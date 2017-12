INTERVJU – Miloš Vazura: Ko je sumnjao u nas...

Generalni direktor Partizana za MOZZART Sport pričao o nepoverenju opozicije, previranjima u klubu, istorijskom uspehu, prelaznom roku, saradnicima, dugovima

Veličina slova A A A

Vremena se menjaju. Ljudi, takođe. Ni Partizan nije isti kao što je nekad bio, ali je stigao tamo gde je nekad bio. Nisu do proleća u Evropi uspeli da ga dovedu igrači, treneri i čelnici s kojima je osvajao titule (čak osam u eri samostalne Srbije), niti oni koji su omogućili Ligu šampiona, ali sadašnji - jesu.

Te 2004/2005 klub su vodili prekalenji funkcioneri (Nenad Bjeković i Žarko Zečević), a na klupi sedeo početnik (Vladimir Vermezović), da bi se ove jeseni dobitnom pokazala potpuno drugačija kombinacija, jer glavnokomandujući struke (Miroslav Đukić) po stažu „šiša“ prepostavljenje direktore (Ivicu Ilijeva i Miloša Vazuru).

Pravila nema. Osim onog, na oba primera potvređenog, da ako svako radi svoj posao najbolje što zna rezultat dolazi kao logična posledica. Partizan je posle 13 godina lutanja po Evropi (samo četiri pobede u grupnoj fazi) uspeo da u njoj prezimi.

„Otkako sam u Partizanu, mogu da se pohvalim sa dve titule, dva kupa, dva plasmana u Ligu Evrope i sad prolećem u tom takmičenju. Svako ko je sumnjao u nas, ljude iz ove uprave, napravio je veliku grešku. Niko neće da likuje, nije ljudski, ali dokazali smo kako radimo i kako se borimo za interese Partizana. A ne, kao što su pojedinci pričali, da smo došli s cilejm da upropastimo klub ili prodamo titulu“, kaže na početku intervjua za MOZZART Sport Miloš Vazura, prvi operativac crno-belih.

U čemu je caka, ima onih koji se pitaju „kako je ovim ljudima to uspelo“, pa jedni pominju da ste promenili klimu posle mandata Dragana Đurića, a drugi da vas prati luda sreća?

„Ništa od ovoga ne bi bilo da nismo radili pošteno. Rezultat dolazi kao posledica načina na koji smo se uhvatili u koštac s problemima. Zatekli smo klub u blokadi, zaposlenima su kasnile po četiri plate, dugovi za struju i vodi bili su enormni, a sad – pogledajte samo – ljudi u klubu su nasmejani, zadovoljni, plate dobijaju u dan, obaveze prema državi izmirujemo na vreme. Stabilni smo“.

Sad je tako. A malo je nedostajalo da ne budete na ovim pozicijama, prošle godine samo jedan glas je obezbedio kvorum i sprečio uvođenje privremenih mera FSS, sve kao posledica rata sa opozicijom?

„Dešavanja na skupštinama bila su odvratna. Previranja među partizanovcima – katastrofa. Sumnjalo se u nas, osporavali su svi naši poslovni potezi, od dovođenja Leonarda do angažovanja Đukića. A prvi je bio jedan od ključnih igrača na pohodu ka duploj kruni, dok nas je drugi uveo u nokaut fazu Lige Evrope. To pokazuje našu ozbiljnost u rukovođenju i najbolja je potvrda da nam je prvi i jedini interes – Partizanov“.

PARTIZAN IMA SKUP TIM, ALI ISPLATILO SE

Šta konkretno dobijate plasmanom u šesnaestinu finala Lige Evrope?

„Napravljena je velika stvar za Partizan. Finansijski, razume se (minimalna zarada od UEFA ove sezone 5.360.000 evra, op. au). Podigli smo cenu igrača za 20, možda i 30 odsto. Popravili smo poziciju klub na UEFA rang listi, preskočili smo Inter i Everton, a ako da Bog i revanširamo se kijevskom Dinamu nadmašićemo i njegovog imenjaka iz Zagreba. Promenili smo klimu u i oko Partizana. Ljudi su počeli da nas respektuju, vide da se ovde radi studiozno i temeljno“.

