Intervju koji se čekao – priča Mina Rajole: Ma kakve pare, Điđo hteo da ostane, odluka moja 100 odsto! Pretnje smrću, mobing...

Kontroverzni menadžer izabrao novinare kojima će se obratiti i do detalja ispričao svoju verziju priče oko Doanrume i Milana

Konačno, priča koja trese Italiju i evropski fudbal prethodnih dana dobija svoj vrhunac! Saga oko Đanluiđija Donarume i njegovog odbijanja ugovora dostiže tačku kjučanja pošto je prvi put u javnost tim povodom izašao i glavni “negativac” priče – Mino Rajola!

Nekoliko dana pošto je na sastanku sa čelnicima Milana u Donarumino ime saopštio da mladi golman ne želi da produži ugovor koji mu ističe u leto 2018. godine, Rajola je ispričao svoju verziju priče. Napolitanac je izašao u javnost na način koji je on izabrao.

Rajola je juče rešio da izabere trojicu novinara kojima će dati intervju oko Donaruminog slučaja. Izabrao je TV gigante Rai, Medijaset (u vlasništvu Berluskonija) i Skaj Sport. Trojicu novinara iz ovih medijskih sila je doveo u Monte Karlo gde su sa njim uradili intervju u kuhinji njegove rezidencije, a svako je imao pravo na nekoliko pitanja i zadržao je ekskluzivitet na te odgovore. Četvrta TV stanica Sportitalija je odbila jer ne prihvata uslove da Rajola priča samo kad njemu odgovara i da u eter ide samo ono što njemu odgovara...

Interesantno je da je Rajola odbio predstavnike štampanih medija kojima se na Apeninima i dalje veruje više nego TV ili internet medijima. Na sastanak sa novinarima je zakasnio sat i 45 minuta i uslov je bio da intervju bude emitovan u ponoć kako štampani mediji u prvom izdanju sledećeg jutra ne bi imali njegove odgovore. Biranje novinara od strane Rajole, već je među navijačima izazvalo sumnju jer društvene mreže bruje “o najnameštenijem intrevjuu ikada”.

Ali poenta ipak nije kako je i pod kojim uslovima došlo do intervjua veća šta je Rajola rekao.

“Situacija je postala nasilna i neprijateljska, tako da nije bilo drugog izlaza. Odgovor je bio negativan zbog njihovog ponašanja u javnosti i kreiranja neprijatljske atmosfere prema mom klijentu i meni”, jedno je od Rajolinih objašnjenja.

A onda je krenuo u detalje motiva.

“Doneli smo odluku koju nismo želeli da donesemo. To nema nikakve veze sa novcem. Pretili su nam. Donaruminoj porodici je prećeno. Njemu je prećeno da neće igrati, pa mu je čak prećeno i smrću. Ne možete očekivati da zadržite igrača ako mu pretite”, kazao je Rajola, ali nije jasno da li misli na pretnje navijača ili je to klub uradio.

"PARE NISU PROBLEM, DOGOVORILI BISMO SE"

Mediji (uglavnom štampani) su prethodnih dana dolazili do saznanja da je Rajola tražio 8.000.000 evra po sezoni za Donarumu (najplaćeniji igrači u Seriji A su Iguain i Dibala sa po 7.500.000 evra godišnje, a Karlos Baka u Milanu sa 3.500.000) i otkupnu klauzulu od 50.000.000 evra ako se Milan ne plasira u Ligu šampiona. Rosoneri su ponudili 5.000.000 evra godišnje Donarumi i klauzulu od 100.000.000 evra koju ima i Beloti u Torinu.

“Novac nije problem jer se do njega nije ni došlo da bi bio problem. Nikada nismo ni pričali o novcu ili klauzulama jer nam nije ni dovoljeno da dođemo tako daleko u pregovorima. Nije nam dozvoljeno ni da razmišljamo o tome šta je najbolje za Điđa. Problem nije bio ekonomske prirode, jer kada dve strane hoće da nađu zajednički jezik, one ga nađu. O klauzulama i sličnim stvarima se priča kada se završi 90 odsto pregovora. Vidim da oni idu okolo sa budžetom za dovođenje top igrača, a top igrač im je u kući. Znam da bih uspeo da napravim finansijski dgovor da obe strane budu zadovoljne, ali do toga nikada nismo došli”.

