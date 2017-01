INTERVJU – Dragan Todorić: Plate nam nisu redovne, ali nađe se ponešto od dobitnih tiketa

A bila je i jedna loto šestica...

Dragan Todorić i Partizan već više od 40 godina idu zajedno ruku pod ruku, a to je "sportski brak" koji je imao i uspona i padova. Ovog prvog, ipak, bilo je znantno više tokom prethodnih decenija i zapravo svaki trofej koji su crno-beli osvojili u klupskoj istoriji osvojio je i Todorić. Sportski direktor crno-belih, takođe, poznat je i po tome što pored Partizana koji mu je glavna stvar u životu, voli da oproba sreću i sportsko znanje u kladionici.

"Nisam nikad krio da volim da se kladim, obično svi kao kriju nešto. A od političara do običnih ljudi svi igraju. Možda to moj minus što ne krijem. Uvek sam govorio da igram iz hobija i rekreacije, nije cilj da zaradim velike pare. Ulaziš u neke godine, kad svako ima neke hobije. Neko voli kafanu, neko voli druge stvari. Mene ovo više opušta. Najviše volim da provodim vreme, naročito subotom i nedeljom uz televizor i prenose. U kafanu idem kad moram, za ove druge stvari sam već omatorio", rekao je Todorić u prazničnom intervjuu za MOZZART Sport.

I ne ide mu loše u kladionici, priznaje, ali ne onoliko dobro koliko možda neki misle da dobija. Todorić nam je otkrio i da se kladi samo na fudbal.

"Imam za neke svoje potrebe, s obzirom da ne primamo redovno platu u Partizanu. Nađe se ponešto od dobitnih tiketa. Igram samo fudbal, košarku ne. Kada je u pitanju kladionica, mnogo sam bolji poznavalac fudbala, nego košarke", uz osmeh kaže operativac crno-belih, koji nas je dočekao sa listom kladionice MOZZART spremajući se da analizira ponudu u tom trenutku.

Zanimljivo, nije samo u kladionici Todorić umeo da dobije. Načuli smo, a on nam je kasnije i potvrdio da mu se svojevremeno posrećilo i kada je u pitanju loto.

"Dobio sam šesticu i posle toga sam prestao da igram. Imao sam šest zaredom izvučenih brojeva, kad taj sedmi nije došao, pomislio sam da je to moj 'plafon' kad je loto u pitanju. Od tada nisam nijednom više odigrao loto."

Posle nešto lakših tema, na red je došao i onaj sportski deo, a ovo doba godine uvek je dobro vreme za svođenje računa. Todorić je podsetio koliko je prošla godina bila teška za crno-bele i naveo da Partizan sa budžetom za tim koji ima ove sezone, zasad beleži više nego dobre rezultate

"Prošle sezone prvi put nismo bili u završnici ABA lige, zato smo rekli da će nam to sada biti cilj, a da u FIBA LŠ prođemo grupu. Gledajući sada, stvari izgledaju dosta dobro, čak i mnogo bolje nego što smo mi očekivali. Imali smo dosta problema letos oko formiranja tima, limitirani nikad manjim budžet u novijoj istoriji. On iznosi oko 700.000 evra ili malo više, bez poreza. Ako neko misli da je moglo bolje, a verovatno dosta njih to misli i da u Partizanu nešto fali, nemam ništa protiv da dođu i urade to. Ovaj tim je pravljen da smo dovodili igrače koji nisu maltene imali neko drugo rešenje."

Ogromne zasluge, prema njegovim rečima, ima trener Aleksandar Džikić, koji je ekipu preuzeo pre tačno godinu dana i od tima koji se bori za opstanak Partizan pretvorio u ekipu koja bi mogla da se opet bori za trofeje.

"Džikić je, otkako je uzeo tim, napravio čudo, preporodio je tim. Napravio je fenomenalan posao, mislim da s njim i možda u perspektivi s nekim malo boljim budžetom, Partizan ima šanse da se vrati na one pozicije koje je imao do pre dve-tri godine."

Kalendarsku godinu ekipa Partizana završava na drugom mestu na tabeli Jadranske lige sa učinkom od 13 pobeda i tri poraza. Činjenica je da ni sa znatno jačim timovima, crno-beli nisu uvek imali ovakav skor. Todorić podvlači taj podatak, pogotovo s obzirom na činjenicu da je kao jedan od glavnih prioriteta i ove sezone naveden finansijski oporavak kluba.

