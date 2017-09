INTERVJU - Duško Tošić: Teo je Srbiji ono što je Ronaldo Portugaliji! Terzić je srpski Mamić

Defanzivac Bešiktaša o dešavanjima na Evrobasketu, životu u Istanbulu, Crvenoj zvezdi...

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Kada se nalazite u Istanbulu, bilo da živite tu ili ste poslom došli, svaki pokušaj transporta od tačke „A“ do tačke „B“ predstavlja istinski poduhvat. Ali kada je povod dobar i imate dobrog sagovornika, spremnog da vam izađe u susret kako biste zajednički pročešljali razne teme, prepreke ne postoje.

Duško Tošić je bio viđen gost Ulker Sport Arene u okršajima Srbije protiv Rusije, onda i Turske. A onda je pristao da u srcu turske metropole ugosti izveštača MOZZART Sporta, na radnom zadatku zbog Evropskog prvenstva. Štoper Bešiktaša je izabrao dobru lokaciju i restoran, a onda je na samom početku razgovora pokazao kakav je poznavalac i koliko voli košarku.

„Moram da kažem da mnogo volim košarku, super igram i kad sam na pauzama, kada dođem u Beograd ja uopšte ne igram fudbal, nego samo basket. Čak i u Istanbulu, gde živim, imam koš ispred, pa uvek kada imam slobodno izađem i ubacujem. Ne pratim toliko dešavanja zbog ličnih obaveza, ali igram dobro. Opet, volim kad god mogu da ispratim Bešiktaš i Crvenu zvezdu u košarci. Svaku utakmicu gledam“, otvorio je Duško Tošić intervju za MOZZART Sport.

Ako je već tako, otkrij nam kakav su utisak na tebe ostavili košarkaši u ove četiri utakmice?

„Fenomenalan! Sa pobedom protiv Turske je mnogo dobro. Da nismo pobedili, svi bi rekli kako nije to – to. Ali tu smo pokazali karakter. Igrali smo protiv dobre ekipe i, što je najvažnije, pobedili smo pred njihovom publikom. Videli ste da su ih navijači nosili sve vreme, da ih je krenuo i šut kasnije... Imali su dobar vetar u leđa, navijači su sve vreme pevali, skakali... Tu smo ostali jaki i tu se prepoznala jačina ekipe. Kada je Turska vezala onih 11 poena, mi nismo pali, već smo se izdigli još više i pobedili“, sumirao je viđeno iskusni defanzivac i produžio:

„Sada nam sledi ono najbitnije – faza na ispadanje. Sve će pasti u vodu ako ispadnemo u osmini ili čevrtfinalu. Bila bi velika šteta. Nadamo se da ćemo dogurati do finala, da se sastanemo sa Špancima, posle šta bude“.

U FINALU SA ŠPANCIMA, PA ŠTA BUDE

Veruješ li da možemo do finala?

„Možemo. Ali svaki igrač mora da pruži i više od maksimuma. Nismo ista ekipa bez Teodosića, Jokića, Kalinića i ostalih. Samo jedan Miloš Teodosić je za ovaj tim ono što je Kristijano Ronaldo za Portugaliju. Toliko nam znači. Opet, verujem da ovi momci mogu da iznesu priču do kraja, da imamo dobru reprezentaciju, grupu igrača. Nadam se da možemo da uradimo dosta toga“.

Koga bi izdvojio kao nekog ko je na tebe ostavio poseban utisak?

„Normalno je da Bogdan Bogdanović ima tu glavnu ulogu. Znamo da je naš najbolji igrač iz utakmice u utakmicu. Družili smo se ovde dve godine. Živeo je tu blizu mene. Sa Vladimirom Štimcem sa isto bio svaki dan, tu je i Nikola Kalinić. Znam i Bobana Marjanovića, Milana Mačvana... Znam pola ekipe, a-ha-ha. Najbolji utisak je ostavio Bogdan, ali bih voleo kada bi teret malo spao s njegovih leđa. Da neki drugi igrači preuzmu odgovornost. Videlo se u prvom poluvremenu meča protiv Turske, kada su ga čuvala dvojica igrača, da nije imao slobodu, prostor za šut. Treba nam još neki igrač, kada njega ne ide, da drugi to iskoriste“.