Rajola je razrešio i dilemu koja je vladala o tome ko je presekao – on ili Donaruma?

“Bio je spreman da potpiše novi ugovor. Nije imao nikakve dileme u glavi. Želeo je. Ali oni i okruženje koje su napravili su nas prisilili da napustimo pregovore. Ja preuzimam punu odgovornost! Odluka je 100 odsto moja. Điđo mi je jednom prilikom rekao: ‘Mino, iskreno mislim da možda i nije najbolje da nastavimo pregovore kada ovi ljudi vređaju i prete meni i mojoj familiji’. I ja sam presekao”!

Kao primer pretnji je naveo transaprente navijača kojima je dosadilo Donarumino otezanje i ćutanje na sve napore kluba da ga zadrži.

“Posmatrali smo ponašanje javnosti prethodnih nedelja. Pogledajte samo ovaj primer, ispred klupske zgrade je bio transparent sa uvredama. Ozbiljan klub treba da zaštiti igrača od takvih transparenata i da ih skloni. Donaruma je osetio da je zaslužio izvinjenje koje nije dobio. Valjda bi klub trebalo da podržava igrača i hrabri ga tokom karijere, a ne da mu preti da će ga proterati na tribine?!”

Rajola tvrdi da nije bilo nikakvih pregovora sa Juventusom, Real Madridom i Pari Sen Žermenom kao što je Italija brujala prethodnih dana, nedelja, a u slučaju Juventusa i meseci. Pogtovo zbog Rajolinog odnosa sa Juventusom od kojeg je naplatio preko 40.000.000 evra provizije za transfer Pogbe u Junajted i prijateljskog odnosa sa klupskim funkcionerom i svojim dugogodišnjim klijentom Pavelom Nedvedom.

“Nisam pričao ni sa jednim od velikih klubova. Ni sa kim od njih nemamo dogovor. Već smo imali ponude od njih kada je imao 14 godina i kada su ga želeli Real, Juventus i ostali veliki. Da je hteo da ode, mogao je da ode tada. I sve vas sada uveravam da neće biti velikog transfera u skorijem periodu jer ni sa kim nismo pričali”.

"MIRABELI ĆE PLATITI ZA OVO, NE ŽELIM RAT SA MILANOM"

Milan je skoro godinu dana vršio pritisak za produženje ugovora, ali je Rajola prvo odbijao Galijanija sa rečima da čeka nove vlasnike za tako ozbiljnu temu, a potom je preispitivao ambicije i ozbiljnost novih valsnika. Kada su oni ekspresno potrošili 100.000.000 evra na pojačanja i pokazali ozbiljnost, izbili su mu taj adut iz ruku.

“Već ranije sam im obećao i garantovao da nećemo otići bez obeštećenja i da se ne plaše da će Điđo čekati da postane slobodan igrač. Tako da nije bilo potrebe da se žuri sa potpisivanjem novog ugovora. Želeo sam ozbiljniji i adekvatniji pristup kluba celoj stvari. Naterali su nas da donosimo odluke na koje koje nismo bili spremni. Zato smo doneli odluku i odbili ugovor”.

Rajola je priznao da je jedan od problema njegov lični odnos sa Milanovim novim sportskim direktorom Masimom Mirabelijem sa kojim se nije slagao ni u prošlosti kada je Mirabeli bio zaposlen u Interu. Spekulisalo se da je Mirabeli čekajući Donarumu da donese konačnu odluku, izgubio strpljenje i da telefonirao Donaruminom ocu. Tražio mu da je konačno kaže stav porodice i da kažu klubu na čemu je.

“Istina je, uopšte se ne slažem sa Mirabelijem. Mi smo dva potpuno različita sveta. Ono što on radi je na granici mobinga. Ako već nije prešao tu granicu... Ne delim vrednosti koje on deli, neću tolerisati takvo ponašanje i neću mu dozvoliti da se izvuče tek tako sa ovim”.

