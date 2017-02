INTERVJU - Ognjen Stojaković, pomoćni trener Denvera: Pitanje je vremena kada će Jokić igrati na Ol staru

“Sve što je uspeo da uradi njegov je trud. Prošle godine je došao kao ruki. Ja sam otpočetka bio zadužen za njega, da radimo. Momak je vredan, dobar, pametan. Mislim - pravi je”, kaže Ognjen u intervjuu za MOZZART Sport

Veličina slova A A A

Kada se pomene Denver Nagets prvo na pamet pada Nikola Jokić. Momak koji je napravio vrtoglavi uspon u NBA preko noći. I figurativno, ali i bukvalno, jer kada on dominira parketom najjače lige sveta, “pošten narod” u Srbiji je u najvećem broju slučajeva u REM fazi sna. Ostatak juri “strimove” Denverovih utakmica.

Ipak, u tom klubu Srbija ima još jednog predstavnika na kog može da bude ponosna. To je pomoćni trener Ognjen Stojaković. Čovek koji se ne eksponira previše u javnosti, ali zato radi veoma kvalitetno. On je lično bio zadužen za rad sa Jokićem od samog početka. Pa zato ako vidite da Jokić uradi nešto dobro na terenu (a tako je u većini slučajeva), onda morate da znate da određeni procenat toga pripada i Ognjenu.

Zato smo kontaktirali Stojakovića koji nam je izašao u susret i u razgovoru za MOZZART Sport prepričao kako je njegov uspon kao trenera za indiviualni razvoj trajao. Kako je od FMP-a stigao do NBA lige. Opisao nam je i kako izgleda njegov rad sa Nikolom i ostalim zvezdama Denvera i slikovito objasnio kako izgledaju treninzi u NBA ligi i koliko se oni razlikuju u odnosu na evropske.

“Bio sam u Mladosti iz Zemuna, pa u Lavovima i onda je usledio odlazak u FMP. Tu sam proveo sedam, osam godina. Može da se kaže da sam tu stekao zanat. Posle toga sam se bavio individualnim radom dve godine i onda je došao NBA. Sticajem okolnosti Denveru je bio potreban trener iz Evrope koji se bavi individualnim radom/razvojem igrača, jer su imali dosta draftovanih igrača iz Evope i sa naših prostora”.

Ognjen je dobio priliku da uđe u NBA na mala vrata. I iskoristio ju je maksimalno. Postao je deo tima Nagetsa, rastao vremenom i napredovao kao i igrači Denvera pod njegovim vođstvom.

“U sezoni 2014/2015 su me pozvali na letnju ligu kao deo njihovog ´stafa´. Tu im se dopalo kako radim, razmišljam. I zadržali su me. Moja početna pozicija je bila video -analiza, ali i da pomažem u razvoju igrača. Tako sistem funkioniše ovde. Dovedu te na početnu poziciju i ´radi, dokaži se´. Sada imam ´development coach´ titulu”.

EVROPSKIM TRENERIMA JE TEŠKO KADA DOĐU, ALI NE ZBOG ZNANJA

Ognjen se potrudio da nam objasni koliko je sve drugačije nego u Evropi.

“Sistem je totalno drugačiji nego kod nas. Igraš 82 utakmice, to nigde na svetu nema. Skoro svaki dan igraš, zato i treninzi moraju da budu prilagođeni tolikom broju utakmica. Zato je i evropskim trenerima teško kada dođu ovde. Ne zbog znanja, već zato što je drugačiji sistem”, rekao je Ognjen.

Šta je konkretno Stojakovićevo zaduženje? Kako to izgleda na delu?

“Svaki igrač ima 20-30 minuta individualnog rada pre treninga, zavisi od toga koliko je igrao, koliko je potrošen i iscrpljen od utakmice. Za svakog igrača je napravljen plan i program za celu sezonu prema kome se planiraju treninzi, a usput i ispravljaš i čistiš greške sa utakmica. Na primer, makroplan je da radiš sa igračem na levom poluhorogu, ali ako je sinoć odigrao utakmicu i promasio dva šuta sa kapice, trening se preplanira pa se posveti više vremena šutu sa te pozicije. Pri čemu se gledaju i analiziraju snimci sa utakmica. Radim klasičan trenerski posao u sklopu individualnog rada“.