Sam je dodao...

„Sad se ja ovde pravim pametan, ali ja to onako, navijački. Ne bih ni voleo da pametujem previše, kao neko iz sveta fudbala. Opet, evidentno je da srpska javnost mnogo očekuje od ovih momaka“.

Misliš da je preveliki pritisak svaljen na ovu generaciju?

„Svako takmičenje – mi smo u finalu. Osim finala, javnost nije navikla da košarkaška reprezentacija bude, na primer, treća – da je to uspeh. Ne, baš suprotno. Čini mi se da bi javnost i to, eventualno, treće mesto gledala kao neuspeh. Takav smo narod. Mnogi neće gledati to da su neki prvi put u reprezentaciji, da je mlada ekipa, da imaju nove uloge... Pritom, toliko otkaza, povređenih igrača. Svi će videti samo neuspeh, ako do toga bude došlo. A nadamo se da neće“.

Videli smo te protiv Rusije i Turske, a da li ćeš dolaziti i na utakmice u nokaut fazi?

„Žao mi je samo što se sve utakmice igraju u 17 časova, kada mi imamo trening u Bešiktašu. Odgovara mi onaj termin uveče, a-ha-ha. Ako budemo igrali u subotu, neću moći da ih gledam, pošto gostujemo Karabuku. Posle nas čeka put u Porto na meč Lige šampiona. Nadam se da ćemo igrati u nedelju, pa da mogu da svratim“.

OSEĆAJ KAD ČUJEŠ HIMNU LIGE ŠAMPIONA? JEDINSTVEN!

Pređimo sada malo i na tebi bliskije teme. U Bešiktašu si doživeo mnogo toga, postao si dvostruki šampion Turske, igraš Ligu šampiona, imate dobar tim. Odmah da pitamo – koliko je zaista dobar osećaj kada izađeš na teren pred utakmicu Lige šampiona, vidiš čuvenu mušemu i čuješ himnu?

„Liga šampiona je nešto čemu svaki igrač teži. Nema bolje od toga u klupskom takmičenju. San svakog igrača je da igra Ligu šampiona. Tih 30 sekundi, koliko traje himna... To je nešto posebno. Ima neku jedinstvenu draž. Meni, opet, nije prvi put da igram Ligu šampiona, igramo sam je i u Verderu dve godine, ovde i prošle godine... Imam iskustvo“.

Kako ti se čini grupa u kojoj ćeš igrati – protiv Monaka, Lajpciga i Porta?

„Grupa nije jaka, svi smo tu podjednaki. Navijao sam da nam padne neka jaka ekipa, odnosno – veliko ime. Da se isprobamo i protiv takve ekipe. Dobro, igraćemo sad protiv ovih rivala – nisu neka zvučna imena, ali mnogi možda nisu ni svesni kvaliteta koji poseduju. Navijači ne gledaju to tako. Nadam se da ćemo proći, ali biće baš teško. Jer da smo izvukli neku jaku ekipu, pa da odmeravamo snage s njima. Ovako, svi smo tu negde, Monako malo odskače. Možemo i da prođemo i da ispadnemo“.

Ovo vam je druga sezona zaredom u eliti, očekivanja su velika?

„Definitivno. Već dve godine nismo izgubili nijednu utakmicu kod kuće u prvenstvu i Ligi šampiona. Atmosfera je fenomenalna, sve četiri tribine navijaju... Svi kada dođu da odgledaju utakmicu, ostanu u čudu“.

Kad si pomenuo navijače – svi znamo da su turske pristalice fanatici. Možeš li da napraviš paralelu sa onim što si imao prilike da doživiš u Srbiji, u Zvezdinom dresu?

„Pazite, ovde kad se navija, tu svi stoje, pevaju, skaču. Ceo stadion, bez preterivanja. Niko ne sedi, nema podela na sever, jug, zapad, istok... Kod nas imate samo sever i jug. E sad, zamislite kad bi kod nas sve četiri tribine navijale. Da Marakana ima na svim tribinama navijače kao na severu. To bi bio haos. Turci obožavaju fudbal, to im je sport broj jedan i daleko ispred svega ostalog. Fudbaleri su kao bogovi“.

