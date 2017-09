Irski plan za Mitra: Nećemo da ga provociramo, imamo drugu ideju

Martin O´Nil veruje u defanzivca Njukasla Kirana Klarka

Prva ideja Republike Irske u meču protiv Srbije (20.45h) biće da sačuva svoj gol. A da bi to uradili, Irci će morati da zaustave najboljeg napadača Srbije Aleksandra Mitrovića koji blista u ovim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Samo su Romelu Lukaku (Belgija), Kristijano Ronaldo (Portugalija), Robert Levandovski (Poljska), Stevan Jovetić (Crna Gora) i Andre Silva (Portugalija) dali više golova od Mitrovih šest u ovim kvalifikacijama.

MOZZART KVOTE

(2,90) R. Irska (2,90) Srbija (2,75)

Zato selektor Irske Martin O'Nil ističe važnost zaustavljanja Mitrovića, ali i dodaje da njegova ekipa neće igrati na "kratak fitilj" napadača Orlova.

"Prvo, za njega mislim da je veoma talentovan fudbaler. Kada kažete da izaziva različita mišljenja, to ima veze sa stvarima koje radi na terenu, možda kada nema loptu. Ali, na kraju dana, on je talentovan i taj talenat će biti moja briga više nego bilo šta drugo. Dokazao se kao jako dobar igrač, ali ima svoje momente. Ako me pitate da li ćemo probati to da iskoristimo, mislim da to nije u našoj prirodi", kaže O'Nil.

Za razliku od podlih provokacija, O'Nil ima drugu ideju kako da zaustavi Mitrovića.

"Jednostavno ćemo dati taj posao Kiranu Klarku, koji ga poznaje odlično i nadam se da ćemo uspeti sa tim da se izborimo", rekao je O'Nil.

Inače, Klark je prvotimac engleskog premijerligaša Njukaskla, za koji nastupa naš Mitrović.