Zato se događa da igrači koji duže ne igraju, uđu na teren posle određenog vremena pauze i odigraju jako dobro na utakmici.

“Mi sa njima i mlađim igračima radimo malo drugačije, odnosno radimo na igri tri na tri, dva na dva, jedan na jedan. Tu se igra i šutira vise i treninzi su duži. Moraju da budu u stalnoj formi, jer nikada ne znaš kada ce morati da zaigraju. Zato se i dešava da uđu igrači sa klupe, nakon nekoliko utakmica neigranja, spremni za igru… Pa kažu - vidi on igra! Pa igra zato što on sve vreme igra na treningu, u košarkaškoj formi je. To je moj zadatak“, kaže Stojaković.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVI VOLE DA JEDU MESO

Treneri ne sede na treningu i gledaju u jednu tačku, već su u jednom trenutku odbrana, u drugom simuliraju napad.

"Ti radiš sa igračima. I treniraš. Oni rade teretanu, ti radiš teretanu. Igraš sa njima. Ako na treningu fali neko, odmah si tu, upadaš, igraš. Moraš da budeš u formi i imaš dvostruku ulogu trenera i sparing igrača. To je nešto što je interesantno. Igram odbranu, trčim, šopam se, pravim blokade. Kao da si deo njihovog tima".

Da li Ognjen mora da se hrani kao igrači?

"Ti u stvari imaš doručak i ručak u našoj kuhinji. Manje-više svi jedemo istu ili sličnu hranu. Ali, to je individualno. Možeš, a i ne moraš. Čak i za igrače. Nije propisano. Tvoje je da li ćeš da ispratiš".

Čuli smo da tu ima nekih košarkaša iz Sombora koji vole da jedu meso?

"Ne znam, svi volimo da jedemo meso a-ha-ha".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saradnja sa glavnim trenerom Majklom Malounom?

“Super, super stvarno. Trener je super. Čovek jako razume. Ima dosta iskustva, dugo radi. Razume mentalitet evropske košarke, evropskih igrača. Ume da gleda malo šire, što se kaže. Čovek je zadovoljan jer nam mladi igrači napreduju, a imamo ih dosta, tako da su svi u klubu zadovoljni“.

OTPOČETKA SAM BIO ZADUŽEN ZA JOKIĆA! IPAK, SAV USPEH JE - NJEGOV!

Kada je Nikola tek stigao Stojaković je bio taj koji je trebalo da učini da Jokićevo privikavanje na NBA prođe sa što manje turbulencija.

“Sve što je uspeo da uradi je njegov trud. Prošle godine je došao kao ruki. Ja sam otpočetka bio zadužen za njega, da radimo. Momak je vredan, dobar, pametan. Mislim - pravi je! Pravi je momak. Sve što kažeš o njemu da je kako treba, stvarno jeste. Pretpostvaljam da mu je pomoglo što je sa mnom mogao da priča i na svom jeziku, ali to moraš njega da pitaš (a-ha-ha)“.

Kada je Nikola stigao u Denver apsolutni akcenat je bio na radu na njegovom telu. Ognjen nam objašnjava da je taj deo pripao teretani, te da je on imao drugačija zaduženja.

“Imao je on tim zadužen za rad u teretani, da malo smrša. Da se malo navikne na tegove. Što se našeg rada tiče u prvoj godini smo radili na osnovnim košarkaškim tehnikama koje se ovde traže od visokih igrača i pravljenju baze za nastavak njegove karijere, onoga što će biti njegov zaštitni znak. Tu je bilo najviše držanje lopte visoko, da može da šutne preko svih, specijalni šutevi (flouteri, raneri). Da ima taj šut s poludistance bez obzira na odbranu, što ovde kažu ‘mani’. On to lako prihvata. Ekstremno je talentovan“.

Nikolin osećaj za igru su mnogi uporedili sa onim koji ima fenomenalni srpski plejmejker Miloš Teodosić. To je i naš sagovornik sam istakao, bez dodatnih pitanja.

“Ono što kažu - kao Teodosić. I jedan i drugi su neverovatni stvarno. Ekstremno je darovit. To ne može da se nauči. Možemo samo da mu pomognemo da pronađe taj dar i da ga usmerimo i pazimo, kao i druge igrače. To je naš posao“.