Otkrio nam je Tošić zanimljiv detalj iz prošlosezonskog okršaja protiv Benfike na Vodafon Parku...

„Gubili smo na poluvremenu s rezultatom 3:0 i otišli smo do svlačionice. Kada smo ušli, dobili smo poruku da navijači traže da se vratimo na teren. Kada smo izašli oni su nam jasno stavili do znanja da su tu, uz nas i da nam daju veliku podršku. Bili su nam pravi vetar u leđa tada, a meč smo onda završili sa 3:3. Nisu zviždali posle 0:3, a retko koji navijači bi tako postupili. Već su nas bodrili i pokazali da nas neće napustiti. Osećali smo da su uz nas“.

Moramo da primetimo, Bešiktaš se ozbiljno pojačao ovog leta (stigli Negredo, Pepe, Medel, Lens, Erkin...). Verujemo da se od vas očekuju najviši rezultati?

„Kad sam ja došao u Bešiktaš bili smo bez titule skoro deset godina. U svojoj prvoj sezoni u timu odmah smo uzeli pehar, pa drugu titulu. Izgrađen je novi stadion, u centru grada, na Bosforu. Bez sumnje među najlepšim stadionima u Evropi. Na mestu koje teško da će se ikada menjati. Ta lokacija je neverovatna. Navijači su se vratili. Nebitno je protiv koga igramo, oni su tu i ispune stadion. Dve godine smo zaredom prvaci i sada je logično stvorena takva atmosfera da moramo i ove godine da budemo prvaci. Ove godine su se svi ozbiljno pojačali. I Galatasaraj, Bašakšehir, koji je uvek tu iza nas, pa Fenerbahče, Trabzon... Pogotovo je sad veliki nalet pošto možeš da imaš čak 14 stranaca. Svi su uložili u ekipe, zato će nam biti mnogo teže da odbranimo titulu. Igramo i Ligu šampiona, Galatasaraj, Fenerbahče i ostali ne igraju, što je njihova olakšica. Oni će imati ritam ’subota-subota’, a mi ’sreda-subota’. Ima tu dosta detalja“.

U dahu je nastavio...

„Doveden je Pepe, on je ozbiljno ime. Medel iz Intera, Negredo iz Valensije... Nismo se mnogo pojačali, svega četvoricu prvotimaca smo doveli, za razliku od ostalih, koji su menjali gotovo po ceo tim. Imamo okosnicu koja je na okupu, istog trenera. Dobro smo počeli sezonu, uzeli sedam bodova. Tek sada počinje bitka. Verujemo da možemo da odbranimo titulu“.

PEPE JE NA TERENU ZVER, A VAN NJEGA...

Pepe je fudbalskoj javnosti poznat kao prgav igrač, a kakav je on zapravo?

„Igram sa Pepeom u odbrani, partneri smo. Imamo vrhunsku komunikaciju i uvek smo dobro funkcionisali. Meni on odgovara kao igrač, zato što igramo napadački, dosta visoko izlazimo. Kada je lopta iza mene, on je pokupi, kada je iza njega ja je uzimam i tako to funkcioniše. Obojica smo brzi. Jako je kvalitetan igrač, vidi se da je veličina. Njega odavno bije glas da je prgav, ali bukvalno je neprepoznatljivo drugačiji van terena. Znate kada ono kažu – na terenu zver, a van njega druga ličnost. E to vam je Pepe. Draga osoba, uopšte nije prgav, ljubazan je, kulturan, totalna suprotnost od onoga što ga kroz celu karijeru prati. Iskusniji je od mene, bio je deset godina u Realu, pa čak i sada mogu da naučim nešto od njega. Zasad odlično sarađujemo, sve je super. Samo neka tako i ostane“.

Posle nekoliko odličnih napadača poput Vensana Abubakara, Dembe Be i Marija Gomeza došao je Alvaro Negredo. Kako se on uklopio u celu priču?

