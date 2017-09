INTERVJU - Dušan Alimpijević: Sve što ste želeli da znate o novoj Zvezdi

Trener crveno-belih govorio za naš sajt pojedinačno o igračima koji su stigli ovog leta, o ispunjenim i onim drugim željama u kupovini pojačanja, hemiji tima, ambicijama, svojoj dosadašnjoj karijeri i jedinom strahu koji ima

Imate 31 godinu, mlad ste trener, na 4. ste danu letovanja i dobijate konačan poziv (već ste pre toga pregovarali) da uzmete Crvenu zvezdu u situaciji kada je maltene ceo prošlogodišnji tim otišao posle najboljih rezultata u istoriji kluba.

Šta biste uradili? Hm…

Dušan Alimpijević nije imao dilemu. Rekao je “da”. Stisnuo je zube, pokazao petlju, da se lepo izrazimo, stavio na glavu rudarski šlem i počeo da radi. Posle dva meseca se vide rezultati. Zvezda je od “nule” kompletirala tim za narednu sezonu.

Zato je ovo pravo vreme , na nekih 15-ak dana pred početak ABA lige, da u razgovoru sa Dušanom pretresemo sve ono što se događalo u prethodna dva meseca, razgovaramo o onima koji su došli, o onima koji su otišli, kao i o Alimpijevićevoj trenerskoj karijeri.

I zato smo počeli otpočetka. Od samog početka. A razgovor je dalje odmotavao klupko sam po sebi.

„Basket je bio prvi sport kojim sam se inficirao kao zaljubljenik u sport. Za to su bile krive moje prve komšije, koje su me uvukle u taaj sport jer su i oni bili perspektivni. Tada sam upoznao lepotu ove igre. Generalno, od samog starta sam kao i sva deca probao sve poput fudbala i plivanja, ali košarka je bila prva prava sportska ljubav”, kaže Alimpijević na početku razgovora za sajt MOZZART Sporta.

Na kojoj si poziciji igrao?

„Igrao sam plejmejkera, šta ću igrati (a -ha -ha) zbog visine. Rodom sam iz Lazarevca pa sam tamo počeo u Kolubari. Posle sam igrao za Beopetrol, pa Čukarički i tu sam već imao dve teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata, dok sam imao između 15 i 18 godina. Na svu sreću jedan od trenera Čukaričkog je preuzeo mlađe kategorije, pa me je pozvao da mu budem asistent. Video sam odmah da je to nešto što me interesuje. Vrlo mlad sam krenuo u trenerske vode”.

Sa koliko si godina počeo sa trenerskim radom, ako si sada sa 31 trener Zvezde?

„Počeo sam vrlo rano, sa 18 godina. Bio sam u mlađim kategorijama Čukaričkog, pa asistent u Novom Sadu. Potom sam radio u Vojvodini prve godine kao samostalni trener. Ljudi generalno moj trenerski rezultat vezuju za Spartak. Ali ako mene pitate, najveći uspeh smo napravili sa Vojvodinom. Preuzeli smo tim u lošem stanju, finansijski i organizacionom. Od ekipe koje se tražilo da ostane u prvoj ligi, mi smo ušli u Superligu i bili na jednu loptu od Jadranske lige u Mitrovici protiv Mege, gde smo izgubili pola koša u produžecima uz mnogo sviranoh penala Megi. To je mnogo bolji rezultat ako mene pitate od ovog kasnije”, priseća se Alimpijević.

On je, pisali smo to još na njegovom predstavljanju, dok je bio u Vojvodini, imao veliki udes. Takve stvari menjaju svet, način razmišljanja i poglede na okruženje.

„To su stvari kojemenjaju pogled na svet, svakako. Generalno, što se tiče same košarke i pre tog udesa, moj pogled na svet i na košarku je promenio upravo pokojni trener Danilović, koji je meni usadio ljubav prema trenerskom poslu. Učio me je šta to znači biti profesionalac u svakom smislu. Kako se profesionalno odnositi prema svojim obavezama. Kako se gospodski nositi prema svojim saradnicima, najbližim. Kakve manire treba da ima trener. Generalno košarkašku filozofiju, energiju, pristup na treningu, sve je to krenulo sa njim. Nažalost, to što se desilo, najviše ispaštaju porodica Grozdanić i Danilović, ali da se ne vraćamo više na to, da ne otvaramo stare rane…”.