Takve pohvale dobijate od stranaca ili naših zaljubljenika u sport?

„Uvek će postojati otpor i sumnja našeg čoveka. Ne žalim se. Štaviše, ne bih voleo kad bi nestala takva vrsta pritiska. Makar bila i iznutra. Ne volim da se opustim. A pritisak, bilo ko da stvara, primorava da te sagledaš gde grešiš, da se dokazuješ i da na kraju rezultatima pokažeš onima koji te kritikuju: „pogledaj, ovo smo uradili“. Ponosan sam na ekipu saradnika, milina je raditi kad uz sebe imate ljude kao što su Milorad Vučelić, Žarko Zečević, Milan Obućina, Vladimir Vuletić, Ivica Iliev... Ono po čemu se razlikujemo od drugih klubova je da se kod nas zna ko šta radi. I niko se nikom ne meša u posao“.

Ni treneru? Znate na šta mislimo i kako se to tumači u srpskom fudbalu?

„Pričalo se da ranije sportski sektor nije imao slobodu. Otkako sam došao borio sam se za njegovu samostalnost. Uvek će se naći neko ko misli da zna bolje od struke, moje je bilo da je zaštitim od uticaja spolja i da trener i sportski direktor sami odlučuju. Oni znaju najbolje“.

Vaš deo posla su finansije. Da li Partizan ima skup tim?

„Izuzetno skup. Ne bih da iznosim cifre, ali možete misliti koliko zarađuju Suma, Tošić, Stojković... U slučaju poslednje dvojice narod misli „aha, došli su besplatno, šta tu ima da se plaća“. Baš to je štos, igračima angažovanim bez obeštećenja plata mora da bude veća, kao što je bila i Leonardova. Isplatio se, za godinu dana smo od 0 napravili 4.000.000 evra“.

Letos su prodati i Leonardo i Đurđević, kao poluge šampionskog tima, ostaje li ovaj koji je izborio proleće u Evropi na okupu?

„Prvo da razjasnim: pošto nemamo veliki priliv novca od sponzora prodaje ulaznice, a kamoli od TV prava, 95 odsto budžeta pokrivaju transferi. Tačno je da smo prodali i Lea i Đuku, prethodno i Blekija Milenkovića, svi su govorili da bez njih nemamo šta da tražimo u Evropi, a mi smo em zaradili novac, em sportski uspeh ostvarili“.

ZIMSKE TEME – STOJKE, EVERTON, SUMA, PANTIĆ...

Dugujete nam odgovor na drugo pitanje: ostaje li ovaj tim?

„Kostur ostaje sigurno. Ideja je da sačuvamo što više ključnih igrača, s tim da ako dođe ponuda za koju procenimo da nećemo dobiti bolju, a pritom imamo odgovarajuću zamenu, onda taj igrač može da ide“.

Možda i ključni je – Vladimir Stojković?

„Mislim da će ostati. Ima ugovor do juna. Apsolutno ne znamo ni za jednu drugu opciju. Naš je igrač, nismo ni pričali o mogućnosti da ode. Kad i ako za to dođe vreme sve će se činiti u dogovoru sa golmanom“.

Šta je sa Sumom, nikako da opravda status najskupljeg pojačanja u istoriji klub?

„Neke limite smo probili njegovim angažmanom. Ljudi kažu „pogrešili ste što ste doveli Sumu“. Ja kažem „polako, ima vremena, videćete“. Kad evropski klubovi vide da smo ga platili 1.650.00 evra, automatski znaju da od nas ne mogu da kupe jeftinog igrača. Dakle, napravili smo pomak na tržištu“.

Ostaje li Everton Luiz?

„Počeli smo pregovore o novom ugovoru, Brazilac daje 100 odsto sebe Partizanu i zaslužuje da se borimo za njegov ostanak“.