„On nije mnogo igrao. Došao je iz Španije, veliki je igrač, ali špicu je uvek potreban taj jedan gol da bi sve došlo na svoje. Da bi krenuo da rešeta. Nije još zatresao mrežu, nije mnogo ni igrao, ali kada bude jednom dao gol, biće mu mnogo lakše. Nadam se da će se brzo prilagoditi i da će početi da postiže golove. To se od njega ovde i očekuje. Igrao je u Sitiju, Valensiji, prošao i Realov sistem... Abubakar, Ba i Gomez su bili i ostavili vrhunski utisak. Dali su mnogo golova. On je doveden da nastavi tradiciju, ima određeni teret. Tek ćemo videti njega na delu“.

Samo tokom našeg razgovora nekoliko prolaznika došlo je do Tošića i zamolilo ga da se fotografišu s njim, što je samo još jedan dokaz kakva je atmosfera u Istanbulu, bez obzira koji dres nosiš.

„Turski narod mnogo voli fudbal. Svaki navijač ima veliki respekt prema fudbaleru, gde god da igra. Ja nisam imao nijednu neprijatnost za dve godine, a u Beogradu sam imao. Dobace ti nešto, prokomentarišu... Ovde nikakav, ni najmanji problem. A imao sam jako težak početak ovde. Razumite, ne bih zalazio u te detalje, ali nije dobro počelo. Tražio sam sebe, posle šest meseci malo je falilo da odem. Opet, ostao sam, verovao sam u sebe. Naporno sam radio da bi produžio ugovor na još tri godine. Sve se promenilo, navijači su uz mene, borim se za klub. Dajem sve što mogu. Nadam se da ću dobrim igrama i rezultima zaslužiti još veće poverenje“.

Koliko ti je teško bilo, u tim momentima kada nije sve išlo kako treba, pronaći energiju da se izboriš sa problemima i dođeš u ovu situaciju?

„U fudbalu nikad nije lako. Imao sam uspona i padova, nikada mi karijera nije išla samo jednom putanjom. Eto, došao sam u veliki klub iz male ekipe. U Turskoj te ne cene dovoljno dobro kada dođeš iz manje u veću sredinu. Oni više vole da čuju da je neko veliko ime potpisalo, na to se ’pale’. Oni gledaju na to kao na nešto božanstveno. Bilo je predrasuda u mom slučaju, neki su mislili da nisam dovoljno dobar za klub. Ali drago mi je da sam dokazao suprotno, što su trener i predsednik verovali u mene. Čekao sam šansu, dobio sam je i iskoristio je. Sad je sve drugačije, lepše“.

TERZIĆ MOŽE DA IZDIGNE ZVEZDU KAO MAMIĆ DINAMO

Hajde sada malo i o Crvenoj zvezdi, koja posle pune decenije konačno opet igra u Evropi?

„Imam dosta prijatelja u klubu i baš mi je drago što su ušli u Ligu Evrope. Svake godine se pokušava, pa nikako da se desi. Deset godina se čekalo. Da takav klub ne igra Evropu deset godina, pored nekog Ludogoreca, Videotona, Astre... Prava je šteta. Posebno jer je Crvena zvezda najbolji klub na Balkanu. Sada se vidi veliki pomak, ekipa je skockana kako treba i znao sam da će doći taj trenutak pre ili kasnije“, iskreno je nastupio Tošić, zatim dodao:

„Zvezdan Terzić je pravi fudbalski manijak. Znam kako je radio u OFK Beogradu. Za uspeh je potrebno vreme. Drago mi je što ga navijači nisu oterali, posle prošlogodišnjeg neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, onda i Ligu Evrope. Verovali su u njega, a ništa ne može preko noći da se napravi. Što se tiče biznisa i fudbala, on je pravi mag. Posle deset godina stagniranja, Zvezda konačno ide napred. Bilo bi dobro da se ne zaustave na tome, da se ne rasproda ekipa. Da i naredne sezone pokušaju da napadnu plasman u Ligu šampiona. Prepoznali su i navijači momenat. Nije retkost da posle neuspeha navijači stanu uz klub. Oni su svesni u kakvoj je Zvezda situaciji i da ništa ne može preko noći. Za malo para napravio se dobar tim. Zvezda će sigurno imati najveću posetu u Ligi Evrope. Takvim navijačima kakve Zvezda potrebna je Evropa“.