Trener Zvezde kada god govori o rezultatima, uspesima i dostignućima, govori u množini. Dominira ono “mi”. Ko će to pored njega biti zaslužan naredne sezone za dobre rezultate crveno-belih?

„Sa svojim kondicionim trenerom bivšim olimpijcem, rvačem, osvajačem nacionalng priznanja Acom Jovančevićem sarađujem još od tog perioda Vojvodine. Od samog starta smo sepokazali kao dobar tandem. Sve moje ekipe koje sam vodio, videli ste da su one bile fizički dobro spremne. Od Spartaka je tu i sjajan trener i čovek, moj prijatelj Ljubotina. I na našu ideju da priključimo velikog zvezdaša, sjajnog igrača i čoveka Milenka Topića. On je čovek to prihvatio. Imamo Zarića iz FMP-a, koji je dobra karika u stručnom štabu i tu je Kosović koji je bio u klubu ranije, koji dobro poznaje sistem”.

NISAM DOŠAO U ZVEZDU “PREKO NOĆI”

Kako je došlo do toga da Alimpijević postane novi trener Crvene zvezde?

„To je sve predstavljeno kao da je bilo preko noći. Međutim, ti su pregovori i dogovori sa predsednikom trajali mnogo duže. Nije me niko nagovarao, samo smo pokušali da sagledamo sve pozitivne i negativne stvari. Kada je predsednik meni predstavio celu viziju svega toga, a pokazaće se da je u poslednje vreme imao dosta vizionarskih stvari, on je stao iza svega toga i rezultat svega je nešto što se meni nagoveštavalo da je moguće. Mi smo se videli dan pre mog polaska, a meni je odmor prekinut u jednom momentu, na moru sam bio svega četiri dana a - ha -ha”.

Napustio si more zbog Zvezde posle četvrtog dana?

“Supruga je već to navikla. Prekidao sam ja i medeni mesec posle četiri dana da bih otišao u reprezentaciju”, priseća se Alimpijević dana kada je bio u stručnom štabu reprezentacije do 20 godina.

Da li si se dvoumio da preuzmeš Zvezdu?

“Ne! Taman posla! Bio bih lud kada bi se bilo ko dvoumio da uzme Zvezdu. Kada smo pričali o tome, hteli smo da sagledamo stvar iz različitih uglova. Imali smo sjajnu saradnju u FMP-u. Na kraju su oni prelomili”.

Prošla su dva meseca Dušanove “vlade”. Da li možemo da napravimo kratak rezime? Praktično je ceo tim i stručni štab pravljen iznova. Kako sve to izgleda?

„Posle dva meseca mogu da kažem da smo uradili dosta dobrih poteza. Ljudi ako žele površno da gledaju, oni će da kažu da se nešto eto tek tako desilo. Svako pametan i normalan shvata da se u Zvezdi kao velikom klubu takve stvari ne dešavaju preko noći, pa tako ni oko trenera ni igrača. Sve se radi planski i vrlo smišljeno i studiozno. Vreme će pokazati da li smo uradili sjajan posao. Mogu da vam kažem da sam zadovoljan svim igračima koje smo doveli. Tu već postoji ustaljena praksa, onog momenta kada igrač dođe, on tog trenutka postaje ´najbolji igrač na svetu´. Tako se odnosimo. Gotovo. Onog momenta kada je stavio potpis, više se ne udubljujemo da li je ili nije, nego idemo da izvučemo ono što je dobro, a loše da pokušamo da ispravimo”.

Nastavio je dalju analizu.

„Napravili smo dobru selekciju. Imamo dobru radnu atmosferu u svačionici. Imamo sjajnu priču na terenu. Za sve velike stvari u životu, potrebno je vreme. Vreme je ključni faktor. I zato je potrebno vreme za uklapanje tima posle toliko izmena. Drugačiji ciklus od onog prethodnog koji je trajao četiri i po godine. On je svoj vrhunac dostigao prošle sezone”.

Da li to vama otežava stvar?

„Pa vidi, nije teže, apsolutno to ne osećamo. Jedino postoji strah od Boga. To je bar moj strah. A za sve ostalo verujem da nema baš nikakvog straha. Jer znate šta, niko nije lud da ne prepozna da ovoj ekipi treba vreme. Druga stvar, prošle sezone napravljen je istorijski uspeh svih tih ljudi koji su bili, ali to je ostalo. Sada je podvučena crta, kreće nešto sasvim novo. Duboko verujem da navijači znaju da prepoznaju, da će prepoznati na terenu da je neko posvećen i da je požrtvovan energijom i košarkaško znanje koje treba da dođe kao rezultat svega toga”.

