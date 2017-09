INTERVJU - Saša Dončić: Srbija nikada nije pitala za Luku... On se igra košarke, nebo mu je granica

"Kod njega se lopta ne muči, ne boli je kada je dribla. Vidi se da uživa u košarci. Luka je vratio neka romantična vremena u košarku", rekao je otac ultratalentovanog slovenačkog čuda od deteta

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Možda i najveća košarkaška enigma u Srbiji tokom poslednje dve godine glasi - da li je Luka Dončić ikada dobio poziv čelnika Saveza da zaduži opremu Orlova?

Slovenačko čudo od deteta je za tako nešto imalo potpuno legitimnu mogućnost, s obzirom na srpske korene s očeve strane. Ali, možda i najveći talenat evropske košarkaške scene, sada hara sa slovenačkom reprezentacijom i u tandemu sa Goranom Dragićem vodi Zmajčeke ka dugo čekanoj medalji.

Goran i Luka na parketu izgledaju strašno dobro i fantastičnim izdanjima uvršteni su u grupu najjačih košarkaših tandema u Evropi trenutno.

Zbog toga smo obavili razgovor sa Lukinim ocem Sašom, koji je inače i sam nekada bio jako dobrar košarkaš. Saša je za MOZZART Sport govorio o Luki, pozivu iz Srbije koji nikada nije došao, mogućem odlasku u NBA ligu, romantičnim vremenima evropske košarke, balkanskim rivalima u finalu, ali i mnogim drugim stvarima.

LUKA JE VRATIO KOŠARCI ROMANTIČNA VREMENA

Priča se dosta na ovom turniru o Kristapsu Porzingisu, Lauri Markanen je ostavio dobar utisak u grupnoj fazi. Luka Dončić, čini se, ipak zauzima posebno mesto u srcima košarkaških poklonika?

„Luka je od svih njih još mlađi. Opet, nisu to iste pozicije, bekovska mesta su uvek atraktivnija ljudima. Mada, Markanen me je fascinirao svisinom, telom, kretnjama, motorikom, pregledom igre... Svi pričaju da je to novi Dirk Novicki, ali ja mislim da je on već bolji od Dirka u njegovim godinama. Ali dobro, vreme će pokazati. Luka je polivalentan igrač, može da igra tri-četiri pozicije. Atraktivan je, kada igra, sve to tako lagano izgleda, užitak ga je gledati. Ja ovo sad pričam kao čovek iz košarke, neko ko je u ovom sportu toliki niz godina“.

Malo je takvih igrača danas, šta je to što ga čini posebnim?

„Kod njega se lopta ne muči, ne boli je kada je dribla. Vidi se da uživa u košarci. Luka je vratio neka romantična vremena u košarku. Treba priznati, vremena koja su bila, pa dodavanje iza leđa, to je bilo nekada na svakoj utakmici. Poslednjih godina toga nema, odnosno jako malo. Eto, Luka je malo to promenio i vratio lepotu košarci. Da nije samo robotizam i atletika. Košarka je prelep sport“.

Svi ga upoređuju sa Draženom Petrovićem, jasno je i zašto. Ali, koliki su njegovi dometi?

„Hajde da to kažemo ovako – on ima ogroman potencijal i nebo mu je limit. S druge strane, jedno je biti top prospekt, a drugo top igrač. Tu je velika razlika. E, sad, koliko će on iskoristiti prostora, videćemo. Treba imati malo i sreće, da se neke sitnice poklope“.

Očekuju mnogi da ga vide u NBA ligi već koliko naredne godine, da li to želite i vi?

„On će u NBA otići kad-tad. A da li će dobiti pravu šansu, to ćemo i da vidimo. Bilo šta sada da se priča, pogrešno je. Ima on ogroman potencijal, a na njemu je da vidi koliko može“.

Da li se nekada uplašite da bi njegova mlada karijera mogla da doživi neočekivan pad, kao što se dešavalo sa mnogim talentovanim igračima koji su bili fantastični u mladosti, ali su kasnije nestajali sa mape? Doduše, on pokazuje da njegova karijera konstanto raste...

„Tu moram da kažem da je on maksimalno fokusiran na košarku. Njega te priče sa strane ne interesuju. Uđu na jedno, izađu na drugo uho. On se i dalje igra košarke, vidi se da je i dalje dete. Zeza se i uživa u igri i to je nešto mnogo lepo. Ja se, iskreno, ne bojim za te ljude koji će ga sada saletati, milijardu prijatelja i menadžera, svi će se praviti da ga znaju. Ja znam da je on pametan momak, razmišlja samo o svojoj karijeri i to je najvažnije“.

Najveća košarkaška enigma u Srbiji glasi – da li je Luka Dončić ikada dobio poziv ljudi sa srpske košarkaške scene da obuče dres Orlova?

„Nikada! Nikada, niko nije zvao, kontaktirao... Sada verujem da bi svi voleli da igra za sve reprezentacije, to je normalno. Slična priča bila je i sa Goranom Dragićem, ali nas nikada niko nije zvao“.

