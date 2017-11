INTERVJU - Luka Mitrović: Kada pogledam iza sebe, ponosan sam! Imao sam pet divnih godina u Zvezdi

"Zvezda se i u prethodna dva meča pokazala kao nagazna mina u Beogradu. Neće mnogo ekipa odneti kući bodove tako lako. Izazov je veliki. Svi smo svesni kakav bismo rezultat napravili pobedom ovde", kaže krilni centar Bamberga i nekadašnji kapiten Crvene zvezde

Među navijačima Crvene zvezde Luka Mitrović je zadužio poseban status. Osam od deset pehara, koliko je mladi centar osvojio u crveno-belom dresu, podigao je kao kapiten, što ga čini i najtrofejnijim liderom u novijoj klupskoj istoriji.

Letos je, ipak, doneo odluku da okrene list, započne novi život i karijeru nastavi u Bambergu. Pet meseci pošto je napustio Mali Kalemegdan i zadužio opremu Bamberga, došao je trenutak da ponovo istrči na parket Kombank Arene, ali kao gost.

Nema sumnje, dočekaće navijači Crvene zvezde svog idola s mnogo iskrenih emocija. Toga je svestan i momak iz Novog Sada, zbog čega i ne krije da nestrpljivo čeka momenat da pozdravi one koji su mu godinama davali vetar u leđa.

„Za mene najdraža utakmica ove sezone. Otkad je bio poznat termin utakmice samo čekam taj dan i evo - konačno je taj dan stigao. Nestrpljiv sam, stvarno. Dolazimo sa, nevezano za mene, ambicijom da zabeležimo novu pobedu u Evroligi. U malo smo boljem momentu, digli smo nivo igre u odnosu na prethodnih petnaest dana. U dobrom raspoloženju dolazimo u Beograd“, kaže Luka Mitrović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Posle utakmica protiv Barselone i Makabija čini se da je Crvena zvezda poslala jasnu poruku - da neće biti lak plen ni za jednog protivnika?

„Ne znam kako pravilno da se izrazim, ali dolazimo na 'najdomaćinskiji' teren u Evropi. Znamo svi u timu, a ja pogotovo, kakva atmosfera vlada u Beogradu. Dosta igrača je već igralo u Areni, svi znaju šta nas čeka. Zvezda se i u prethodna dva meča pokazala kao nagazna mina u Beogradu. Neće mnogo ekipa odneti kući bodove tako lako. Izazov je veliki. Svi smo svesni kakav bismo rezultat napravili pobedom ovde. Iako je sam početak takmičenja, pobeda u Beogradu bila bi velika. Zato i dolazimo silno motivisani da napravimo dobar rezultat“.

NIJEDNA PRIČA NE MOŽE DA OPIŠE ENERGIJU ZVEZDINIH NAVIJAČA...

Znamo da je mnogi već imali prilike da osete energiju Zvezdinih navijača, ali da li su te saigrači ispitivali o povezanosti sa klubom?

„Ekipa je iskusna, imamo momke koji su dugi niz godina igrali Evroligu. Zato su mnogi već osetili tu energiju. Pričao sam im o tome kako sve polazi, pričao sam im o toj energiji. Ali, mnogo je teško objasniti tako nešto, zato oni što dosad nisu igrali u Beogradu moraće da osete uživo tako nešto. Treba izaći na parket, pred navijače, jer nijedna priča ne može da dočara tu atmosferu“.

Da li si uspeo da ispratiš crveno-bele ove sezone i kako ti se čini sastav pod vođstvom Dušana Alimpijevića?

„Naravno. Pratio sam i pratim uvek. Skoro sve utakmice u Evroligi i Jadranskoj ligi sam pogledao. Ekipa je dosta promenjena, 'težak' period je iza tima. Napravljena je smena generacija, ostala su četiri igrača iz prošlosezonskog tima, izmenjen je stručni štab... Ekipa je tokom priprema i dosadašnjem delu sezone napravila dobar posao. Posle svih tih promena mogu samo da zamislim koliko je teško bilo napraviti dobru hemiju i uigrati ekipu, da izgleda ovako dobro i da igra ovako na početku sezone. Da je konkurentna u Evroligi, jer već ima dva velika skalpa. Ostaje žal za utakmicom u Kaunasu. U Jadranskoj ligi praktično jedan, nazovi, kiks, protiv Budućnosti“, zastao je Mitrović i zatim dodao:

„Poraz, ko poraz... Ništa specijalno, posebno u ovom delu sezone jer ništa ne odnosi. Ekipa radi sjajan posao i želim im mnogo sreće u budućnosti, počev od petka, odnosno od trenutka kada se završi meč u Areni“, kaže Mitrović s osmehom.