SKENER IGRAČA

Neka opšta procena na skali od 1 do 10?

„Nismo imali evroligaških provera do sad. Ne mogu da dam neku potrobniju ocenu zbog toga. Nama fali Lazić i Dobrić kroz pripremne utakmice”.

Šta je sa Dobrićem?

„Ima problem sa kvadricepsom, povreda je već sanirana. Međutim, lagano ga uvodimo dda povreda ne bi postala hronična”.

Ko je još nedostajao na prethodnim mečevima, pridošlice?

„Imamo Peru Antića koji je tek stigao. Ročestija koji ima jedan dan treninga. Žao mi je što manje probleme ima Radičević”.

Čuli smo da je igrao jako dobro do sada i da se baš dobro pokazao. Kako generalno deluje?

„Odlično! Sve vreme je igrao kao jedini plejmejker. Zasad se pokazao kao sjajno rešenje za tim. Na toj poziciji koja je važna Srbiji za neku budućnost, svi znamo da smo u deficitu sa tim pozicijama. Dečko ima telo za ozbilju košarku, Evroligu. Drugo, pravi je sportista, pristupa obavezama profesionalno. Može da napreduje, ima plejmejkersku crtu, da vodi tim. Sve uslove da napreduje. Uz Ročestija može da nauči, čovek ima veliko evroligaško iskustvo”.

Zašto je baš Ročesti doveden? Da li je jedan od razloga iskustvo potrebno na toj poziciji?

„Da, razmišljao sam u tom pravcu. Ako imamo mladog momka koji ima energiju i perspektivu, koji treba da igra, ne treba da dođe igrač koji će da mu oduzme minute. Naravno, igraće koliko zasluži. Kad imate igrača koji dolazi a u startu je navikao da ima 30 minuta u igri, onda se ovaj (Radičević prim aut) bori za 10 minuta.Mi ovako imamo balans. Iskusniji igrač, ali neće uzeti minute mlađem, to je sigurno”:

Pominjala su se razna imena ovog leta i dovodila u vezi sa Zvezdom (Pulen itd).

„Jeste, ali bilo je dosta tih promašenih imena. Ljudi nagađaju, igraju se u tome. Ima često i namerno plasiranja imena da bi došlo do nas, ima i navijačkih strasti naravno, koje su potpuno razumljive. Navijači ne mogu da shvate da postoje mnoge stvari - naravno da i ne treba da se bave time - kada konkurišemo sa klubom koji ima daleko veći budžet od nas, ne možete sa njima da se takmičite. Svi igrači koji su nama interesantni već su imali finansijski bolje ponude i već su odlazili i otišli. Drugo, ne smemo da dopustimo da nam se provuče loša ljudska crta kod nekog od tih igrača. U ovom trenutku nemamo luksuz da smemo da promašimo. Prvo smo gledali karakter igrača, ljudske osobine, ponašanje u svlačionici”.

LESOR JE PRAKTIČNO JOŠ DETE, FELDIN UVEK NASMEJAN, RAD BEZ LOPTE BIO JE ZA NJEGA ŠOK

Kako vam izgledaju sadašnji stranci? Sa njima može da bude najviše problema kada su ti problemi sa ljudskim kvalitetima u pitanju.

„Odlično! Napravili smo pun pogodak u ljudskom smislu. Potrebno je vreme da vidimo igrački gde su, ali generalno jeste problem kod stranaca to ponašanje i spremnost da izginu za klub. Da razumeju šta je Srbija, navijači”.

Dve veoma važne pozicije u timu popunjavaće Lesor i Feldin? Kako izgledaju ovako, na prvu loptu?

„Potpuno dva različita igrača. Matijas (Lesor) je 95. godište, praktično - dete. On treba još da uči, ali on je već između prvih pet utakmica pokazao neverovatan pomak, da je veliki potencijal u pitanju. Atletizam na najvećem mogućem nivou, ozbiljna energija, sve ono što je potrebno Zvezdi, što navijači žele. Navijači to vole. Njegova spremnost da uči jako raduje. Potpuno je otvoren i imamo sjajnu saradnju. Već je dosta napredovao”.

Feldin?

