INTERVJU - Marko Gudurić: Ne osećam se kao igrač od milion evra

Zvuči kao floskula ili izlizana fraza, ali činjenica je da mnogi košarkaši tokom cele karijere ne dožive ono što je Marko Gudurić prošao u samo jednoj godini. Prvi put je obukao dres Srbije, zatim je ušao u klupsku sezonu gde su mnogi sumnjali u kvalitet Crvene zvezde, da bi ista bila okićena sa tri pehara, 16 pobeda u Evroligi i apsolutnu dominaciju na regionalnim borilištima. Kao šlag na tortu došao je transfer iz snova i selidba u Fenerbahče, a na sve to nadovezala se još jedna reprezentativna akcija, u kojoj se Gudurić nada da će napraviti iskorak napred u odnosu na minulo leto.

Posle razgovora sa Vladimirom Štimcem, koji ste mogli da pročitate u utorak na našem portalu, sve navedene stavke navele su nas da na Kopaoniku napravimo intervju s levorukim šuterom iz Priboja, u kome smo, između ostalog, razgovarali o predstojećem revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope i duel Crvene zvezde i Sparte u Pragu, osećaju kada lopta „frsne“ mrežicu, o tome koji mu je sadašnji saigrač bio uzor, da li treba da odnosu sa Aleksandrom Đorđevićem, Fenerbahčeu, Crvenoj zvezdi...

REZULTAT U REVANŠU? NEKA BUDE 1:1

Hajde da krenemo od Crvene zvezde, ali fudbalskog kluba. Kako ti se činila utakmica protiv praške Sparte?

"Gledali smo meč u restoranu hotela. Pobedili su sa 2:0 i igrali su baš dobro, oduševili su zaista. Iskreno, nisam imao mnogo vremena prošle sezone da pratim dešavanja u klubu, zbog svojih klupskih obaveza koje sam imao i zgusnutog rasporeda. Ali, uspeo sam da ostanem u toku. Nažalost, video sam i kako su momci prošle sezone izgubili titulu, sada takođe gledam kako mi vreme i obaveze dozvoljavaju".

Kako ti se čini Zvezdina igra sada?

"Znam dosta igrača koji su tu, sve su to dobri momci i igrači. Iznenadili su, iskreno. Igrali su super prošli meč, delovali su nadmoćno na terenu. nadam se da će ponoviti dobru igru i u četvrtak u Češkoj. Ali, sve je otvoreno, Sparta je tim sa velikim iskustvom, vidim da su dosta novca uložili. Imamo lepu prednost, nadam se da ćemo je zadržati i proći dalje".

Kakvom se rezultatu nadaš?

"Neka bude 1:1. Da mi damo jedan gol i tako se obezbedimo za nastavak utakmice. Pa onda da sačuvamo prednost i izborimo bar još dva meča, a za to četvrto kolo - ko god da padne, biće spektakl".

UH, TAJ OSEĆAJ KADA LOPTA PROĐE KROZ OBRUČ...

Da se preselimo mi na košarkaški teren. Selektor Đorđević nam je ispričao da ste Bogdan Bogdanović i ti na slobodan dan tražili ključ od sale, kako biste odradili šuterski trening...

"Jeste. Eto, završili smo malo pre nego što ste vi došli u goste", uz osmeh klima glavom Gudurić i nastavlja:

"Morali smo da odemo malo da 'osetimo' koš, da ubacimo koju loptu... To je jedan poseban osećaj. Kada ti postane navika, moraš da odeš svaki dan na koš kako bi odradio tu svoju rutinu. Meni je to u sistemu još od juniorskih dana u Crvenoj zvezdi i rada sa trenerom Slobodanom Klipom. On mi je usadio tu ljubav. Kasnije je to otišlo na viši nivo uz Milana Gurovića u FMP. U Crvenoj zvezdi sam posle nastavio sa temeljnim radom, tako da ne može da prođe dan bez standardnog ubacivanja lopte".

Tu ste, onda, Bogdan i ti jako slični?

