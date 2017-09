Irski selektor krivi sudiju: Čist penal! Koja je svrha protesta?

Martin O'Nil ubeđen da će odvesti svoju selekciju bar do baraža

U jednom trenutku izgledali su kao najozbiljniji kandidati da iz Grupe D direktno odu na Mundijal. Sad vise i za baraž. Otuda ne čuti što su se mediji okomili na selektora Republike Irkse, Martina O’Nila, posle poraza od Srbije (0:1) kojim su šanse ostrvske selekcije da vidi Rusiju svedene u domen teorije.

„Nismo upropastili šanse da se domognemo Mundijala. I dalje možemo da se palsiramo. Sposobni smo da dobijemo preostale dve utakmice. Posle onoga što smo pokazali protiv Srbije ubeđen sam da možemo da osvojimo šest bodova do kraja takmičenja“, ne haje za kritike iskusni stručnjak.

Mada, kako igra njegova selekcija, nema baš ni preteranog razloga za optimizam u finišu trke. On, pak, smatra drugačije.

„Igrači su razočarani rezultatom. Ne kažem to samo da bih rekao, stvarno se momci tako osećaju. Opet, da ste mi pre početka kvalifikacija rekli da u završnicu ulazimo tako da igramo jednu utakmicu u Dablinu, a drugu u Kardifu kako bismo izborili baraž, garant bih prihvatio. Sa 19 bodova možemo do doigravanja“.

Martin O’Nil nije mogao, a da ne pomene detalj iz 76. minuta kad je sudija Čekir, po opštoj oceni, oprostio Jagošu Vukoviću start nad Darilom Marfijem.

„Nisam video uživo, ali su mi igrači u svlačionici rekli da su sigurni da je jedanaesterac trebalo da se dosudi. Pogledao sam TV snimak i jasno je da je to penal. Sudije su odlučile drugačije. Šta da se radi? Koja je svrha protesta. Ne mogu da promenim rezultat ako budem kukao“, sleže ramenima selektor Irske.

Zeleni 6. oktobra čekaju Moldaviju u Dablinu, a tri dana kasnije gostuju Velsu.

TABELA GRUPE D KVALIFIKACIJA