Kakva su tvoja predviđanja za Zvezdu na čelu sa Zvezdanom Terzićem, s obzirom da se često daju oprečni komentari?

„Kada je neko sposoban, a malo je sposobnih, pametnih i radnih kao što je on, mnogi imaju predrasude. Oni što ga poznaju znaju kakav je čovek. Ono što je Zdravko Mamić u Hrvatskoj, to je Zvezdan Terzić u Srbiji. Opet, Mamić je dugo u Dinamu, napravio je sa Dinamom mnogo toga. Terzić može da podigne Zvezdu na nivo Dinama. U Srbiji je tako, kada malo odskačeš od drugih, kada radiš po svom sistemu, normalno je da hoće da te sruše. Pogotovo jer Zvezda i Terzić imaju mnogo neprijatelja. Ali on je sada svima zatvorio usta ovim uspehom. Sada ne može niko ništa da mu kaže. Osim tog posla koji vodi u klubu, on poznaje fudbalsku priču. Ne radi on sve sam, ima dobre savetnike“.

Tošić je sam nastavio:

„Kada dovodi nekog igrača, često me okrene da me pita za mišljenje. Čujemo se često. Voli sa svima da se posavetuje, da čuje druga mišljenja. Svaka mu čast što je izdržao takav pritisak, pogotovo u Srbiji, gde su svi navikli da pljuju, ne da hvale“.

Koliko je dobro za srpski fudbal što su dva kluba u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja?

„Mnogo je dobra stvar, iskreno. Srpski fudbal je za 30-40, ako ne i 50 odsto otišao nabolje, biće još bolje ako se reprezentacija plasira na Mundijal u Rusiji. Velika stvar za fudbalsku Srbiju. Gledajući iz Zvezdinog ugla, bile su tu priče da su mnogi igrači odbili da dođu u junu, a u avgustu su se sami nudili. Svi hoće sada da dođu, drugačija je priča. Imaš veći budžet, igraš Evropu, možeš da platiš igrača, možeš da prodaš za veći novac. Tu su i TV prava, ulaznice, sponzori... Klub može da živi, da funkcioniše. Biće sve bolje. Ne verujem da će se Zvezda zaustaviti na ovome. Težiće novom cilju“.

U grupi sa Zvezdom su još i Arsenal, Bate Borisov i Keln. Može li Zvezda do evropskog proleća?

„Grupa je prilično jaka, a ako to ne urade, veliki je uspeh što su ušli u Ligu Evrope. Treba ići postepeno. Posle deset godina se ušlo u takmičenje, pa onda neka se ide godina za godinom i neka se podižu kriterijumi. Ne može sve odjednom. Tako je to – prodaš dva ili tri igrača, dovedeš tri-četiri top pojačanja. Budžet je veći sada sigurno, tu su i sponzori... Biće Zvezda sve bolja i bolja“.

ZVEZDA BEZ KANGE NIJE ISTI TIM! VUJADIN ME JE ODUŠEVIO

Ko ti je najviše zapao za oko u Zvezdinom timu ovog leta?

„Ima tu dva-tri favorita. Svi znamo da je Gelor Kanga vrhunski igrač. Napravio je onu glupost protiv Ludogoreca prošle sezone i morao je sad da se iskupi. To je i učinio, baš kako valja. Ove kvalifikacije je izneo super. Mičel Donald mi se isto jako sviđa. Ali bez Kange, Zvezda nije ista. On je pravi kreativac. Bila bi šteta da je otišao“.

A ko je najveće iznenađenje?

„Iznenađenje je Vujadin Savić. On je godinama pokušavao da se vrati, mnogo voli Zvezdu, otac mu je klupska legenda. U svakom prelaznom roku on je bio u priči. Po meni, nije ga bilo u priči jer je bio u Zvezdi, pa otišao, pa otac koji je ostavio takav trag... Sve to ima svoje. Nijedan trener ga nije hteo u ekipi. Zato čestitam Upravi što ga je dovela, napravila je pun pogodak s njim. Verovali su u njega, a ljudi su bili skeptični jer je dolazio iz tiraspoljskog Šerifa. On je dosad ostavio najbolji utisak. Niko nije očekivao to od njega, da će ovako dobro da igra i da se bori za klub. Video sam ga i rekao sam mu to – da mora da nastavi tako i uveren sam da će otići u top klub, ako bude odigrao ovako u narednoj godini ili više“.

