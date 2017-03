Isko kasnije i džabe ili Marez odmah i skupo?

Šta je bolja opcija?

Bez obzira kako se završila sezona, izvesno je da će Barselona biti prilično aktivna na fudbalskoj pijaci narednog leta. Tražiće se pojačanja na bekovskim pozicijama, ali i kapitalac u veznom redu koji će odigrati ono što nisu odigrali Arda Turan i Andre Gomeš.

Barsa traži igrača ofanzivnijih karakteristika, a katalonska štampa spekuliše da će to biti zvučno ime iako su se prvo najavljivali neki mladi talenti poput Tusara, Lopeza, Tolisoa, Veratija, Vajgla... Današnja izdanja katalonskih sportskih dnevnika Sporta i Mundo Deportiva donose najave da su u fokusu Isko Alarkon i Rijad Marez.

Mundo Deportivo tvrdi da je Isko prva opcija i da se na tom transferu radi još od novembra. On je nezadovoljan minutažom u Realu, a čak i kada dobije šansu i odigra dobro, Zidan ga opet vraća na klupu. Iskova uloga u Realu je sve manje bitna, dovodio se u vezu sa bogatim premijerligaškim i velikim italijanskim klubovima, ali on bi da nastavi karijeru u nekom od klubova koji su na nivou Reala. Takvih je malo, a Barsa je jedan od njih. Katalonci žele da ljutom rivalu sa Iskom zadaju bolan udarac. Igraju i na kartu emocija jer je Isko od malih nogu bio navijač Barselone pre nego što je došao u Real Madrid.

Ugovor španskog veziste ističe u leto 2018. godine i kako vreme odmiče sve su manje šanse da će ga produžiti. Barsa ga nagovara da izdrži u Realu do isteka ugovora i potom se kao slobodan igrač preseli na Kamp Nou. Sastanci Katalonaca sa Iskovim menadžerom su održani u nekoliko navrata i sada je izbor na igraču. Ukoliko pristane, Barselona bi ga i finansijski nagradila bonusom od čak 20.000.000 evra koji bi mu bio raspoređen tokom četverogodišnjeg ugovora. To je bonus za potpis ugovora i nema veze sa platom i premijama koji bi mu bili zagarantovani ugovorom. Naravno, Barseloni se i to isplati jer ne bi morala da plaća obeštećenje.

U tom slučaju, Isko bi došao u leto 2018. godine i bio bi naslednik Andersa Inijeste. Postoji opcija i da Barselona narednog leta pošalje ponudu Realu, ali Florentino Perez će učiniti sve da ne proda igrača velikom rivalu. Ali će svakako morati da ga proda nekome kako ne bi ostao bez obeštećenja...

Druga opcija Barselone je Rijad Marez, piše Sport. Barsa ga prati još od prošle sezone i bila je u redu kandidata koji su letos čekali rasplet situacije u Lesteru i da li će Alžirac napustiti tabor Lisica. Kako se to nije dogodilo, priča se privremeno ohladila. Ali sada je ponovo aktuelna jer Marez gotovo sigurno napušta Lester na kraju sezone, a engleski klub će tražiti obeštećenje između 35.000.000 i 40.000.000 evra.

U Barseloni nemaju problem sa tim jer su od stručnjaka dobili puna uverenja da bi se Alžirac sjajno uklopio u igru Blaugrane i da je reč o pravom pojačanju. Konkurencija su Liverpul i Juventus koji su se raspitivali za Mareza. Ali Barsa kao i u slučaju Iska može da računa na simpatije samog igrača koji se ranije po društvenim mrežama nije libio da pokaže svoju naklonost prema katalonskom klubu...

(FOTO: Actiin images)