INTERVJU - Muta Nikolić: Zvezdin cilj Fajnal for, Partizan da prestane da kuka, KSS da ne misli samo o Beogradu, a ja ću da napravim pleja!

Šampionski duh čuvenog trenera u svoj svojoj suštini

Od čoveka kojem je nadimak Muta možda se ne bi očekivalo, ali Miroslav Nikolić uvek priča bez dlake na jeziku. Iskusni trener, nekadašnji šef struke svih glavnih srpskih košarkaških klubova, pomoćnik selektora Aleksandra Đorđevića, iskoristio je početak nove godine za sumiranje utisaka iz 2016, ali i trenutnog stanja u ovdašnjoj igri pod obručima.

Sada trener najmlađeg srpskog profesionalnog košarkaškog kluba, Dinamika sa Dorćola, kaže da oba večita rivala, koja naziva institucijama, u dosadašnjem toku sezone igraju dobro, ali ih je kritikovao zbog neke vrste traženja alibija pred javnošću. Jer u glavi Miroslava Nikolića srpska košarka može samo i isključivo da razmišlja o najvećim ciljevima. Ma koliko nerealno zvučalo i ma koliko uslovi bili teški.

"Zvezdi ove godine ide odlično, pokazala je da je dobra ekipa. Igraju dobro, sve pobeđuju. Sigurno će ući među osam, ali meni je, zbog srpske košarke, važan rezultat Fajnal for. Ako se ode tamo, onda je uspešna sezona. Ovo, kao 16, pa osam ekipa što pričaju, to smo u principu svi radili. I kad sam je bio u Partizanu, da ne zvuči sada prepotentno. Šta znači to, osam? To valjda da bi se opravdali kod novinara, je l tako? Treba valjda da ideš gore... Setite se, onaj Partizan koji je vodio Kime Bogojević, pa smo ušli na F4. To je za mene rezultat kojim bi se isplatila sezona", rekao je Nikolić u intervjuu za MOZZART Sport.

U Crvenoj zvezdi Nikolić je radio u dva navrata, a ništa manje nije štedeo u ovoj priči ni Partizan koji je vodio godinu i po dana.

"Partizan dobro deluje, oni guraju svoju priču. Međutim, stalno je to jedna ista priča - nemaju para! Imaju. Ja to ne priznajem. Imaju para, čim funkcionišu. E sad, nemaju više para od Zvezde. Partizan je 10, 15 godina harao po Evropi, Zvezde nigde nije bilo. Sad su se ovi malo konsolidovali, pa ajde da malo budemo ljubomorni na Zvezdu. Ja sve ovo gledam kao trener reprezentacije. Treba gurati klubove koji su sposobni, koji mogu da idu dalje. Partizan se takmiči, ima dobru ekipu, odličnu u stvari. Imaju finansijske probleme, ali imamo ih i mi ovde, imaju ih svi".

Glavni problem srpske košarke u ovom trenutku, prema Nikolićevom mišljenju, jeste činjenica da u Srbiji ne postoje ozbiljni klubovi u unutrašnjosti.

"Pa ne mogu da postoje samo Zvezda i Partizan. Sve smo klubove pogasili, treba ojačati našu ligu. Da napravimo našu kao ABA ligu, da onaj iz Kruševca dođe da se takmiči u Beograd, da može da ima popodnevni odmor, da odigra utakmicu i da se vrati kući. Da mu bude plaćeno, da imamo sponzora. Da ti igrači više ne idu po Rumuniji i nekim klubovima gde ne znamo ni gde igraju. Ali ne vredi, svi navijamo za Partizan ili Zvezdu i to je normalno, radi se o institucijama. Ali ko navija za Megu? Samo roditelji. I FMP? Gde su tu Kragujevac, Novi Sad, Leskovac, Čačak, Valjevo, Kraljevo".

Zanimljivo zapažanje izneo je iskusni košarkaški stručnjak kada su u pitanju trofejni košarkaši iz prethodnih veoma uspešnih reprezentativnih generacija.

"Čačak je kolevka srpske košarke, mnogo igrača je dao. Nema talenta bez unutrašnjosti. Znam samo dva vrhunska igrača iz Beograda - Moka Slavnić i Saša Đorđević. Ostali su došli odnekud da prave karijeru. Istina je u tome, unazad 45 godina koliko pratim košarku, svi su došli iz unutrašnjosti, tu treba praviti škole košarke."