Nikada nije lako kada napuštaš klub u kojem si odrastao, ali ti si bio u specifičnoj situaciji, jer si nosio i kapitensku traku. Koliko ti je teško bilo da staviš tačku na vreme u Crvenoj zvezdi?

„Bila je to velika odluka za mene. Prva veća moja odluka u dosadašnjem delu karijere. Da ne računam prelazak iz Hemofarma u Crvenu zvezdu, jer je situacija bila specifična. Klub je bio pred gašenjem, bilo je izvesno da će cela ekipa otići. Prvi put sam došao u situaciju da razmišljam o tako nečemu, odlasku iz Crvene zvezde, promeni sredine, odlasku u inostranstvo... Kao i u životu, tako i u sportu osetite momenat da je pravo vreme za promenu. Tako sam ja procenio da bi za mene najbolje bilo da promenim sredinu. Odluka nije doneta preko noći, niti je bilo šta urađeno po svaku cenu. Dobio sam ponudu Bamberga, procenio da je to odlična sredina za mene“.

Kako bi ocenio sve ono što se desilo na Malom Kalemegdanu?

„Proveo sam pet divnih godina u Zvezdi, osvojio deset trofeja, igrački stasao, družio se sa sjajnim ljudima, stvorio prijateljstva za ceo život. Kada napravim neku retrospektivu, osim te dve ružne povrede ne mogu da izdvojim ni jedan drugi, negativan detalj“.

Sada ste raštrkani na sve strane, ali da li se čuješ sa bivšim saigračima?

„Naravno. Pazite, kada sa nekim provedete toliko vremena, koliko ste zajedničkih treninga odradili, utakmica odigrali, koliko smo svi bili nerazdvojni... Ostao sam u kontaktu i sa momcima koji su ostali u Crvenoj zvezdi i sa onima koji su širom Evrope i sveta. To je lepša strana sporta, uspostavljaš prijateljstva, nudi ti priliku da sklopiš veze za ceo život“.

LEON, ALEKSEJ, VLADO, TRINKA...

Sada si otvorio novo poglavlje u karijeri, gde su te dočekali novi klub, sistem, trener, saigrači, grad... Kako si se uklopio u celu priču?

„Velika promena što se tiče grada. Od Beograda, velegrada, živog grada, gde je sve 24/7, došao sam u Bamberg. Poprilično mirna sredina, pravi nemački gradić, uređen, gde su svaki kamen i svaka cigla na svom mestu. Porodičan, miran, sa 60.000 - 70.000 stanovnika... Pravo mesto da vam fokus bude samo i isključivo na košarci. Nema mnogo toga da se radi. Ruku na srce, toliko smo na putu i gostovanjima da i ne provodimo mnogo vremena u Bambergu. Nema vremena za dosađivanje“.

S kim najviše provodiš vreme? Kako izgledaju slobodni trenuci u timu?

„U današnjoj košarci je nemoguće da odete u neku ekipu i da tamo ne zateknete s prostora nekadašnje Jugoslavije i s ovog govornog područja. Tu su Leon Radošević i Aleksej Nikolić. Oni su tu već starosedeoci. Prirodno je da s njima najviše vremena provodim i imam najbolju komunikaciju s njima. Oni su mi stvarno mnogo olakšali period privikavanja“.

Tu je i Vlado Šćepanović, kao trener u stručnom štabu?

„Jeste, on je sjajan čovek, trener, bio je odličan igrač. Dosta mi je pomogao kad sam došao ovde i udelio mi nekoliko dobrih saveta. Često razgovaramo i to mi znači mnogo“.

U košarkaškoj javnosti mnogo se priča o treneru Andrei Trinkjeriju, o tome da je blistavi trenerski um britkog jezika. Kako se tebi čini?