SLOVENIJA? IGOR KOKOŠKOV JE ZASLUŽAN ZA SVE

Kako gledate na sigurnu igru Slovenije, ali i na eliminacije Francuske i Litvanije sa Evrobasketa?

„Slovenija je očekivano dominirala nad Ukrajinom. Malo iznenađenje bila mi je Francuska, jer sam iskreno mislio da je među glavnim favoritima za medalju, kao i Litvanija. Dobro, ovo je nokaut faza, utakmica eliminacionog sistema, imaš slab dan i ideš kući“.

Da li mislite da je došlo neko novo vreme u evropskoj košarci, pošto su dve selekcije sa medaljama na prethodnom Evrobasketu eliminisane tako rano?

„Iskreno mislim da jeste. Tu je sada iskočila Letonija, koja igra mnogo dobru košarku. Slovenija je ove godine ozbiljan kandidat za medalju. Gledajući imena u timu, imamo možda i najlošiju ekipu u poslednjih 10-15 godina. Najmanje velikih zvezda u timu, vodi ih Igor Kokoškov, koji se pokazao kao izvanredan trener. Sve sitnice je lepo posložio, vidi se gde je glava, gde rep. Svako radi ono što treba i to je dobra stvar. Menjaju se vremena u košarci, a i košarka kao igra je toliko napredovala da više ne smeš da potceniš nijednog protivnika“.

Da li je ta činjenica što Slovenija nema toliko zvezda u timu zapravo ona prekretnica koja je bila potrebna kako bi se krenulo u veće pohode?

„U ekipi uvek treba imati nekoliko igrača sa iskustvom, lidere i pravu hemiju u timu, kako bi se svi pojedinci složili u jednu fantastičnu celinu. Glavni član, koji povezuje ceo ovaj tim je upravo Igor Kokoškov. Uneo je drugačiju energiju u tim, razmišljanje. Nema gluposti, kalkulacija, vidi se da nemaju nikakvog straha pred rivalima, ma ko to bio, što je meni sasvim u redu. Mentalitet tima se menja, gradi se pobednički duh. Ono što je meni izuzetno važno – Kokoškov je sa ovim timom napravio neverovatnu hemiju“.

Sve se više ističe značaj srpskih stručnjaka, na klupskom i reprezentativnom nivou, odnosno njihova uloga u stvaranju prave hemije. Primer je Aleksandar Đorđević sa Srbijom, sada i Igor Kokoškov...

„Apsolutno sam saglasan s tim. Najjači treneri u Evropi su srpski treneri, takođe među najjačima na svetu. Hvala bogu što je tako i meni je mnogo drago zbog toga. Da možemo svi da učimo od njih, a eto konkretno – mi svi učimo od Kokoškova. Slovenački košarkaški Savez je doveo odličnog stručnjaka“.

Slovenija je pokazala kvalitet više i klasu, a koji su konačni dometi ove generacije?

„Ja sam i pre prvenstva slovenačkim medijima govorio da je Slovenija ozbiljan kandidat za medalju. Koje boje – nije važno! S ovim igrama što su pokazali dokazuju da iz utakmice u utakmicu rastu kao tim. Ono što me je posebno oduševilo jeste da ove godine ništa nije slučajno u slovenačkom timu. Faktor sreće je uvek prisutan, ali nije presudan. Vidi se tačno da znaju šta rade i sve što počnu urade – baš kako treba. Nema prevelike euforije, noge su im čvrsto na zemlji, sve je to isplanirano i deluje odlično“.

FINALE EVROBASKETA IGRAJU SRBIJA I SLOVENIJA

Da li ste stigli da pogledate reprezentaciju Srbije i kako vam izgleda?

„Jesam, iskreno samo jednu utakmicu u Finskoj. Znamo da Srbija ima veliki peh sa povredama, ogroman broj igrača fali, cela prva petorka praktično, a ukupno bar osam igrača. Ali sada se vidi kolika je Srbija košarkaška nacija, jer i pored toga što fali osam igrača, praktično prvih osam igrača, ti si i dalje u užoj konkurenciji za medalju. Igraju odličnu, timsku košarku, Bogdan Bogdanović je izrastao u pravog lidera i neću izmisliti toplu vodu kad to kažem. Cele sezone je fenomenalan i tu nema dileme“, jasan je Dončić i dodaje:

„Ne bih voleo nekog da izostavim, ali Srbija stvarno pruža mnogo dobre partije. Boban Marjanović je na visokom nivou i to je dokazao. U Srbiji imaš igrače zadatka, kreatore i skorere koji odlučuju velike utakmice“.

Ko su, po vama, glavni kandidati za medalju sada?

„Srbija, Slovenija, Španija i Letonija, po meni, koja me je zaista mnogo iznenadila“.

A koga vidite u finalu?

„Sloveniju i Srbiju, videćete“, zaključio je Saša Dončić.

Finiš sa stilom. Neka tako i bude.