„On je jako dugo u Evropi, preiskusan je, odličan igrački kvalitet. Ali pokazuje i tu ljudsku crtu, što je fenomenalno. Čovek je uvek nasmejan, pozitivan. Odlična ličnost za svlačionicu, izdržava paklene treninge. Došao je - za stranca - vrlo čudno rano. U ranoj fazi priprema. Oni praktično dolaze u drugoj polovini septembra. Za njega je bilo čudno i teško kada se pojavio na pripremama bez lopte. Nije to odavno radio. Prihvatio je sve bez pogovora. Sigurno će mu to doći na naplatu u jednom trenutku sezone", zadovoljan je Alimpijević.

Kako izgleda nova Zvezda? Još nije bilo otvorenih utakmica, početak sezone je za 15 dana, u pet mečeva pet pobeda i večeras igrate protiv Lokomotive.

„Zvezda je mlada, atletski veoma potentna, sa dosta energije, mnogo trčanja. Dosta smo visoki za godine koje imamo. Zvezda će sigurno biti agresivna, Zvezda će opet igrati na granici faula i trudićemo se da u napadu budemo raznoliki, da afirmišemo potencijalno nove igrače”.

TROJICA IZ ZVEZDE U FMP, TROJICA IZ FMP-A U ZVEZDU. ZAŠTO, KOJA JE ZAMISAO?

Aleksa Radanov, Boriša Simanić i Petar Rakićević su otišli u FMP. Možemo li da čujemo zbog čega ste tako postupili?

“Sve što smo radili, uradili smo studiozno i mislim da smo u tome bili dovoljno pametni. Postupili smo profesionalno i da napravimo ovu situaciju za šestoricu igrača što bolju. Simanić, Rakićević i Radanov su izuzetni potencijali, talentovani igrači. Za takav talenat je neophodno da se razvijaju kroz minute. Ne mogu imati zagarantovane minute samo na osnovu talenta. A oni minute neće imati zagarantovane ni u FMP-u. Neće im reći „E, kad dođete ovde imaćete 20 minuta“. Moraju i tamo da zasluže. A ipak će ih lakše tamo zaslužiti. Ne mislim da je to korak nazad za njih”.

Zatim je nastavio obrazlaganje problema sa mladim igračima.

„Problem sa mladim igračima je to što ulaze sa nekom vrstom ravnodušnosti, a to je najgore čovečje stanje. To nije dobor za mlade igrače, svejedno da li igra ili ne igra. Dešava se da igrači koji su proglašeni talentima ulaze u ozbiljne finansijske vode, vrlo je za njih teško da se nagovore da „zarate“ na treningu. Tako kod većine mladih igrača. Nije moja stvar zašto Simanić konkretno nije dobijao minute prošle sezone, mi smo procenili da to dete treba sada da igra, da bi bilo mnogo još jednu godinu da se bori u Zvezdi. Važno je da sam video kod sve trojice promene sa glavom. Kod Radanova sam video još u FMP-u, a kod Rakićevića i Simanića ovde na treninzima želju da dođu do minuta. U ovom trenutku uz svu njihovu promenu nije garant da će dobiti minute, zato su otišli u FMP. Oni su i dalje pod našim skenerom i vrlo ćemo ih pratiti”.

Dragan Apić, Dejan Davidovac i Stefan Lazarević su prekomandovani u Zvezdu. Šta navijači mogu da očekuju od njih? Kakvu će ulogu imati u timu?

“Imali smo sjajnu saradnju u FMP, pokazali su kvalitet, veliku spremnost da se promene. Zaslužili su šansu da se traže u Crvenoj zvezdi. Zna se šta se to podrazumeva. Boriš se, gineš za klub, čekaš minut jedan da ti se da šansa. Minut kad dobiješ tražiš dva, tražiš tri, pet, ideš na 10. Imaćemo 85 i više utakmica ove sezone. Tu ima prirodna selekcija što smo videli u ovoj situaciji sa reprezentacijom. Neminovno je da će biti povređenih igrača... Dvanaest se skida, mi ih imamo ukupno 15. Nažalost, biće prirodna selskcija. Naravno, biće i one veštačke u kojoj ako nam dozvole rezultati, pokušamo da odmorimo nosioce. Na kraju krajeva, ta trojica igrača su prošle godine bili drugi u zemlji”:

Na kojoj poziciji najbolje deluje Davidovac?

