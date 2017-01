INTERVJU - Nikola Kalinić: Najviše sam voleo Ševčenka

Srpski reprezentativac i prvotimac Fenerbahčea govorio je za naš sajt u Novogodišnjem intervjuu i istakao da mu je 2016. godina najuspešnija i u karijeri, ali i na privatnom planu. U prazničnom i opuštenom raspoloženju, dotakli smo se i tema o kojima retko govori kao što su recimo - fudbalske

Veličina slova A A A

Kada pogledate šta je sve uradio Nikola Kalinić 2014. godine, teško je bilo verovati da će se dogoditi godina u kojoj će sve to daleko nadmašiti. Tada je osvojio Jadransku ligu, postao je prvak Srbije i podigao je pehar Kupa Radivoja Koraća. Zaigrao je u reprezentaciji, uzeo svetsko srebro, zakucao Buruzisa i postao zvezda. Na kraju, sve mu je to donelo transfer u Fenerbahče gde je i danas.

Ipak, kada se sagleda 2016. godina, bila je još savršenija za Kalinu. Srebro na Olimpijskim igrama je uspeh kakav se događa jednom u “x” godina, a i na klupskom nivou došao je do samog vrha sa Kanarincima gde je postao vicešampion Evrolige. Na sve to imao je i uspeha na privatnom planu.

Šta ćete više?

Ali, da se vratimo na početak. Nikola je odrastao u sportskoj porodici. Njegov otac igrao je stoni tenis, brat je vaterpolista, majka mu je višestrana sportiskinja, dok je sestri odbojka u sferi interesovanja. On je odabrao košarku, ali se bavio i drugim sportovima kao mali.

"Naravno. Stoni tenis, brat se najviše isticao u tome. Mene nije previše privlačio da budem iskren. Igrao sami fudbal kao sva deca na igralištu gde sam provodio sve slobodno vreme koje sam imao", rekao je Kalinić na startu razgovora.

Nikolu je ljubitelj loptanja na zelenom pravougaoniku. Ističe da je ranije mnogo više pratio fudbal, ali da to čini sve manje, najviše zbog obaveza.

"Ranije sam pratio više, sada manje. Mogu da kažem da navijam za Mančester Junajted od malena. Ovo sada sa Murinjom nije za pohvalu, ali ranije kada je tu bio Ser Aleks Ferguson to je bilo baš upečatljivo. Naravno, i Nemanja Vidić dodatno uticao da pratim Junajted".

Interesovalo nas je da li je Kalinić imao nekog igrača kog je voleo da gleda kada je bio mali. Iako je pristalica Crvenih đavola sa Old Traforda, ističe da je najviše voleo da gleda ukrajinskog velemajstora koji je žario i palio u dresu Milana.

"Možda zvuči malo blesavo, ali sam najviše voleo Andreja Ševčenka. A ako me pitate za fudbalere Mančestera onda je su to bili Rajan Gigs i Pol Skols. Njih sam najviše voleo da gledam".

Da li je Nikola imao priliku da ide na neku od utakmica i da uživo prati neku utakmicu fudbala?

"Nisam išao. Nisam baš imao društvo za tako nešto. Pratio sam Zvezdu ranije, ali vremenom sve manje”, kaže Kalinić.

MISLIO SAM DA NE MOŽE BOLJE OD 2014. GODINE

I taman kada mislite da ne može bolje, dogodi se još bolje. Svetla reflektora osvajanja ABA lige zamenila je pozornica finala Evrolige, a umesto srebra sa Svetskog prvenstva na grudima lava iz Subotice u Rio de Žaneiru zasjalo je olimpijsko srebro.

"Jeste, zbog toga se i trudim i treniram. Mislio sam da ne može da bude bolja godina od 2014. godine posle srebra na Svetskom prvenstvu u Španiji, ali je 2016. godina još uspešnija. Ne samo na profesionalnom nivou, već su mi se dogodile i neke lepe stvari na privatnom planu", rekao je Kalinić.

Finale Olimpijskih igara i osvajanje srebra na takvoj pozornici nešto je što nije viđeno od 1996. godine i Atlante.

"San svakog sportiste je da igra finale tako velikog takmičenja. To je ogromno iskustvo, što sam turnir, što neke stvari poput ceremonije otvaranja i zatvaranja".