PRVI PUT SAM VIDEO DA SAIGRAČI POTPISUJU LOPTU POSLE TRIPL-DABLA

Nikola Jokić je do prvog tripl-dabla stigao u meču protiv Milvokija. Postigao 20 poena, imao je 13 skokova i 11 asistencija.

“Tokom sezone je imao dva ili tri puta situaciju da mu asistencija ili skok nedostaju da ostvari tripl-dabl. Imao je on odličnih partija i ranije. Jako je teško u NBA igrati u kontinuitetu dobro, a on to radi već dva meseca najmanje, i gura neverovatno. Baš neverovatno. To je talenat koji je jedinstven“.

Tada su mu saigrači potpisali loptu i tako pokazali da je omiljen i u svlačionici.

“Jeste, svi su se potpisali. Ja sam prvi put video i čuo za tako nesto. Nismo imali, za evo moju treću godinu, nikoga ko je imao tripl-dabl (a-ha-ha). Tako da nisam prisustvovao tim situacijama, do ovoga sada sa Nikolom“.

Prema onome što možemo da vidimo u tamošnjim medijima, Nikola je saigračima prirastao za srce.

“Svi ga vole. Prvo, predobar je momak. Drugo, igra, što bismo mi kući rekli, pošteno. Igra sve što treba i kako treba. Deli lopte svima ko je slobodan, ko je u boljoj poziciji. Odigraće, napraviće blokadu. Pošten je u igri, pošten je u odnosu s ljudima. Iskren je. Prirodno se desilo da ga zavole“, objašnjava Ognjen.

Kada smo već kod asistencija... O, asistencija. To na parketu izgleda toliko brutalno i moćno da svaki košarkaški zaljubljenik ne može da ne trepti dok gleda te bravure.

U čemu je tajna? Šta se tu događa? Jokić deli lopte iza leđa, bez gledanja, ispod noge, ruke...

“Jednostavno, kombinatorika igre mu je odlična. Percepcija igre mu je fenomenalna. Čovek se rodi sa tim i igra se. Najbolje opisati njega je reći - on se igra košarke. Kao što bi se neko igrao na basketu tri na tri… E, tako se on igra. To mu je najveća vrlina“.

Ognjen i Nikola su imali zajednički video - poziv navijačima da glasaju za Nikolu da ode na NBA Ol-star ove sezone. Ipak, nažalost, nisu uspeli.

Koliko je realno da Nikolu gledamo narednih godina na Ol staru?

“Ako nastavi ovako da igra, a nema razloga da ne nastavi, samo je pitanje vremena kada će biti na Ol staru”

Recimo, on na meču protiv Klivlenda delovao solidno čak i u nekim situacijama u kojima je igrao protiv Lebrona Džejmsa, a slično je bilo i u sudarima sa Kevinom Durentom kada je Denver igrao protiv Golden Stejta.

“Mislim, igrali smo sa Klivlendom i baš nešto gledam Lebron 27 poena 12 asistencija i pet skokova skokova. Nikola 27 poena, 13 skokova i četiri asistencije. I stanem, rekoh, čekaj. Klinac ima 21, 22 godine, a Lebron jedan od najboljih. I još igramo ´back to back´ (dva dana zaredom) posle Njujorka gde smo pola noći putovali. To je jako teško igrati. Protiv jednog od najboljih timova u ligi... To je stvarno za poštovanje“.

Da li je Ognjenu puno srce kada vidi kako Jokić skače i pogađa pored Lebrona i takvih megazvezda. Da igra kao da je jedini na parketu. Kao neko o kome će se pričati narednih godina u NBA.

“To je prirodno. Provodimo dosta vremena zajedno. Gledaš ga kao svog. Baš mi bude drago zbog njega. Pravo da ti kažem i zaslužio je. Sve je zaradio svojim radom. To je poenta“.

Svaki pravi ljubitelj košarke dok gleda Jokića doživljava Nikolu kao “svog”.

Čak i ako nije iz Srbije.

(FOTO: Mozzartsport, Instagram, Fejsbuk uz specijalnu dozvolu)