"A-ha-ha, da. Slične smo 'glave'. U nedelju nam je posle treninga rečeno da se odmorimo malo i ostavimo loptu po strani. Ali ne! Ja sam rekao: 'Ako Bogdan ide, idem i ja'. Ne može on da ubaci, a ja ne. Tako da smo imali baš fino jutro".

Pričao nam je Milan Gurović vaše zajedničke dogodovštine sa šuterskih seansi koje ste imali...

"Da, svašta je tu bilo. Kad god smo imali slobodno jutro, a nas dvojica bismo otišli u halu da ubacujemo. Sećam se naših početaka, ja sam imao 17, 18, 19 godina. To je vreme kada već moraš da počneš da gradiš ozbiljniju igru. To su, pritom, godine, kada se najviše 'gube' igrači, nažalost. Imali smo poseban odnos, prošli smo mnogo lepih stvari. Ali bilo je i dosta onih drugih situacija...", zastao je na trenutak Gudurić, osmehnuo se i dodao:

"Bilo je tu svega, zaista, svađa, prozivki, pa se dešavalo da ne pričamo po nekoliko dana... Ma svega! Znam ja da je to sve bilo iz najbolje namere, da ja budem što bolji. Mnogo smo trenirali na psihološkom planu, da stvorim pobednički mentalitet. Kasnije je to trener Radonjić još nadogradio, preneo mi svoje iskustvo, naučio me timskim elementima, taktičke stvari".

Interesuje nas tvoje mišljenje - koliko uživaš u tom prepoznatljivom zvuku, kada lopta „frsne“ kroz mrežicu?

"Uf, to je jedan od najboljih osećaja u košarci. Mnogi to ne primete, jednostavno i ne osete taj detalj. Poseban doživljaj, stvarno. Jedna od lepših sporednih stvari u košarci, bez sumnje".

KAKO SE STVARA ŠAMPIONSKI MATERIJAL...

Verujemo da ti je prošlo leto bilo posebno, jer si iza sebe imao sezonu u kojoj si eksplodirao, pa dobio i prvi poziv za nacionalni tim. Ali da li je ovo, ipak, nešto više, s obzirom na triplu krunu, to da si ponovo u reprezentaciji, ali i da si ostvario transfer snova?

"Iskreno, još nisam stigao da posložim sve stvari u glavi. Sve se izdešavalo jako brzo. Prošle godine i posle sezone nakon koje su malo šire narodne mase čule za mene, usledio je poziv za reprezentaciju i bio je to pozitivan šok za mene. Ali osećao sam se mnogo lepo. Bio sam u timu, osetio sam kako je to biti deo takve ekipe, upoznao sam sve te momke malo više. Bilo je sjajno. Onda je došla prošla sezona, u kojoj sam igrački još više sazreo, desile su se neke pozitivne stvari".

Koje?

"Uradio sam neke stvari na terenu i treningu koje sam zacrtao, sazreo sam kroz jednu novu formu Evrolige, osvojili smo tri velika trofeja, a onda je došao i transfer u Fenerbahče... Sve lepe stvari su se izdešavale. Sada sam opet u reprezentaciji i lakše mi je nego prošle godine. Znam sistem, znam šta trener i saigrači očekuju od mene, brže sam se adaptirao na celu situaciju. Dobro, sada su klasične pripreme, malo je teže, ali imamo dovoljno vremena da se spremimo za prvenstvo. Sve ide kako treba i samo neka nas zdravlje sve posluži i biće to dobro. Voleo bih da moje drugove prati zdravlje do prvenstva, tokom i posle Evrobasketa, a onda i kasnije, u svojim klupskim sezonama. Znate i vi koliko su sada teške sezone, kako se sve promenilo... Sada je zdravlje najvažnije, bez toga ništa ne možeš".

Kakvi su tvoji utisci o radu sa selektorom?

"Ono što taj čovek zna je na najvišem nivou. Bio je veliki igrač, idol, šuter, osvojio je sve što se može osvojiti, igrač za velike utakmice i takvog asa treba ceniti. Sada je jak i kao trener, ličnost, od njega sam stvarno mnogo toga naučio, pokupio neke sitne stvari koje meni u igri pomažu".

A o momcima sa kojima si u timu?