Da li je Nikola uspeo da vidi ili upozna nekog od stranih takmičara koji su poznati u svetu sporta, recimo- Jusu Bolta ili Majkla Felpsa?

"Nisam, pravo da vam kažem. Oni su planetarno popularni, na svakom koraku ih saleće 100 ljudi, a nisam od onih koji su napadni. Bio sam najviše tu sa našim sportistima sa kojima sam se družio i provodio vreme".

Kalinić je u završnici 2016. godine pronašao formu i igra sve bolje. U jednom momentu na startu ove sezone je bio u zapećku, ali je potom načinio veliki korak unapred i doneo je neke važne pobede turskom šampionu. Zadovoljan je kako sve teče. I čeka da Fener dostigne pravu formu na proleće kada bude najvažnije

"Jesam, ide nam dobro. Imamo neke povrede, Bogdan ima problema. Ja sam dobio veći prostor da pokažem šta znam. Imali smo neka dva-tri katastrofalna poraza u Evroligi, ne zbog samog poraza već zbog načina na koji smo izgubili. Ali, cilj je da budemo najbolji kada bude najvažnije".

DOĆI ĆE PRVA MESTA; NE TREBA FORSIRATI MARKOVIĆA

Oseća li ekipaFenerbahčea pritisak javnosti jer se Fajnal for ove sezone igra u Istanbulu? Kao vicešampion Evrope sigurno da ima najveće ciljeve.

"Zbog toga smo tu. Mogu da kažem da saigrači i ja ne osećamo neki pritisak, to je sve sport, uprkos činjenici da stalno kolaju priče o nekim budžetima, timovima".

Da li je u 2017. godini vreme za zlato pošto deluje da su ga baš “htela” druga mesta (Svetsko prvenstvo, Olimpijske igre, Evroliga).

"Osvojio sam ja dosta. Sa Novim Sadom, pa sa Zvezdom sam osvojio domaće titule, posle je došla i Jadranska liga. Sve će to doći vremenom".

INTERVJU - Stefan Marković: Medalje se pamte, ali porodica i prijateljstva su iznad svega

Da li Nikola stiže da isprati Zvezdu i kako se oseća kada mora da istrči na parket da igra protiv tima koji ga je lansirao u orbitu evropske košarke.

“Ne stižem previse da ispratim. Zvezda ima mlad tim kome je ABA liga prioritet jer kroz njega mogu da izbore igranje u Evroligi sledeće godine. Kako je igrati protiv Zvezde? Dobro, igrali smo već nekoliko puta, sportista sam, igram protiv bivšeg kluba, emocije ostavljam sa strane. Tako je i sa Perom Antićem. Iskusan je igrač, profesionalac, uvek ima motiv da odigra najbolje”.

Reprezentaciju Srbije u 2017. godini očekuje šampionat Evrope na kome će se naša selekcija takmičiti baš u grupi u Istanbulu. Kalinić kaže da je EP još daleko i da je nezahvalno prognozirati, ali da vidi šansu da se Stefan Marković vrati u reprezentaciju.

“Postoje šanse da se Marković vrati, nije završio karijeru. Stefan je tako odlučio i ja ga razumem. Igrao je devet godina u reprezentaciji, ne samo za A selekciju već i za mlađe kategorije. Ne treba ga sada forsirati. Vrata reprezentacije su mu uvek otvorena”, jasan je Kalinić.

Život košarkaš u ovoj sezoni Evrolige dosta je otežan novim formatom koji ne dopušta mnogo slobodnog vremena. Kako se Nikola opušta od košarke i da li ima neki hobi?

“Nemam sad neki poseban hobi. Najviše volim da prošetam po Istanbulu ili pročitam dobru knjigu. Nemamo problema sa situacijom u gradu, to je sve daleko od nas”.

Prošle godine Kalinić je u novogodišnjem intervjuu poželeo za 2016. godinu plasman na Olimpijske igre i što bolji rezultat. Dobio je srebro! Želja mu se ispunila.

Kakva je želja za 2017. godinu?

“Titula Evrolige”, kaže Nikola.

Ne može biti jasnije.

(FOTO: Action images, Star Sport, MN Press)