Na ključnom sastanku u Kaza Milan kada je Rajola saopštio odluku da Donaruma ne pristaje na novi ugovor i koji je napustio posle samo 40 minuta, Mirabeli nije ni bio prisutan. Rajola je pričao sa generalnim direktorom Markom Fasoneom, prvi čovekom od poverenja novih kineskih vlasnika.

“Sa Fasoneom nemam nikakav problem. Ne želim da ulazim u rat sa Milanom, ali u ovim okolnostima, ne vidim kako će se ovo drugačije razrešiti. Dali su nam ultimatum da odgovorimo do 13. juna. Odgovorili smo im”, kaže Rajola iako je konačan odgovor Milanu dostavljen u četvrtak 15. juna pošto je prethodna dva dana (kada je istekao rok) vladala totalna konfuzija i navijači su u ta dva najviše izgubili strpljenje sa Donarumom zbog njegovog ćutanja.

"NEKA DOVEDU SEDAM GOLMANA, BAŠ ME BRIGA"

Jedan od razloga zbog koji je Rajola odlučio da spali mostove se Milanom je možda i to što novi vlasnik Jonghong Li nije želeo direktan sastanak sa njim, što ni sa kim ne pregovara lično o transfer politici i za sve je ovlastio Fasonea i Mirabelija koje je i postavio kao ljude od poverenja za taj posao.

“Da, želeo sam da budem detaljnije upoznat sa planovima Milanovog projekta jer je u pitanju budućnost mog klijenta. Po mom mišljenju, oni su se poptuno pogrešno postavili. Bili su previše arogantni, nije mi se svideo njihov ton, ponašanje i način rada. Garantovao sam im da igrače neće otići bez obeštećenje i mislio sam da sam ih smirio, ali oni to nisu razumeli. Ovo nije trebalo da bude priča ko će kome ukrasti igrača. Ali oni su to tako shavtili i mislili da će im proći. Ne znam, možda nisam bio dovoljno ubedljiv i jasan...”.

Rajola je svoje uradio, sada je Milan na potezu. Da li će prodati Donarumu za 25.000.000 ili 30.000.000 evra što je više nego duplo manje od njegove realne vrednosti ili će ga precrtati i poslati celu sezonu na tribine.

“Istina, sada postoji taj rizik da će izgubiti celu jednu sezonu. Po njegovim kvalitetima je to nemoguće, ali ovo je već došlo do granice mobinga. Kada se drugi ljudi mešaju treneru u posao, onda je sve moguće...”

Da Milan ne računa na Donarumu za narednu sezonu, govori i to da već traže novog golmana i da su blizu dovođenja Perina iz Đenove.

“Traže golmana? OK, imaju pravo na to. Neka traže. Što se mene tiče, mogu da dovedu još sedmoricu golmana, nemam nikakav problem sa tim”, završio je Rajola.

To je bila verzija Mina Rajole koja je sinoć u ponoć emitovana na tri najveće italijanske TV stanice. Neki mu veruju, neki ne. Ipak, kada se podvuče crta iza Rajole ne stoji biografija menadžera čiji igrači su verni u klubovima. Ibrahimović, Pogba, Baloteli, Mhitarjan, Maksvel i ostali su često bili u ratovima sa klubovima na čijem su platnom spisku bili u tom trenutku. I uvek su zahvaljujući Rajoli uspevali da se izbore za transfere, a on za svoju proviziju.

Jedini koji je izabrao ljubav prema klubu pre Rajolinih saveta je Marek Hamšik. Kada je Mino Rajola pokušao da ga nagovori na transfer u Juventus pre dve godine, Hamšik jeodobio i raskinuo saradnju sa njim jer je želeo da sam odlučuje o svojoj karijeri. Međutim dvojica rođenih Napolitanaca, Rajola i Donaruma su lako našli zajednički jezik u kojem Rajola po sopstvenom priznanju na kraju donosi konačnu odluku o tome gde će fudbaler igrati.

Vremena Maldinija, Barezija, Totija, Del Pjera, Zanetija i ostalih klupskih zastava su očigledno prošla... Ovo danas su vremena Mina Rajole, Žorža Mendeša i ostalih gospodara sudbina.