"Šta reći. Pa pogledajte vi tu listu igrača. Sve su to momci koji nastupaju po najboljim klubovima širom sveta. Neverovatno je to kako smo svi tako različiti, a opet se ispreplićemo svojim karakterom i stvaramo dobru hemiju. Gledajte, kada si u takvom društvu, dobijaš strašno veliku energiju, želju i motivaciju. Zato se na svakom treningu trenira mnogo dobro, zato i jeste tako dobra atmosfera. Svi su podređeni istom cilju. Imali smo svi dobre sezone i sve je to super, ali ovde kad se dođe... To je nešto neverovatno, posebno. Pravo je uživanje".

Mi sve to možemo da vidimo samo „površinski“ - kroz utakmice i razgovore s nama. Kako to sve izgleda kada ste na terenu, ili za istim stolom, samo vi, selektor i njegovi pomoćnici? Kako se stvara šampionski materijal?

"Pazite, ovo je isključivo moje mišljenje - pre svega, selektor je taj koji ima najjači uticaj. Bira igrače po tome kako se uklapaju u njegovu koncepciju. Znate već koliko puta je govorio da na prvenstvo ne ide uvek 12 najboljih, već igrači koji zajedno izgledaju najbolje na terenu. Kada na raspolaganju imaš ovakve momke, onda je sve lako, verujte mi. Svako unapred zna svoju ulogu u timu i svi prihvataju to, jer su normalni, dobri momci. Podređuju se timu i svima nam je lakše, pa čak i meni kao najmlađem članu, da vidim kako se oni ponašaju i 'kupim' sve te neke sitnice od njih i tako sebe nadograđujem. Sve je ovo neka drugačija dimenzija u odnosu na klub".

NE OSEĆAM SE KAO IGRAČ OD MILION EVRA...

Ne volimo da se ponavljamo, ali ovo pitanje se samo nameće - kakav je osećaj biti igrač od „igrač od milion evra“? Isto smo upitali i Nikolu Kalinića pošto je otišao u Fenerbahče pre dve godine...

"Nemam taj osećaj, nisam ja igrač od milion evra. Da se razumemo, razmišljam tako jer je Crvena zvezda ta koja je dobila obeštećenje od milion evra, ne ja", s osmehom nam je ovo izgovorio Gudurić, ali je i u tom osmehu bilo ozbiljnog tona:

"Znam sve šta se pisalo - da je to najveći transfer u istoriji Crvene zvezde, ali zaista nemam taj osećaj. Od momenta kada sam potpisao ugovor trudio sam se da zaboravim na to kako bih s mirom mogao da dođem ovde, pronađem svoju ulogu i probam da se izborim da budem u timu. Sve je to lepo što se izdešavalo, ali biće vremena kada ću razmišljati više o novom klubu i svemu što me čeka".

Verujemo da si, ipak, srećan zbog svega što se desilo?

"Naravno da jesam, mnogo. Raduje me i to što je Crvena zvezda dobila obeštećenje i da sam i na taj način pomogao klubu koji mi je u srcu. Ali lično se trudim da ne razmišljam o tome. Ispred mene je veliki i naporan rad, sa trenerom Obradovićem i novim saigračima. Znam da Željko mnogo očekuje od svakog treninga, od svakog igrača".

Pretpostavljamo da si imao neke konsultacije sa Nikolom Kalinićem i Bogdanom Bogdanovićem?

"Da, razgovarali smo, pričali smo o svemu, približili su mi malo klub i kako ceo sistem funkcioniše. U Istanbulu sam bio dan i po, kada sam obavio preglede i stavio potpis, tada sam uspeo da sretnem i Željka Obradovića. Videli smo se, kratko smo pričali i ukratko mi je poručio šta očekuje od mene u reprezentaciji, šta u klubu kasnije... Pitao me je i neke opšte stvari, vodili smo vrlo prijatan razgovor. S Bogdanom i Kalinom sam mnogo više pričao o svemu, ispitivao sam ih o svemu, o treneru, treninzima, gradu, ljudima u klubu... Da mi malo približe dešavanja, kako bi mi bilo lakše, pošto prvi put idem van Srbije. Verovatno će me čekati određeni period adaptacije na sve. Ali verujem da sam spreman, da je došlo pravo vreme da se napravi iskorak u karijeri".

