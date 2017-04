Iskova poruka “lajavcima“...

Lepa vest za navijače Kraljevskog kluba

Isko ili Hames, Hames ili Isko? Mesecima već španski mediji spekulišu ko će prvi od vrsnih Realovih vezista koji su trenutno u drugom planu kod Zinedina Zidana izgubiti strpljenje. Isko izgleda neće. Dan posle blistave partije u preokretu nad Malagom 24-godišnji plej ističe da razmišlja samo o ostanku na stadionu “Santjago Bernabeu“, a ne o interesovanjima brojnih drugih i nimalo neozbiljnih klubova.

Ne razmišlja ni o svima koji sumnjaju u njegovu odanost Realu. Tek da podsetimo, o Iskovom navodnom nezadovoljstvu uglas se pričalo pošto nije slavio prvi gol protiv Malage.

"Nisam slavio jer smo gubili i tek smo izjednačili. Ali jesam slavio drugi gol za pobedu. Nema tu nikakve kontroverze. Ima samo lajavaca. Ja pričam na terenu", decidirano će Isko.

Samo nekoliko sati kasnije posle Zidanovih hvalospeva, ali i šefove izjave da nikome, pa ni Isku, ne može da garantuje minutažu u sledećoj sezoni. A klupa se sigurno smučila takvom as?

"Zidan je trener i on bira tim i vidimo po rezultatima da to radi na izuzetan način. Znam dobro da igram za najbolji tim na svetu. Moja budućnost? Uvek sam isticao da želim da ovde ostanem još mnogo godina, a ne znam zašto se ljudi iznenađuju ako kažem da želim više da igram. Da mislim da ne zaslužujem, ne bih to govorio", odgovara Isko.

Samo... Ispred koga? Fantastičnog Luke Modrića? Nepogrešivog Tonija Krosa? Nije lako u Realu.

(FOTO: Action Images)