Kažu da njegovi menadžeri koče produžetak saradnje?

„Agenti su deo svakog posla i sa njim mora da se priča. Nećemo, pak, dok se ne ode na pauzu. Prvi dan posle večitog derbija znaćemo na čemu smo“.

Hoćete li, kao što je bio slučaj sa Marko Jankovićem, otkupiti ugovor i Danila Pantića?

„Vratili smo Daču u život i nadam se da to ceni. Kao i da će ceniti kad budu počeli pregovori sa Čelsijem oko otkupa ugovora“.

Šta bi bilo da Partizan nije obezbedio proleće u Evropi?

„Našli bismo se u finansijskom problemu“.

Pojasnite?

„Stalno vraćamo stare dugove. Pritiskaju nas, nikako da uhvatimo vazduh. Uskoro na naplatu stiže tužba italijanskog menadžera Serđa Bertja, posrednika u prodaji Stefana Savića Mančester Sitiju, u iznosu od 500.000 evra. U sklopu istog transfera isplatili smo i srpskog agenta Peličića 400.000 evra, ostalo je da mu isplatimo još oko 50.000 evra. Dolazi na naplatu i tužba grčkih advokata za Adema Ljajića, posrednika u transferu u Mančester junajted. Ni „slučaj Andrija Živković“ nije završen, manji deo novca od presude od 2.500.000 evra moramo da platimo. Nadam se da ćemo u januarskom prelaznom roku napraviti takve arnžmane da ćemo posle toga moći da ispeglamo sve. Time bismo završili sa starim obavezama... Zato je plasman u narednu fazu Lige Evrope značajan, jer nam omogućava da računamo na priliv novca od UEFA“.

O RAĆI, MITRU, MARKECU, RUKAVINI...

Hajmo malo o eventualnim pojačanjima. Prvo – Radosav Petrović?

„Pričali smo letos i sa njim i sa Sportingom i rekli da ćemo opet pregovarati na zimu. Portugalci su istakli neku cenu, videćemo i sa Raćom, njegova želja mora da bude takva da tu cenu ovori. Neće biti lako, jer mu ugovor ističe tek tek za dve i po godine“.

Da li je finansijski, pre svega, izvodljivo da se u Humsku vrati Aleksandar Mitrović, Grobari navijaju da pozajmite i Lazara Markovića, pominju i Antonija Rukavinu?

„Posle izborenog evropskog proleća je mnogo lakše dovesti igrače u Partizan, ali nije moguće da dođu sva imena koja se pominju. Naše ideje su pozajmice s pravom otkupa. Ili, na primer, takav aranžman da ih klubovi u kojima trenutno nemaju zapaženu ulogu pošalju kod nas na pozajmicu, da se ovde vrate u život, dostignu određenu tržišnu vrednost, pa da ih stranci na konto toga dalje prodaju. Dobro svima, zar ne? Prioritet je, ipak, da dovedemo što manje igrača na pozajmicu, a što više onih koji će u potpunosti biti naše vlasništvo“.

Traži li Partizan desnog beka, makar rezervnosg?

„Svakako da nam je potreban igrač na toj pozciji. Vulićević igra u kontinuitetu, ponekad ga menja Miletić, ali ako direktor i trener procene da bi trebalo dovesti još nekog, to ćemo učiniti“.

Nekoliko meseci pošto ste preuzeli klub pre skoro tri godine objavljeno je da je dug Partizana 14.800.000 evra. A sad?

„Između 12.000.000 i 13.000.000 evra. Varira zato što taman ga oborimo ispod 10.000.000, a onda dođe neki Živković ili menadžer i tuži nas. U dug ulaze i potraživanja nekih igrača koji odavno nisu tu. Lane smo morali da platimo platimo Lolu Smiljanića, Volkova i Danka Lazovića kako bismo dobili licencu za UEFA. Tu je bio i Đorđe Lazić, a setite sekad je igrao. Onda Goran Pandurović, malo pre povratka. Zatim Stefan Savić. Regulisali smo sve što nam je potraživao Lazar Marković, dok je za Ljajića ostalo 13.000-14.000 evra duga. To su momci koji lepo zarađuju u drugim klubovima, pa su nam izlazili u susret i pomerali rokve, ali će sigurno dobiti nova. Dug je održiv, to je najbitnije. Pazite, Barselona duguje oko 300.000.000 evra. Nadam se da ćemo do leta da ga spustimo na jednocifren broj miliona“.