BOGDAN MI JE BIO UZOR, VERUJEM U ZVEZDU

I dalje se mnogo govori o tome da si doveden u Fenerbahče s namerom da zameniš Bogdana, a mišljenje brojnih stručnjaka, pa čak i Nikole Kalinića je da ne smeš da se nosiš time da moraš da „uđeš u Bogdanovićeve patike“. Kako ti gledaš na sve to?

"To sam i ja prvi pomislio. Bogdan mi je u jednom trenutku karijere bio i uzor, dok sam ja bio u FMP, a on igrao za Partizan. Stvarno sam voleo da ga gledam, trudio sam se da pokupim neke stvari koje on radi, od individualnih treninga, do same mehanike šuta. On mi je davao dodatnu motivaciju da napredujem. Sada smo jako dobri prijatelji, družimo se, pričamo, radimo zajedno na istom cilju... Imamo i slična razmišljanja", završio je misao levoruki šuter, a onda produžio:

"U Istanbul ne idem da bih bio Bogdan Bogdanović i njegova zamena, nego da stvaram svoje ime i budem Marko Gudurić. To je ispravno razmišljanje, borim se za sebe i svoju karijeru. Da se razumemo, jako poštujem Bogdana i sve što je uradio u karijeri i za klub. Podigao je sebe i tim, iz godine u godinu zajedno su rasli i osvajali sve značajnije trofeje, a evo sada stigli i do krova Evrope zajedno. To koliko ga ljudi vole i poštuju tamo, to je nešto neverovatno".

Još dok si igrao za Crvenu zvezdu imao si priliku da se upoznaš sa Fenerovom infrastrukturom i čime sve klub raspolaže. I Bogdan Bogdanović je nedavno pričao da je to druga dimenzija za naše uslove...

"Sve je to na višem nivou, od medicinske tehnike, preko hale, do same organizacije... Grad je neverovatan, navijače znam odranije, hala je takođe jako dobra. Zasad sam stigao samo da upoznam ljude iz kluba, ne i saigrače pošto su svi na odmorima. Znam Jana Veselog odranije...".

Crvena zvezda nalazi se na novom početku, baš kao i ti. Samo, situacija na Malom Kalemegdanu drugačija je od tvoje?

"Moram ovo da kažem, nisam dosad hteo o tome da govorim. Žao mi je što su u isto vreme otišli svi momci koji su napustili klub. Pogotovo što je F4 Evrolige naredne godine u Beogradu. Tako se 'potrefilo'. Ali ne brinem ja za Zvezdu. Siguran sam da će napraviti dobru ekipu. Evo, već su došli novi igrači, tu je novi trener koji je jako mlad i perspektivan. Zbog svega što se dešava pripreme kreću ranije u odnosu na ostale, a sve sa ciljem da se spreme što bolje za novu sezonu. Dobro je da su tu ostali Nemanja Dangubić, Branko Lazić kao novi kapiten, od Ognjena Dobrića očekujem da eksplodira ove godine..."

Šta očekuješ od novog tima?

"Siguran sam da će Zvezda uprkos svemu i da će rezultati doći. Setite se kako od nas prošle godine niko nije očekivao da ćemo imati ni približno sezonu kakvu smo imali. Pričalo se da ćemo u Evroligi imati najviše četiri ili pet trijumfa, a mi smo na kraju imali čak šesnaest recki! Na kraju sezone se desilo sve što se desilo, znate i sami - tri pehara. Zato verujem da će Zvezda napraviti dobru priču, postoje svi uslovi za to. Biće Zvezda na nivou", zatvorio je ovu temu Gudurić, a onda se nadovezao na pređašnju misao:

"Mnogo sam srećan što su svi momci koji su otišli napravili velike ugovore, neki čak i najveće u karijerama. Svi su imali dobre sezone, svi su zaslužili da odu i naprave takve angažmane. Svi imaju svoje porodice, treba da razmišljaju o njima, pored karijere... Velika je to stvar za sve nas".

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

FOTO: (Star Sport, MN Press)