Vujadin i ti pamtite i neka lošija vremena u Crvenoj zvezdi?

„Hoću da ispričam zanimljivu anegdotu koju znaju samo moji prijatelji. U to vreme, pre dolaska na Marakanu, tražili su me Zvezda i Partizan. Tada je u Partizanu bila dobra priča. Mladen Krstajić na levom štoperu, ispred Saša Ilić. Bila je zdrava atmosfera, fudbalska. A onda u Zvezdi je konstantno bilo neuspeha u to vreme, turbulencija, besparica. Zvali su me razni ljudi da dođem u Partizan, ali nisam mogao. Bilo mi je baš teško. Došao sam nespreman u Zvezdu, ekipa nije bila na potrebnom nivou. Od sezone pre mog dolaska, samo se nastavilo sa lošim igrama. Navijači nisu verovali u nas, ispali smo od Slovana. Vladala je loša atmosfera. A Partizan je baš tada ušao u Ligu šampiona, osvojio duplu krunu...“

IMAO SAM PONUDU PARTIZANA, ALI NISAM PRIPADAO TAMO...

I pored svega, Tošić ima kategorički stav:

„Ne žalim, iskreno! Srce me nije vodilo u Humsku. Rekao sam i ljudima koji su mi doneli ponudu Partizana da ja ne pripadam tamo. Nisam mogao da odem tamo, iako sam znao da je tada Partizan bio deset puta bolja sportska priča od Zvezde. Realno, ne bih mogao da igram tako da volim jedan klub, a igram za drugi. To nisam mogao sebi da dozvolim. U Zvezdi je, eto, bilo loše, ali sam to prihvatio kako jeste“.

U vreme kada si bio igrač Zvezde navijači su u tebi prepoznali kvalitet i brzo su te zavoleli zbog požrtvovanosti i želje u svakom meču. Čak su kasnije bili i besni kada si otišao...

„Ja sam od svojih klinačkih dana sa društvom iz svog sela stopirao do Beograda kako bismo gledali svaku veliku utakmicu. Imao sam tada 13 godina, snalazili smo se kako smo znali. Stopirali, išli busom, vozom... Gledali smo samo kako da dođemo na stadion. Svaku evropsku utakmicu sam gledao. Svi znaju kakav sam zvezdaš“.

A onda si zaigrao za crveno-bele u najtežem trenutku u klupskoj istoriji...

„U početku je stvarno bilo loše. Čak u prvih šest meseci je bilo jako neprijatno kada si u klubu i to je period koji bih najradije da zaboravim. Onda je kasnije bilo bolje. Osvojili smo kup, pobedili Partizan tri puta. Samo mi je šteta što nismo ušli u Ligu Evrope kada nam je protivnik u poslednjem kolu bio Ren. Bili su tada mnogo jači od nas, a mi smo ih zamalo dobili na svom terenu. Ipak, videlo se da su bili bolji od nas“.

Koliko je realno da se vratiš u Ljutice Bogdana, da se utisak popravi?

„Najlepše godine sam proveo u Zvezdi, kako god da je bilo. Nadam se da ću se vratiti jednog dana, ako ne budem previše star“.

OŽEGOVIĆ? NEKA SE TAJ TRANSFER DESIO...

Moramo samo da se vratimo na tvoju prethodnu izjavu – da nisi mogao da igraš u Partizanu, navijaš za Zvezdu. Sada je u srpskom fudbalu aktuelna priča oko Ognjena Ožegovića, a Grobari ga ne žele tu. Šta ti misliš o ovoj situaciji?