LJUDI POTCENJUJU SUPERLIGU, TU SE PRAVE MILIONSKI TRANSFERI

Poslednih dana svedoci smo ponovnog rata saopštenjima na Topčiderskom brdu. Da li u tom haosu vidite prostor da Partizan opet bude prvi?

„Optimista sam, borićemo se da slavimo i narednog maja. Neće biti lako, jer ima i Zvezda dobru ekipu. Naše prvenstvo je zanimljivo. Ljudi ga potcenjuju, a regionu smo najbolji, možda samo Hrvati imaju jaču ligu, ali mi imamo dva kluba u Ligi Evrope, oni – nijedan. Te priče da Superliga ne valja potiču od negativaca, ljudi koji žele zlo srpskom fudbalu. Zar milionske prodaje i naših i Zvezdinih igrača ne ilustruju moju tvrdnju?“

Da li je Partizan stvarno u sprezi za FSS kako tvrde na Marakani?

„To vam je ono „lopov viče – drž'te lopova“. Ljudi po Srbiji se smeju na takve optužbe našeg najvećeg rivala. Zna se koliko je bilo teško Partizanu da uzme titulu minule sezone i koliko teško dolazimo do pobeda u ovoj. Da smo u sprezi za sudijama, verovatno bi to išlo mnogo lakše, ne bismo čekali do 92. ili 95. minuta da dajemo golove. Nikakvu pomnoć nemamo, niko nam i ne odmaže. Nek' tako ostane“, diplomatski će na kraju Miloš Vazura, koji će 25. decembra proslaviti tri godine u ulozi prvog operativca kluba iz Humske.

ĐUKIĆ SE VRATIO KAD JE VIDEO DA SMO SREDILI KLUB

Dolazak Miroslava Đukića letos je propraćen euforično, jer je posle šokantnog odlaska Marka Nikolića bilo potrebno naći neko „jako“ ime. Čime ste ubedili sadašnjeg trenera da se vrati u Srbiju posle skoro decenijskog odsustva tokom kojeg se čak i retko oglašavao o stanju u našem fudbalu?

„I mi smo mislili da je nemoguće, ali kad smo preko menadžera uspostavili kontakt, Đuka je video da radimo kvalitetno, raspitao se kod ljudi kojima veruje kako klub funkcioniše. Zvali smo ga i u leto 2016, tad nam je reko da nije trenutak, jer je bio haos oko skupština. Pre šest meseci uverio se da je Partizan sređen i da u njemu rade normalni ljudi, koji će mu obezbediti slobodu u radu“, ističe Vazura.

Da li je insistirao na posebnim uslovima?

„Ne. Doduše, Đukić za srpske uslove jeste skup trener, ali kad se pogleda šta nam je doneo – nije skup. Doveli smo ga s ciljem da nas uvede u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, a on je to ostvario još krajem avgusta. Ovo sad je bonus“.

ŽENO, IDEŠ SAMA NA ZIMOVANJE

Kako izgleda jedan radni dan Miloša Vazure u Partizanu?

„Pitajte zaposlene, da ne bi bilo da nešto preuveličam. Šest dana radim neprestano, a sedmi se pripremam za novu radnu sedmicu. Godišnje uzmem odmor u trajanju od šest radnih dana. Žena me pre neki dan pita „kad ćemo na zimovanje“, a ja joj kažem „kako stoje stvari – sama ćeš ići, imam posla u Partzanu“, predočio je generalni direktor.

(FOTO: Star sport, MN Press)