"Partizan mora prvo da se stabilizuje u finansijskom smislu. Imamo veliki problem s dugovima, svaki dan zvone telefoni, dolaze ljudi, traže novac koji su zaradili. U takvim uslovima je teško raditi, a kamoli osvajati trofeje. Pored toga, mi koliko-toliko uspevamo da na sportskoj strani budemo konkurentni. Normalno da nećemo ni ove godine odustati od borbe za trofeje. Realno je sitaucija takva da je Zvezda u ovom trenutku dosta jaka i glavni favorit za trofeje u domaćim takmičenjima."

Ukupan dug Partizana u septembru prošle godine iznosio je oko 5.000.000 evra, a s obzirom da je to goruće pitanje, navijače crno-belih najviše zanima dokle se stiglo.

"Najvažnije da se dug u odnosu na prošlu godinu nije povećao, čak je i manji, jer smo uspeli da za ovih godinu dana koliko su mogućnosti dozvoljavale, da nešto vraćamo. Pre svega mislim na pomak prema igračima kojima se duguje. Upravo i ovaj budžet tima je pravljen da se igrači isplate u celosti. Prošle godine smo ostali dužni dve plate. Rešavamo, nemamo toliko novca da možemo sve, ali gledamo ono što je najkritičnije. Čistimo kako stižu uplate od sponzora. U tom pravcu napravljen je priličan pomak, u ovih godinu dana za par stotina hiljada evra taj dug je smanjen."

Odluka Uprave predvođene Nikolom Pekovićem da u septembru prošle godine ne produži ugovor s trenerom Duškom Vujoševićem izazvala je veliko nezadovoljstvo među navijačima Partizana. Oštre kritike bile su uperene i prema Todoriću, koji je dugi niz godina sarađivao sa crnogorskim stručnjakom. Istovremeno, ni Vujošević nije ostao nem i nekoliko puta je "prozvao" bivšeg saradnika, koji sada nije želeo da se upušta u veliku polemiku.

"Vujošević je sigurno čovek koji je dosta zaslužan za sve ono lepo što se dešavalo Partizanu u poslednjih petnaestak godina. Bilo je tu dosta interesantnih stvari. Ono što bih mogao da kažem je da mu želim dobro zdravlje i dug život."

A odmah na to, "naslanja" se i priča o Petru Božiću, koji je zamenio Vujoševića i posle pola sezone dobio otkaz. Čini se, svakako, olako potrošena klupska legenda. I naš sagovornik kaže da mu iz ove perspektive deluje da je možda moglo drugačije.

"Iz ovog ugla, možda smo napravili grešku i prerano je preuzeo tim u najtežem mogućem trenutku. Razgovorali smo sa njim, objasnili koji su ciljevi, prošle godine samo da preživimo u ABA ligi. Razumem i njega, ne dobija se takva šansa svaki dan. Imali smo turbulentan početak sezone. Nije bilo ni dovoljno sreće. Pera je Partizanov čovek, možda je tu moglo da se uradi nešto drugačije da se on sačuva."

Letos se klub iz Humske našao između čekića i nakovnja u ratu FIBA i Evrolige. Prvo je Partizan pristao da igra Evrokup, onda se povukao pod pretnjom suspenzijom od strane KSS i završio u Ligi šampiona.

"Dosta smo napadani, najviše Peković i ja, i to od naših navijača. Imali smo jasan stav kad je počela ta priča, da želimo da igramo Evrokup. Pritisci su bili mnogo veliki, sve jači iz dana u dan, a opirali smo se do kraja. Kad je došla situacija dotle da li ćemo da igramo Evrokup ili ćemo da se okrenemo na drugu stranu, a da pritom klub ima velikih reprekusija ne samo u takmičarskom , već i u drugom smislu, odlučili smo da je u toj sitauciji jedino rešenje FIBA".

Konkretno, da li je bilo pretnji da će Partizan ostati bez sponzora u slučaju da bude čvrst u odluci da nastupi u Evrokupu?

"Kad su takve stvari u pitanju, uvek se svašta priča, ali situacija je bila takva da smo morali da donesemo odluku kakvu smo doneli i ne bih više ulazio u polemiku oko toga."

U celoj ovoj priči, Todorić nije zaboravio da preskoči ni prvog čoveka Evrolige, Đordija Bertomeua koji je nedavno Partizanu, govoreći i između redova, poželeo sreću FIBA takmičenjima narednih godina.