„Da me ne shvati neko pogrešno. Ja ne volim da potenciram koliko volim Zvezdu. Nisam takav, nikada nisam to radio. Nisam, na primer, kačio na društvene mreže fotografije. Nisam se izjašnjavao. Ja sam tip koji ne mrzi Partizan. Mnogi žele neuspeh Partizanu, a ja ne. Baš suprotno! Uvek kada Partizan igra neku evropsku utakmicu navijam da pobedi. Ne samo u fudbalu, nego i u košarci. Eto, protiv Videotona sam navijao da Partizan prođe i drago mi je što jesu. To je naše, srpsko. Šteta je da Mađari odu, a mi ne. Imam dosta prijatelja u klubu, sa svima se čujem i u dobrim smo odnosima. Lično želim Partizanu i Zvezdi mnogo sreće, da svake godine budu učesnici evropskih takmičenja“, pojasnio nam je Tošić, a onda odgovorio na pitanje:

„Što se tiče Ognjena Ožegovića... U neku ruku mi je drago što se tako nešto desilo u srpskom fudbalu. Da je neki Zvezdin igrač, makar i bivši prešao u Partizan. Podržavam to što je uradio Ožegović. Samo ne treba da bude vređanja, kao što je bilo. Nadam se da će Ožegović da se izbori s pritiskom. On je dobar momak, ima malo ludu glavu. Klinac je, ali kad je dolazio u Partizan sigurno je bio svestan šta ga čeka. To je ono što ja pričam – voli svoj, ne vređaj drugi klub. To je on uradio, sada mora da vrati sto puta bolje Partizanu da bi preboleli to. Opet, razumem ga, bio je mlad. Želim mu sreću, da postigne mnogo golova i bude drugi na kraju sezone“, s osmehom je dobacio iskusni štoper.

Čini se da tenzija među navijačima u Srbiji nikada nije bila izraženija nego sada?

„Ne treba da bude tako. Ako voliš Zvezdu, ne treba da mrziš Partizan i obrnuto. To treba da bude zdravo rivalstvo. Ne treba toliko da se mrze navijači međusobno“.

Kakva je situacija u Turskoj po tom pitanju – prelazaka igrača u redove ljutih protivnika?

„U Turskoj su neki igrači igrali u po tri-četiri različita kluba, pa nemaju problem. Bude malo prozivanja, ali sve brzo prođe. Evo, kod mene samo Erkan Džaner je igrao za Galatasaraj, pa još šest godina u Feneru, a sad u Bešiktašu. Gohan Gonul je bio u Feneru devet godina i kapiten, pa je došao u Bešiktaš. Pa Burak Jilmaz je promenio Trabzon, Bešiktaš, Fenerbahče i Galatasaraj, pa mu niko ništa ne kaže“.

Kakav je život u Istanbulu? Svi tvrde da je neviđena ludnica, ali ti to najbolje znaš.

„Grad je fenomenalan! Kada imaš između 17.000.000 i 20.000.000 ljudi, što je skoro deset puta više od Beograda, ako računamo da ima 2.000.000 stanovnika, jedino me nervira gužva u saobraćaju. Jer u Istanbulu imaš samo dva mosta. A Beograd sam po sebi ima četiri-pet bar, pa je uvek gužva na Gazeli ili Brankovom mostu... I to je na 2.000.000 ljudi. A zamislite na deset puta više i samo dva mosta. Još ako je neki sudar, to je pravi haos. A da ne pričam tek o vozačima. Ovde svi voze kako hoće, svi negde žure, kasne, sviraju... Grad je prelep, ima mnogo naših ljudi. Ne znam koliko je tačno, ali ja sam načuo da sa srpskim pasošem ima oko 200.000 ljudi. Igrao sam svuda u Evropi, ali ovo je definitivno najlepši grad, od onog što sam lično uspeo da vidim i da živim u njemu. Blizu je i Beograd, na sat vremena avionom, možeš čak i kolima da odeš... Uživam ovde. Kad si igrač, posebno sada igrač Bešiktaša posle dve titule, onda je život pravo uživanje. Mnogo sam srećan ovde“, objasnio je Duško Tošić i zaključio:

„Čitam MOZZART Sport stalno. Najbolji ste. Sve što mi treba da pročitam i saznam, vidim kod vas na sajtu. Svaka čast na tome“.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Star Sport, MN PRESS, Action Images)