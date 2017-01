Iskustvo i snaga osvajaju Australijan open 2017!?

Iznenađujuće brza podloga, koja je srušila mnoge favorite izgleda najviše odgovara najstarijim teniserkama i teniserima, ali pre svega onima sa gromovitim servisom

Odavno nije viđen takav karambol favorita na grend slemovima kao što se to dešava na ovom Australijan openu. Samo dva igrača iz TOP 8 sa ATP liste uspelo je da se probije među poslednjih osam, što se u muškom delu žreba AO nije dogodilo još od 2003!

Novak, Đoković, Endi Mari, Kei Nišikori, Marin Čilić, Tomaš Berdih, Angelika Kerber, Dominika Cibulkova, Karolina Voznijacki... Listi kao da kraja nema. Stručnjaci kažu da je za ovaj "sumrak favorita" presudna "pleksikašn" podloga koja se pokazala kao izuzetno brza.

A to znači da svaki jači udarac koji ide u teren već je pola poena. Godine finog štelovanja udaraca najvećih majstora, kao što su Đoković ili Mari, sa puno spina i hirurške preciznosti, u Melburnu ove godine malo znače. Snaga, jaki servisi i nadahnuta, visokoenergetska igra su ono što se traži. Najbolji primer je ono što su Denis Istomin i Miša Zverev odigrali protiv Đokovića, odnosno Marija. Snažno, iz sve snage od samog starta, sa mnogo, neobično mnogo izlazaka na mrežu. Još ako servis posluži, a ova podloga je kao stvorena za to, eto iznenađenja. Sve to podseća na neka bivša vremena i čuvenu servis-volej igru nekadašnjih majstora belog sporta.

Zahvaljujući toj podlozi u drugu sedmicu prvog grend slema sezone probili su se neki od najiskusnijih takmičara, igrača i igračica koji odavno troše četvrtu deceniju, a to su obe sestre Vilijams, Rodžer Federer i, najveće iznenađenje Hrvatica Mirjana Lučić Baroni koja je poslednju pobedu na Australijan openu pre ovog zabeležila 1998!

(foto: Action Images)