Iskustvo ili mladost - Kličko ili Džošua?

Najveći bokserski spektakl godine koji se u subotu uveče održava na Vembliju daće nam odgovor na večno pitanje - na čijoj su strani godine?

Veličina slova A A A

Vembli će u subotu uveče biti centar sportskog sveta, ali ne kao i obično zbog fudbala, nego zbog plemenite veštine. Jer pesnice pred čak 90.000 gledalaca ukrštaju trenutno dva najcenjenija teškaša u svetu boksa, Vladimir Kličko i Entoni Džošua.

Kao što smo već podvukli, njih dvojica nikako nisu tipični fajteri, spremni za obračun i svađu, naročito na konferencijama za štampu. To su ozbiljni, školovani bokseri, takoreći superatlete koje iz dana u dan rade na poboljšanju performansi i znanja. Samim tim, ulilčarscko ponašanje ne dolazi u obzir.

Jedan od neizostavnih članova Džošuinog tima još od njegovih amaterskih dana, Robert Makraken je izjavom "Kličko jeste bio veliki borac, ali vreme nikome ne prašta"dao šlagvort celoj "raspravi" dva borca, koja je više ličila na filozofsko-sportsko argumentovani razgovor nego na konferenciju za štampu dva bokserska šampiona. I razlika zaista prija jer i jedan i drugi mnogo šta pametnog imaju da kažu. A tema "rasprave" na poslednjoj konferenciji za štampu bila je razlika u godinama koja iznosi čak 13 leta! Ukrajinski kolos je napunio 41, dok je Britancu 27 godina. Velika razlika koja će gotovo sigurno imati uticaj na konačan ishod meča. Jedino je pitanje da li će nadvladati iskustvo ili mladost.

"Boriću se sa momkom koji ima tačno onoliko godina koliko se ja bavim ovim poslom, mora se priznati da je to zaista posebna činjenica", smatra Kličko, "Ponovo sam izazivač! Osećam se mladim, pokornim i potpuno opsednutim mišlju da će mi opet sudija podići ruku u znak pobede! Nisam Nostradamus ali je moja opsesija tako jaka da sam snimio moju predikciju ove borbe. Memorijska kartica na kojoj se nalazi snimak biće ušivena u moj ogrtač za meč koji će posle biti prodat, a sav prihod ide u moju humani+tarnu orgaznizaciju. Samo onaj ko bude kupio moj ogrtač moći će da pogleda moje predviđanje"

O načinu na koji veruje da će teći borba, svoje mišljenje je dao i Džošua, koji naravno veruje u svoju mladost.

"Krenuće jako pošto neće moči da drži tempo samnom. U pitanju je genetska stvar, godine. To niko ne može da ospori. Mislim da je Vladimir bio onaj pravi, najbolji oko 2005. Ali kako stariš tako težak rad mora da postane pametan rad. Ja i dalje mogu naporno da radim. Ovo je za Klička presudna borba, ali ne i za mene, pošto je on na samom kraju karijere. Kada bude dobio batine, biće to verovatno kraj za njega. Možda nisam najbolji, ali ono što radim, radim briljantno! Mogu čak i da kažem da je bolji bokser, ali kada krenem da mu zasipam bradu udarcima, boje mu je da se suprotstavi mojoj sili!"