"Partizan nikad nije, kad je Đordi u pitanju, imao podršku niti fer odnos. Ako se vratimo unazad, Sopot, A licenca, koeficijenti... Sve što je rađeno od Evrolige bilo je na štetu Partizana. Uradićemo ono što bude u interesu Partizana, rekli smo da nam je želja da se jednog dana vratimo u EL. Zvezda je favorit, ali trudićemo se i ove godine da napravimo neko veliko iznenađenje, da budemo prvi, pa da vidimo da li će nas primiti u EL ili Evrokup."

Baš zbog svega pomenutog dugogodišnji funkcioner Partizana istakao je da nije bio nimalo iznenađen Bertomeuovim gestom.

"Možda im je Partizan u stvari i smetao. Nikad nismo imali budžet veći od 3.500.000 evra, pa ni onda kad smo stigli do F4 i bili pokradeni u Parizu. Verovatno im takav klub nije odgovorao."

Pomenuo je Todorić i probleme koje je Partizan imao tokom leta prilikom stvaranja ekipe. A dva imena u tom peridu su baš obeležila prelazni rok - Petar Rakićević i Teriko Vajt. Obojica su na kraju završila na drugom mestima, Rakićević u Crvenoj zvezdi gde zasad dobija šansu, blago rečeno, na kašičicu, dok je Amerikanac otišao u Južnu Koreju.

"Vajta čak nismo mi prvi ni zvali, njegov menadžer ga je ponudio. Posle kraćeg razmišljanja odlučili smo da uđemo u pregovore, poslat mu je ugovor i mislim da je taj ugovor njegov menadžer iskoristio da bi mu digao cenu. Kod Rakićevića je opet igra menadžera. Imali smo želju da ga dovedemo, a završio je tamo gde jeste. Da li je to demonstracija sile, svako ima objašenjenje. Ono što mogu da kažem sada, možda je i bolje što nije došao, takva ličnost ne zaslužuje da igra u Partizanu. Ako on koji ima već 21 godinu, ne može da rasuđuje svojom glavom, bolje je ovako."

Slučaj koji je pre dva meseca doveo crno-bele ponovo u centar pažnje javnosti, a nema mnogo veze sa sportom su majice sa likom ubijenog navijača Partizana Aleksandra Stankovića i incident na meču sa Olimpijom kada je grupa najvatrenijih navijača nasrnula na pristalice kojima se nije dopala odluka o minutu ćutanja.

"I tad sam izbegavao da pričam o tome, ali najjednostavniji odgovor je - živimo u Srbiji. Ono što je ipak sigurno je da se Partizan razlikuje od drugih po tome što je stvorio košarkašku publiku koja dolazi bez obzira da li timu ide dobro ili loše. Najbitnije je da se to zadrži i u budućnosti", poručio je Todorić.

Partizanov operativac naveo je i da će klub dovesti još jednog igrača samo ako se pronađe neko ko bi zaista bio pojačanje, ali da u ovom trenutku, s ozirom na Partzanovu platežnu moć, predstavlja težak zadatak.

"Problem je novac, nama najskuplji igrač zarađuje 10.000 evra mesečno, nismo u situaciji da platimo više, a za te pare sada ne možemo da dovedemo igrača koji bi pravio razliku. Teoretski, ima još vremena, ali ono što smo do sada gledali i razgovarali sa nekim agentima, to su sume koje mi ne možemo da platimo."

Kao čovek koji je osvojio sa Partizanom sva 44 trofeja, što kao igrač, što kao funkcioner, Todorić dodaje na kraju da ima osećaj da to više poštuju ljudi sa strane. Ipak, uvek, ima mesta za novogodišnje želje.

"Partizanu želim da dođe na pozitivnu nulu kad su finansije u pitanju, to je u ovom trenutku najbitnije. Ako bude uspeo da reši te probleme, automatski značiti da će se ponovo vrlo brzo vratiti na mesto na kojem je bio."

Te reči navijači Partizana svakako će zapamtiti i odzvanjaće im u glavi u nastavku sezone, a Todorića, ekipu i stručni štab čeka zadatak da uvere crno-belu košarkašku publiku da polako ponovo dolazi vreme u kojem će se crno-beli ozbiljno pitati u borbi za trofeje.