“Kod Davidovca je neviđena košarkaška inteligencija, to mu daje mogućnost da može da pokrije više pozicija. Pokazali smo čak i zamisao da on sa tim gabaritima može da pokrije poziciju ´jedan´, baš zbog inteligencije. Razume košarku, čita situaciju, mora da unapredi još telo, ali njegova prirodna pozicija su dva i tri”.

Preostala dvojica?

„Lazarević je ozbiljan defaanzivac i treba da se spremi da u jednom momentu radi ono što radi naš kapiten Lazić. Čovek ima ozbiljno telo, ozbiljan defanzivac. Apić je na centarskoj poziciji čista petica u ovom trenutku. Mladi su, pa šta im Bog da ove sezone.

O JANKOVIĆU, JOVANOVIĆU I DA LI JE BOLJA OVA ZVEZDA ILI ONA OD PROŠLE GODINE

Dosta se ove sezone među navijačima Crvene zvezde spekuliše o tome kako će i koliko igrati Stefan Janković i Nikola Jovanović. Momci koji su došli u Zvezdu preko bare i pošto su tamo školovani kao igrači, imaju malo drugačiji smisao za košarku. Da li se to primećuje?

„Primećuje se, mada taj smisao košarke u ovom momentu nije toliki plus za srpske odnosno evroligaške uslove. Dolaze iz Razvojne lige, ne bih da osporavam bilo šta, aliu toj ligi nema previše informacija. Za njih je sve ovo ovde još konfuzno. Da postoje određena pravila u odbrani, u napadu, u sistemu igre. Trebaće im vremena da bi pokazali potencijal, medijski su bili zanimljiviji zbog vraćanja sa koledža, ali oni generalno imaju status kao svi ostali i njihova borba je ravnopravna kao i svakog drugog u ekipi”.

Mnogi se trude da uporede prošlogodišnji sastav i ovaj sada. Koja ekipa je bolja?

„To uopšte nije za poređenje. Mogli bismo sad da izbrojimo možda više od 12, 13 igrača i ljudi iz stručnog štaba koji su promenjeni, možda i 15. Ključan faktor je vreme. Vreme je najjači igrač u tom sistemu. I ova ekipa od prošle godine nije bila ista prve, ni posle četiri i po godine. Imamo mlade igrače sa ugovorima na više godina. Treba da budu tu i sledeće i treće godine. Imamo par iskusnih igrača koji mogu već ove godine da im prenesu iskustvo, a da opet sa druge strane doprinesu rezultatima”.

Da li je bilo igrača koje si zajedno sa stručnim štabom želeo, a nisi mogao da dovedeš?

“Pa, ne. Iskreno - ne. Imali smo mi želje koje nisu bile finansijski realne. Morali smo prvo da pozovemo da vidimo koji su to finansijski okviri. Ali generalno niko za koga smo mi bili, a da je to bilo u našim finansijskim okvirima, nema a da sada nije ovde. Te koje smo želeli, a koji su se uklapali u finansijski koncept - su ovde”.

Za Zvezdu ABA liga kreće 30. septembra, ali postoji mogućnost to da se promeni pošto Mornar igra kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona.

“Cedevita se pojačala, Budućnost ima dosta novih igrača, Olimpija, pa i Mornar, koji je bio aktivan zato što ima želju da igra Evropu. Ove godine se ABA liga smanjuje sa 14 na 12 timova. Očekujemo ligu sa više intenziteta nego ranije. Teže će se naći taj jedan koji može da ispadne, a bogami i četiri na vrhu tabele. Svi hoće da iskoriste momentat, zato što je Zvezda na početku novog ciklusa”.

NEKI IGRAČI STARIJI OD MENE? MA, KAKAV ĆE TO BITI PROBLEM

Zanimljivo je i to što su Ročesti, Antić i Bjelica stariji od svog trenera Alimpijevića. Neki u javnosti misle da bi to mogao da bude problem.

“Ma, kakav će problem biti! Ne bežim od toga, čak mi i imponuje da sam u ovim godinama tu gde jesam. Neko će možda reći neiskusan, ovi drugi drugačije. Igrači imaju dva autoriteta koji prepoznaju u treneru. Prvi i jedini pravi je autoritet - znanja. Njega je najteže poljuljati, praktično nemoguće. Drugi, autoritet je autoritet ličnosti - kako igrači doživljavaju trenera. Zanimljivo, uvek sam imao najbolje odnose sa najstarijim igračima. Čak i ranije kada sam bio pomoćni trener, pa su igrači bili mnogo stariji od mene. Sada se razlika skroz smanjila, tako da sve te priče gube na težini. Tu nema nikakvih problema. Ti ljudi su pravi profesionalci, tu su da bi odradili posao”.