Druga stvar zbog koje je Muta Nikolić zabrinut je nedostatak dobrih srpskih plejmejkera koji bi trebalo da zamene i naslede igrače poput Miloša Teodosića i Stefana Markovića.

"Mi treneri smo grešili godinama unazad, jer smo svi tražili visoke talentovane igrače. Svi smo hteli da pravimo neke plejmejkere od 207 centimetara kao Kukoč, razumeš? I sad ima mnogo visokih igrača. Nekad je, 70-tih godina bio vrh kad se pojavi čovek od dva metra. Sad je svaki drugi toliko visok. Mislim da sam ja dao jedan doprinos pravljenju nekih plejmekera, da ne nabrajam, dosta ih ima. Zato hoću da ti mladi 2002, 2003. godište dođu kod mene u školu u Dinamik, da po tome budemo prepoznatljivi. I veruj mi, za jedno tri, četiri godine biće uspeha. Ima igrača na vidiku. Ja ih dovodim iz unutrašnjosti, jer ovde su svi zauzeti. Zvezda, Partizan, tu smo blokirani... Ja ove koji ne idu u večite dovedem kod nas u klub."

Među igračima na pomenutoj poziciji koje je na vreme uspeo da "namiriše" Nikolić je istakao i Stefana Jovića, odnosno Milenka Tepića.

"Uvek sam verovao u Jovića. A ja sam u ono vreme gurao i Tepića, u Vojvodini, kada je imao 15 godina, propala mi sezona zbog njega jer sam hteo da ga izguram kao igrača. Provalio sam, bez njega ću biti peti, a sa njim sedmi. Ali sam napravio igrača. Šta mi znače dva mesta ili jedna sezona. Pa bio je tu i Bakić, Dragan Milosavljević, svi su prošli kroz dril, ali sam verovao u nešto".

Razgovor sa Nikolićem nije mogao da protekne bez tema koje se teču i srpske reprezentativne košarke. U 2016. godini Orlovi su osvojili srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, a u ovoj ih čeka prvenstvo Evrope.

"Saša Đorđević je vrhunski trener. Pobio je tu teoriju da vrhunski igrač ne može da bude vrhunski trener. Bili smo drugi na svetu, pa četvrti u Evropi i sada drugi na Olimpijskim igrama. Zahvaljujem se i vlasti što nam je ovde napravila kvalifikacioni turnir za OI. To je mnogo velika stvar. Pitanje je da li bi se kvalifikovali za RIo da smo igrali negde drugde", naveo je on.

Olimpijsku medalju, i to bronzanu, osvojile su i srpske košarkašice koje je na početku godine zatekla loša vest o odlasku selektora Marine Maljković.

"Iznenadila me je njena ostavka. Jako mi je žao. Družili smo se malo, ona je vrhunski trener i sad kad treba da nastavi, ona se umorila. Rano si se umorila! Svi radimo. Ima uspeh, neka nastavi i sa mladima i sa ostalima da radi, ko će sad da bude selektor?"

Kada je u pitanju nastavak uspešnog trenda u muškoj selekciji započetog pre tri godine, Nikolić smatra da su ciljevi jasni.

"Sad smo došli do nivoga gde nema nazad. Moramo da uzmemo jednu od medalja, da idemo na zlato, neuspeh bi bio da ne osvojimo medalju. Uvek je to cilj. Navikli smo naciju na zlata i to je to".

Od ove godine ćemo u srpskoj košarci ponovo gledati tandem Đorđević - Danilović pošto je ovaj drugi u decembru izabran za predsednika KSS.

"Naravno da očekujem da Danilović i Đorđević sada ponove saradnju koju su imali kao igrači... Obojica su već uspešni na funkcijama po završetku igračke karijere. Mislim da će to dobro da funkcioniše. Nacija je u pitanju, ne samo pojedinci, Znaš koliko me interesuju Muta, Pera, Žika? Moramo da napravimo dobru, porodičnu atmosferu. da stvaramo rezultate, svi očekuju od nas. Veći je pritisak, ali moraš da igraš sa jakima da bi nešto postigao u životu. Pa, šta sad? Stalno smo bili u nekom tunelu, neka demagogija i diplomatija... Alo, ili jesi ili nisi! Završena priča".

Sa Mutom Nikolićem nikad nije dosadno. Možda nema toliko teoretisanja i pisanja po tabli kao kod nekih drugih trenera, ali jasan stav i trenerska žica, moglo bi se reći zlatna, svakako je tu. Na sreću srpske košarke.