„Trener koji ima košarku u malom prstu. Definitivno se to vidi u svakoj njegovoj rečenici, na svakom treningu, vežbi, akciji koju igramo... Vidi se koliko zna, koliko je posvećen. Istakao bih i da je moderan trener, više okrenut ka američkom stilu i to se može zaključiti i po njegovoj priči, gde koristi mnogo američkih izraza i po stilu igre. Kada sam bio u SAD i tamo trenirao za Letnju ligu video sam da ima dosta sličnih stvari. Velika novina i u tom smislu za mene, posebno kada gledate na vreme provedeno kod trenera Dejana Radonjića. Tamo ste bili u jednom sistem gde se tačno sve znalo i to vam ulazi u svakodnevnicu i u krv. U pola noći da nas neko probudi da igrate utakmicu tačno biste znali šta treba da radite. Potrebno je izaći iz jednog sistema i ući u drugi i za to je potrebno vremena. Ne mogu da kažem da sam sve pohvatao, slagao bih. Još se trudim da pohvatam sve detalje i informacije koje nam trener iznosi. Dobra je sredina za rad, ljudi su spremni da pomognu u svakom trenutku i nema sumnje da će period prilagođavanja brzo proći“.

DOREL? KAD NEKO IMA ISKUSTVO I KVALITET - SVE SE VIDI!

Da li ti prija navedena promena - iz sistema gde je sve bilo 'pod konac' u grupu gde se ipak radi po drugačijim principima?

„Svaka promena u nekom smislu - prija. Ona vas dodatno motiviše, trgne, upijate nove informacije i stvari koje vam pomažu da budete bolji igrač. Svaki trener ima nešto svoje, nešto što usadi u svoj tim i igrače. Kada tako upijate znanja i detalje od više trenera, naročito od onih što znaju košarku, vi sami postajete bolji igrač“.

Poznato je da je Trinkjeri veliki zaljubljenik u jugoslovensku košarku, pošto vuče korene sa prostora nekadašnje države. Da li uspeva da ubaci po koji detalj u sistem?

„Uspeva, to se posebno vidi po treninzima, koji su dosta obimni. Ne trenira se baš kao što se trenira u SAD, sat do sat i po vremena, jednom dnevno. Ne znam da li je to uticaj naših trenera, ali prilično se trenira. Doduše, sada srazmerno obavezama koje imamo. Dosta se analiziraju utakmice i to odmah po završetku, nebitno da li se pobedi ili izgubi. Radi se i autoskauting, gledaju se klipovi sa prethodne utakmice - šta je dobro, šta nije, šta možemo da zadržimo, a šta da menjamo. Posvećenost košarci je velika kod njega i svih ostalih ljudi u klubu. Svi smo mislima na svakom treningu i svakoj utakmici. Ukoliko niste dovoljno fokusirani jako teško možete da se uklopite u njegov sistem“.

Da li bi navijačima Crvene zvezde mogao da približiš Dorela Rajta - njihovu neostvarenu želju u ovom prelaznom roku? Imao si priliku dobro da ga upoznaš u ovim danima...

„Dorel iza sebe ima dvanaest godina NBA iskustva iza sebe i to se odmah oseti. Ima osvojen NBA prsten, preko 500 utakmica u najjačoj ligi. Ima mnogo iskustva. Došao je u Bamberg i praktično bez odrađenog treninga sa ekipom izašao na parket i bio naš najbolji igrač. Kada imate takvo iskustvo i kvalitet - to se vidi na prvu loptu. Dosta će nam pomoći u nastavku sezone. Vidi se da je posvećen radu, ekipi. Sjajan momak, upija sve što mu treneri prenesu. Siguran sam da će i meni mnogo pomoći, pošto igramo na istoj poziciji“.

Znamo da si pored Crvene zvezde i veliki navijač Arsenala, zato moramo da te pitamo - za koga ćeš navijati u četvrtak uveče?

„Tu nema nikakve dileme - za Crvenu zvezdu! Arsenal volim i navijam za njih u svakoj drugoj situaciji, u četvrtak samo Crvena zvezda. Ova utakmica ide momcima kao poklon za sve što su dosad uradili, mi treba svoju šansu da tražimo protiv BATE-a i Kelna u poslednje dve utakmice. Trenutno dobro stojimo na tabeli i imamo veliku šansu da dočekamo i to proleće. Verujem u tim“.

(FOTO: Star Sport, MN Press)