Ove sezone će Alimpijević biti najmlađi trener Evrolige. Jedan od najmlađih u istoriji takmičenja.

“Rekli su mi da sam drugi najmlađi u istoriji Evrolige. Nije to mala stvar, lepa stvar, samo što sve to pada u vodu kada pričamo o rezultatima. Oni su jedini pravi i merodavni. Ako oni budu kako treba, onda će sve to biti još više zanimljivo”.

Evroliga je izuzetno zahtevno takmičenje. Prošle sezone je bila prava noćna mora za sve klubove da se snađu i izrže sve logističke prepreke.

“Apsolutno, mi već sada imamo potpuno detaljan plan putovanja, odmora, treninga, bukvalno po dva meseca unapred. Spreman sam jer znam da možemo da odgovorimo tim okolnostima. Ali, kao što sam već rekao, prvi i osnovni cilj ove sezone je osvajanje ABA lige. Naravno i nacionalnih takmičenja. U Evroligi ćemo igrati vrlo lepo za naše navijačie. Pozivam se na to ne da bih se pravdao unapred, apsolutno ne, ne pravimo mi nikakvu alibi priču - činjenica da je mlad tim, da mu treba vreme, da će igrati sve bolje i bolje i da će rasti kroz Evroligu. Finansijski nismo ni blizu onih najmoćnijih klubova. Imamo popriličan broj dece na određenim pozicijama. Neće rasti samo naša energija i bacanje po terenu. Svi su već umorni od priče i svi žele da vide taj teren”.

LAZIĆ DA NOSI TIM, ANTIĆ TU DA POGURA MLADE KADA ZASTANU

Pored fenomenalnih vesti sa Evropskog prvenstva stigla je i jedna loša, a to je da je kapiten Zvezde od ove sezone Branko Lazić povređen. Kakvo je njegovo stanje, kada će Zvezda moći na njega da računa?

“Lazić će biti van terena dve nedelje ako sam dobro razumeo. Već je krenuo tamo sa terapijama, ostaje sa reprezentacijom do kraja. To znači da bi 26. septembra mogao da počne da se uvodi u trening. To dalje znači da će teško biti spreman za prvo kolo. Upitno je i drugo. Videćemo da li će ići na Krit čisto zbog atmosfere u ekipi. On je kapiten, on je čovek koji nosi taj tim. Dobrić bi trebalo da bude spreman za Krit, preskočiće Lokomotivu, a verovatno protiv Lokomotive neće igrati Radičević, to ćemo videti na dan utakmice. Ma, bolje da se mučimo i da smo nekomplentni do početka. Ne verujem da ćemo do Krita biti kompletni, ali da kada počne sezona važno je da budemo svi tu”.

Poslednji je u ovu “novu” Zvezdu stigao Pero Antić. Čovek koji može da dodatno unapredi klimu u igračkom i ljudskom smislu. Zato smo ga ostavili za kraj.

Mogao sam da uzmem pet puta više para u Kini, nisam došao ovde da zaradim

Kakva će biti njegova uloga?

“Antić je već govorio o načinu na koji je došao u Zvezdu, da sada ne ponavljam. Mi smo to iskoristili i dobili iskusnog igrača koji može da pomogne iskustvom i znanjem. Njegova uloga neće biti da igra na veliku minutažu niti ogroman broj poena. On će značiti prisustvom na treningu i teškim utakmicama. Na mečevima gde će mladi igrači možda malo i da zastanu zbog atmosfere u kojoj se prvi put nalaze. Pa, mi imamo osam igrača koji nikad nisu igrali pod takvom atmosferom”, zaključio je Alimpijević i požurio na sastanak sa igračima.

Veliki izazovi su pred ovom novom Zvezdom. A sada stvari deluju daleko lakše i lepše nego pre dva meseca. Dušan i njegovi saradnici su uradili najosnovniji deo, tim je sastavljen. Još 15 dana pa će teren da govori više od 1000 reči.

Elan je tu. Želja i volja su tu. Nema razloga da Zvezda i ove sezone igra dobru košarku.

(FOTO: Branko Starčević)