa mi se čini da dobro napredujem. Naravno, uvek može bolje...”

Čini se da Kopenhagen nema konkurenciju, barem u Danskoj?

“Najbolji smo, što smo pokazali pre dve nedelje u velikom derbiju sa Brondbijem. Pobedili smo ih na njihovom terenu, stekli veliku prednost na tabeli i uskoro ćemo proslaviti tiulu. Ostaje nam da odradimo posao do kraja, maksimalno ozbiljno, a ja ću gledati da u finišu popravim golgeterski saldo još malo.”

Ipak, taj uskršnji derbi sa Brondbijem pamtimo i po mrtvim pacovima kojima su vas gađali navijači protivničkog tima. Nešto neviđeno do sada?

“Da… Šta da kažem!? Bilo mi je čudno da neko može da unese mrtvog pacova na stadion, ali eto i to sam doživeo. Nema neke simbolike u tome, koliko god bilo ružno, bitnije je što smo pobedili i time faktički overili titulu, a oni neka se zabavljaju, i to je deo rivalstva.”

Na kraju, neizbežna tema je i reprezentacija Srbije. Nije te bilo na poslednjem okupljanju?

“Zbog povrede nisam bio na poslednjem okupljanju, ali sam bio od početka kvalifikacija sa ekipom. Biću i dalje, a ukoliko selektor Muslin proceni da sam potreban ekipi, rado ću se odazvati. Verujem u ovaj timu, u našu reprezentaciju, mislim da sa sadašnjim selektorom možemo do Svetskog prvenstva u Rusiji. Ali, prvo da pobedimo Velšane, to je prioritet u ovom trenutku”, zaključio je Andrija Pavlović, čije ime i prezime navijači Kopenhagena skandiraju na poznatu melodiju legendarne opere.

